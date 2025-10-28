Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 10:35
de Iulia Kelt

Amazon s-ar pregăti să dea afară mii de oameni. Ce a dus la această situație?

TEHNOLOGIE
Amazon s-ar pregăti să dea afară mii de oameni. Ce a dus la această situație?
Concedieri la Amazon? Foto: Moneycontrol

Gigantul american de comerț online se pregătește pentru cea mai amplă rundă de concedieri din ultimii ani, potrivit unor surse citate de Reuters.

Amazon intenționează să reducă până la 30.000 de posturi din structura sa corporativă, conform unor informații publicate luni, 27 octombrie 2025.

Măsura, care ar urma să intre în vigoare începând de marți, ar afecta mai multe departamente ale companiei, inclusiv resursele umane, diviziile de dispozitive și servicii, precum și operațiunile interne.

Dacă se confirmă, aceasta ar fi cea mai amplă reducere de personal de la finalul anului 2022, când Amazon a concediat aproximativ 27.000 de angajați.

În ultimii doi ani, compania a aplicat reduceri punctuale, afectând departamente mai restrânse, precum cel de Comunicare și cel de Sustenabilitate, unde în ianuarie 2025 au fost eliminate un număr limitat de posturi.

Automatizarea cu AI reduce nevoia de personal administrativ

Potrivit unui raport CNBC, un mesaj intern transmis de CEO-ul Andy Jassy arată că extinderea utilizării agenților AI în cadrul companiei ar urma să ducă la o scădere a nevoii de personal în anumite funcții corporative.

Amazon a investit masiv în dezvoltarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială, pe care le folosește deja pentru optimizarea logisticii, asistența clienților și analiza operațională.

Sursele citate de Reuters afirmă că reducerile vor fi distribuite în mai multe divizii, dar nu vor afecta direct lucrătorii din depozite sau livrări.

Scopul principal ar fi eficientizarea structurii corporative, într-un context economic în care tot mai multe companii de tehnologie încearcă să reducă costurile prin automatizare și restructurări interne.

Cea mai amplă restructurare de la valul din 2023

Amazon nu a comentat încă oficial informațiile privind noile concedieri. Totuși, dacă planul se confirmă, acesta ar reprezenta cea mai mare reducere de personal de la valul masiv de concedieri început în 2023.

Atunci, compania a justificat decizia prin nevoia de a se adapta la ritmul mai lent de creștere a comerțului online post-pandemie.

În prezent, Amazon are peste 1,5 milioane de angajați la nivel global, dintre care zeci de mii lucrează în funcții administrative și tehnologice.

Reducerea planificată de 30.000 de posturi ar însemna o ajustare semnificativă a structurii corporative și o continuare a procesului de digitalizare accelerată, în care AI devine tot mai mult o componentă centrală a strategiei companiei.

Prognoza meteo pentru luna noiembrie. Nu vom avea ninsori, ci doar temperaturi neobişnuite
