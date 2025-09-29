ANAF pune tunurile pe patronii care trec ”pe firmă” cumpărăturile din supermarket. Cum scapi de sancțiunile fiscului

Mulți administratori de firme obișnuiesc să includă în cheltuielile companiei produse de consum zilnic achiziționate din supermarketuri. De la apă și cafea până la detergenți sau alte consumabile pentru casă, aceste achiziții au părut până acum inofensive. Însă, în 2025, ANAF a decis să intensifice verificările și să urmărească mai atent modul în care sunt trecute aceste cheltuieli în contabilitatea firmelor.

În lipsa unei justificări clare, orice produs cumpărat „pe firmă” poate ridica semne de întrebare. Inspectorii fiscali consideră că multe dintre achizițiile făcute din supermarketuri nu au legătură directă cu obiectul de activitate al companiei și, prin urmare, nu sunt deductibile fiscal. Aceasta înseamnă că patronii riscă sancțiuni dacă nu pot demonstra legătura dintre cheltuială și activitatea firmei.

Ce documente solicită ANAF

Potrivit specialiștilor, ANAF a început să ceară firmelor și PFA-urilor documente detaliate pentru fiecare achiziție din supermarket. Printre acestea se numără: fișa furnizorilor pentru perioada 2024–2025, note contabile și explicații privind tratamentul fiscal aplicat, dar și balanțe de verificare analitice.

Chiar și produse aparent banale, cum ar fi apa pentru angajați sau cafeaua pentru birou, pot deveni problematice în lipsa unor justificări clare. De aceea, antreprenorii trebuie să aibă pregătite note interne sau procese-verbale care să explice necesitatea achizițiilor și modul în care acestea sunt folosite în activitatea companiei.

Cum eviți sancțiunile

Experții contabili recomandă prudență în momentul în care faci cumpărături pe firmă. Evită achizițiile „la grămadă”, care includ și produse destinate uzului personal, și asigură-te că toate cheltuielile sunt susținute de documente justificative.

O soluție eficientă este redactarea unor note interne care să explice scopul achiziției și rolul produselor în desfășurarea activității firmei. De exemplu, dacă ai cumpărat consumabile de birou, explică în scris de ce sunt necesare și cum vor fi folosite. În cazul în care achiziția privește bunuri de protocol, precum apa sau cafeaua pentru clienți și parteneri, documentează acest aspect printr-un proces-verbal.

Astfel, dacă firma ta este verificată, vei putea demonstra că toate cheltuielile sunt justificate și legate direct de activitatea companiei. În lipsa acestor precauții, ANAF poate considera că ai făcut cheltuieli personale decontate ilegal prin firmă, iar sancțiunile pot varia de la amenzi până la recalcularea obligațiilor fiscale.