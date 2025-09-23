Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

De ce ANAF merită desființat, înlocuit sau privatizat. Avertismentul de la Guvern care confirmă ce știai despre Fiscul anului 2025

ACTUALITATE
De ce ANAF merită desființat, înlocuit sau privatizat. Avertismentul de la Guvern care confirmă ce știai despre Fiscul anului 2025
ANAF, o instituție defectă

De mai bine de un deceniu, discuțiile despre performanța Agenției Naționale de Administrare Fiscală au devenit o constantă în spațiul public. În 2025, criticile ating un nou nivel, după ce Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a catalogat actuala structură a ANAF drept „nefuncțională”. Ideea unei schimbări radicale, care ar putea merge până la desființare și reconstrucție pe baze complet noi, nu mai pare o simplă ipoteză, ci o opțiune luată serios în calcul la nivel guvernamental.

Declarațiile lui Dumitru nu sunt izolate, ele vin pe fondul unor nemulțumiri constante legate de modul în care România reușește să colecteze veniturile bugetare. Într-o Europă unde media colectării fiscale este net superioară, țara noastră rămâne în coada clasamentului, cu un decalaj greu de acoperit prin ajustări superficiale.

Argumentul radical: modelul Greciei

Unul dintre exemplele aduse în discuție de consilierul premierului este cel al Greciei, o țară aflată în criză severă în urmă cu un deceniu și jumătate. Pentru a-și rezolva problemele de colectare, Grecia a luat o decizie extremă: a desființat vechea autoritate fiscală și a creat o nouă instituție, independentă de guvern, cu obiective clare și măsurabile. Rezultatul a fost o creștere semnificativă a veniturilor, de aproximativ 10 puncte procentuale din PIB.

Vezi și:
Avertismentul ANAF despre situația în care poți să nu-ți achiți nota la restaurante, baruri și cafenele. ”Clientul are dreptul să nu plătească”
Noi titluri de stat anunțate de Guvern, un buget de 10.8 miliarde de lei. Ce poți face cu banii de la stat din operațiunea Samurai

Diferența majoră, potrivit lui Dumitru, a fost modul în care noua structură a fost organizată. Transparența a devenit o regulă, cu raportări lunare privind sumele colectate și obiectivele îndeplinite. Acest tip de responsabilizare, spune el, lipsește complet în prezent în România, unde ANAF continuă să funcționeze după reguli birocratice învechite.

Pe scurt, mesajul este că o simplă cosmetizare nu ar aduce schimbări reale, iar o restructurare radicală, inclusiv varianta privatizării sau a înlocuirii instituției, ar putea fi soluția necesară.

Poziția Ministerului de Finanțe: schimbarea vine din interior

În contrast cu aceste opinii, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare susține că ANAF a intrat deja pe un drum de reformă și că rezultatele încep să se vadă. Potrivit lui, cel de-al doilea pachet fiscal adoptat recent adresează probleme structurale legate de insolvențe, de combaterea evaziunii și de tratamentul aplicat contribuabililor. De asemenea, Nazare a subliniat că, în ultimele luni, colectările au depășit planurile stabilite, semn că instituția își schimbă atitudinea.

Ministrul a punctat că obiectivul final este digitalizarea completă până în 2026, un proces asumat prin PNRR. Această direcție ar transforma radical modul în care funcționează Fiscul, dar necesită timp, resurse și continuitate politică. Cu alte cuvinte, în viziunea sa, ANAF poate fi reformat din interior, fără a fi nevoie de desființare.

O instituție între două viziuni

Discuția despre viitorul ANAF arată o ruptură clară între două abordări: cea radicală, care propune reconstrucția instituției după modelul Greciei, și cea graduală, axată pe modernizarea treptată prin digitalizare și ajustări legislative. Ambele au argumente solide, dar adevărata miză rămâne eficiența: cât de repede poate România să aducă veniturile la nivelul necesar pentru a susține cheltuielile publice.

Pentru contribuabilul obișnuit, disputa se traduce printr-o singură întrebare esențială: va deveni ANAF o instituție transparentă, eficientă și predictibilă, sau va continua să fie percepută drept un mecanism greoi, cu rezultate modeste? Răspunsul depinde de deciziile politice care se vor lua în următorii ani, dar și de presiunea publică pentru schimbare.

Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Recomandări
Datele aparent banale pot fi exploatate de hackeri: Avertismentul DNSC pentru români
Datele aparent banale pot fi exploatate de hackeri: Avertismentul DNSC pentru români
Jucăria-fenomen Kendama nu e originară din Japonia, aşa cum se credea. Povestea obiectului din mâna oricărui puşti
Jucăria-fenomen Kendama nu e originară din Japonia, aşa cum se credea. Povestea obiectului din mâna oricărui puşti
Cum setezi VPN pe iPad și protejezi confidențialitatea online
Cum setezi VPN pe iPad și protejezi confidențialitatea online
Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista secţiilor
Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista secţiilor
Tom Holland a suferit un accident pe platourile de filmare pentru „Spider-Man: Brand New Day”. Ce s-a întâmplat cu actorul, de fapt
Tom Holland a suferit un accident pe platourile de filmare pentru „Spider-Man: Brand New Day”. Ce s-a întâmplat cu actorul, de fapt
Cât de repede se zgârie, de fapt, iPhone 17 Pro. Testele care demonstrează ceea ce nu și-ar dori Apple să afli
Cât de repede se zgârie, de fapt, iPhone 17 Pro. Testele care demonstrează ceea ce nu și-ar dori Apple să afli
Animația Predator: Killer of Killers aduce cea mai sângeroasă confruntare din istoria francizei pe Disney+
Animația Predator: Killer of Killers aduce cea mai sângeroasă confruntare din istoria francizei pe Disney+
Cât costă peleţii, în toamna lui 2025? Cele mai mici preţuri
Cât costă peleţii, în toamna lui 2025? Cele mai mici preţuri
Revista presei
Adevarul
Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în râu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea, întinerită de intervențiile estetice. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori în mediul online
Playtech Știri
Melania Trump, acuzată că s-ar fi comportat ciudat cu Regina Camilla. Zvonurile au apărut după întâlnirea Primei Doamne cu Prinţesa de Wales
Playtech Știri
Alexia Eram, primele imagini cu noul iubit. Ce mesaj le-a transmis Andreea Esca
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...