Amazon acceptă o amendă record de 2,5 miliarde de dolari pentru practicile înșelătoare legate de abonamentele Prime

Amazon a ajuns la un acord istoric cu Federal Trade Commission (FTC) din Statele Unite, acceptând să plătească 2,5 miliarde de dolari pentru a încheia un proces deschis în 2023. Autoritățile americane acuzau compania că și-a indus clienții în eroare pentru a-i face să se aboneze la serviciul Prime și că a îngreunat deliberat procesul de anulare a abonamentului. Este cea mai mare penalizare civilă impusă vreodată de FTC pentru încălcarea unei reguli și a doua cea mai mare sumă de despăgubiri restituite consumatorilor în istoria instituției.

Potrivit anunțului oficial, din totalul de 2,5 miliarde de dolari, un miliard reprezintă amendă civilă, iar 1,5 miliarde vor fi returnați către aproximativ 35 de milioane de clienți considerați „păgubiți de practicile înșelătoare de înscriere la Prime”. Deși acordul vine la doar câteva zile după începerea procesului, Amazon nu a recunoscut nicio vină și susține că a respectat legea, scrie CNN.

Investigația FTC a arătat că Amazon ar fi utilizat „capcane de abonament sofisticate” pentru a-i determina pe clienți să se înscrie la Prime, serviciul său emblematic care costă 14,99 dolari pe lună sau 139 de dolari pe an. Reclamațiile vizau, printre altele, butoane și mesaje ambigue de tip „Nu, nu vreau livrare gratuită”, care îi direcționau pe utilizatori către pagini de înscriere, fără ca aceștia să fie pe deplin conștienți.

Potrivit președintelui FTC, Andrew Ferguson, compania a făcut „extrem de dificilă” renunțarea la abonament. „Amazon a folosit capcane sofisticate pentru a manipula consumatorii, făcând aproape imposibilă încheierea abonamentului”, a declarat acesta, subliniind caracterul „istoric” al sancțiunii.

În replică, Amazon a transmis prin purtătorul de cuvânt Mark Blafkin că „lucrează din greu pentru a face cât mai clar și mai simplu procesul de înscriere și de anulare a abonamentelor” și că valoarea serviciului Prime rămâne una „substanțială” pentru milioanele de membri din întreaga lume.

Schimbări impuse de acordul cu FTC

Pe lângă plata despăgubirilor, Amazon este obligată să modifice anumite aspecte ale procesului de abonare. Printre schimbările cheie se numără eliminarea butoanelor înșelătoare și introducerea unor dezvăluiri „clare și vizibile” despre termenii și costurile serviciului. De asemenea, compania trebuie să asigure „modalități simple” pentru ca utilizatorii să își poată anula oricând abonamentul.

Aceste măsuri vin într-un moment în care Prime a devenit o sursă esențială de venit pentru Amazon. Potrivit estimărilor firmei de analiză Consumer Intelligence Research Partners, serviciul avea circa 197 de milioane de abonați în SUA la începutul lui 2025, iar veniturile generate doar anul trecut s-au ridicat la 44 de miliarde de dolari. Chiar și așa, amenda reprezintă doar aproximativ 5,6% din încasările anuale ale programului, ceea ce limitează impactul financiar asupra gigantului de comerț online.

Implicații pentru piața abonamentelor digitale

Cazul Amazon ar putea avea efecte de durată asupra întregii industrii de servicii digitale bazate pe abonamente. Practicile de tip „dark patterns”, menite să influențeze deciziile utilizatorilor prin design înșelător, au intrat de mai mult timp în vizorul autorităților de reglementare. Acest acord record transmite un semnal clar că tacticile care complică procesul de dezabonare nu vor fi tolerate.

Fosta președintă a FTC, Lina Khan, a remarcat că Amazon „a preferat să plătească pentru a evita o probabilă condamnare” și a descris amenda drept „o picătură în ocean” pentru o companie de dimensiunea Amazon. În opinia ei, valoarea sancțiunii, deși impresionantă pentru o agenție guvernamentală, este relativ modestă în raport cu profiturile uriașe generate de Prime.

Chiar dacă suma nu amenință poziția dominantă a Amazon pe piață, acest caz ar putea forța alte companii să-și revizuiască procedurile de înscriere și de anulare a abonamentelor, pentru a evita investigații similare. Pentru consumatori, acordul aduce nu doar despăgubiri financiare, ci și promisiunea unei transparențe mai mari și a unor procese de dezabonare mai prietenoase.

În final, disputa dintre FTC și Amazon subliniază nevoia de reguli clare și ferme într-o economie digitală tot mai dependentă de abonamente. Deși pentru Amazon cei 2,5 miliarde de dolari reprezintă o cheltuială considerabilă, adevărata miză o constituie încrederea utilizatorilor, pe care compania va trebui să o mențină prin practici corecte și transparente.