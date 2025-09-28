Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Zi decisivă pentru viitorul european al ţării. Traian Băsescu, Nicușor Dan şi Maia Sandu, mesaje pentru moldoveni. Update
28 sept. 2025 | 11:49
de Vieriu Ionut

Are voie vecinul să ridice drona în curtea ta? Explicaţia avocaţilor
Poate vecinul să ridice drona deasupra curții tale?

Drona a devenit, în ultimii ani, un gadget tot mai folosit, fie pentru divertisment, fie pentru fotografii spectaculoase sau filmări profesionale. Însă, atunci când un vecin ridică drona chiar deasupra curții tale, întrebările legate de legalitate și respectarea vieții private devin inevitabile. Potrivit specialiștilor în drept, situația nu este deloc de ignorat, pentru că legea prevede clar limitele dreptului de proprietate și sancțiunile în cazul unor abuzuri.

Dreptul de proprietate se extinde și asupra spațiului aerian

Un aspect esențial subliniat de avocați este faptul că dreptul de proprietate nu se rezumă doar la sol, ci se întinde și asupra spațiului de deasupra acestuia. Astfel, atunci când cineva ridică o dronă și o plimbă la o altitudine mică, deasupra unei proprietăți private, se pune problema unei încălcări a vieții private.

Avocatul Gabriela Ursărescu a explicat pentru cei care se confruntă cu asemenea situații că filmările realizate fără acord pe teritoriul unei proprietăți private pot atrage răspundere civilă și chiar penală.

Riscul de a fi filmat fără acord

Situația devine și mai delicată în momentul în care drona nu doar survolează, ci și filmează persoane aflate pe proprietatea lor. În acest caz, discutăm deja despre o tulburare de posesie și o intruziune evidentă în viața personală.

„Poate răspunde civil și chiar penal pentru lucrul acesta, dacă vă filmează proprietatea sau pe dumneavoastră pe proprietate, fără acord”, a declarat avocatul Gabriela Ursărescu.

Astfel, o simplă joacă a vecinului cu drona poate fi considerată un act de încălcare a dreptului la intimitate, ceea ce atrage consecințe juridice importante.

Ce soluții au proprietarii afectați

Dacă te afli într-o astfel de situație, legea îți oferă mai multe căi de acțiune. Prima și cea mai simplă variantă este o sesizare sau notificare adresată celui care operează drona, prin care i se solicită încetarea acestor practici abuzive.

În cazul în care vecinul ignoră solicitarea, următorul pas poate fi depunerea unei plângeri penale. De asemenea, există și posibilitatea de a formula o acțiune în instanță, prin care proprietarul afectat să obțină încetarea filmărilor sau chiar despăgubiri pentru prejudiciul creat.

„Puteți să-i faceți o sesizare, notificare să înceteze cu aceste abuzuri și să nu vă mai filmeze proprietatea sau pe dumneavoastră pe proprietate fără acord. De asemenea, puteți să formulați o plângere penală sau chiar o acțiune în instanță pentru a se opri, deoarece vă tulbură practic posesia”, a adăugat avocatul Gabriela Ursărescu.

Între divertisment și încălcarea legii

Deși pentru mulți drona este doar un obiect de distracție, utilizarea ei în spații private poate ridica probleme serioase. În lipsa unui acord explicit, filmarea proprietății altcuiva reprezintă o încălcare a legii, iar responsabilitatea aparține celui care operează dispozitivul.

Prin urmare, utilizatorii de drone trebuie să înțeleagă că libertatea lor se oprește acolo unde începe dreptul vecinului la intimitate și liniște.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

