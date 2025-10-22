Amazon pregătește înlocuirea a 600.000 de angajați din SUA cu roboți până în 2033

Gigantul american Amazon este din nou în centrul atenției după apariția unor documente interne care arată planuri ambițioase de automatizare la scară uriașă. Potrivit unei investigații publicate de The New York Times, compania intenționează să înlocuiască peste 600.000 de locuri de muncă din Statele Unite cu sisteme robotice până în anul 2033. Sursele citate afirmă că această strategie face parte dintr-un efort mai amplu de optimizare a costurilor și de creștere a eficienței logistice, în contextul în care volumul de vânzări al companiei se va dubla în următorii ani.

Documentele scurse indică faptul că echipa de robotică a Amazon lucrează la automatizarea a 75% din operațiunile interne, cu obiectivul de a elimina 160.000 de posturi americane până în 2027. În termeni financiari, compania ar economisi aproximativ 30 de cenți pentru fiecare produs manipulat și livrat clienților, ceea ce ar însemna un total de 12,6 miliarde de dolari în perioada 2025–2027.

Deja, Amazon a implementat peste un milion de roboți în depozitele sale din întreaga lume. Aceștia gestionează sarcini repetitive — de la sortarea coletelor până la transportul intern al produselor — iar compania testează acum și roboți umanoizi bipede, precum „Digit”, dezvoltat de Agility Robotics. Acești roboți pot merge, transporta obiecte și lucra cot la cot cu oamenii, o direcție care ar putea schimba complet peisajul logisticii industriale.

Schimbare de imagine și frica de reacția publică

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii americani, Amazon anticipează un val de reacții negative din partea opiniei publice odată ce planurile sale de automatizare vor deveni evidente. În consecință, compania a analizat modalități prin care să atenueze criticile și să își mențină imaginea de „bun cetățean corporatist”.

Printre strategii s-ar număra participarea la proiecte comunitare, comunicarea transparentă despre impactul social al noilor tehnologii și, mai interesant, evitarea folosirii termenilor precum „automatizare” sau „inteligență artificială”. În schimb, în documentele interne apar expresii mai vagi, precum „tehnologie avansată” sau „coboți” — un termen menit să sugereze colaborarea dintre oameni și roboți, nu înlocuirea completă a angajaților.

Într-o declarație oficială pentru The Verge, purtătoarea de cuvânt a companiei, Kelly Nantel, a respins ideea că aceste planuri reflectă strategia reală a Amazon. „Documentele scurse oferă o imagine incompletă și adesea înșelătoare. În cultura noastră organizațională bazată pe documente scrise, circulă mii de analize în orice moment, cu grade diferite de acuratețe și actualitate”, a explicat aceasta. Nantel a adăugat că Amazon continuă să angajeze în centrele sale de operațiuni din SUA și a anunțat recent un plan de recrutare a 250.000 de persoane pentru sezonul de sărbători.

Totuși, economiștii avertizează că direcția este clară: pe măsură ce tehnologia devine mai eficientă și mai ieftină, tentația automatizării totale crește. Laureatul Premiului Nobel pentru economie, Daron Acemoglu, a declarat că „nimeni altcineva nu are același stimulent ca Amazon pentru a găsi modalitatea perfectă de automatizare. Odată ce compania va demonstra că acest model este profitabil, el se va răspândi rapid și la alți giganți ai industriei.”

Consecințele economice ale unui Amazon fără oameni

Dacă planurile companiei se vor concretiza, Amazon – care este astăzi unul dintre cei mai mari angajatori privați din lume – ar putea deveni, paradoxal, un distrugător net de locuri de muncă. În SUA, compania are în prezent peste 1,5 milioane de angajați, dintre care o mare parte lucrează în depozite și centre logistice. Înlocuirea a 600.000 dintre aceștia cu roboți ar reprezenta una dintre cele mai mari transformări din istoria pieței muncii moderne.

Economiștii estimează că automatizarea masivă ar putea reduce costurile operaționale și prețurile finale pentru consumatori, însă efectul social ar fi semnificativ. Pierderea a sute de mii de locuri de muncă în logistică, un sector care oferă adesea primele oportunități pentru muncitorii fără studii superioare, ar putea accentua inegalitățile economice și tensiunile din piața muncii.

Pe de altă parte, susținătorii inovației susțin că tehnologia nu va elimina complet munca umană, ci o va transforma. Noile sisteme robotice necesită mentenanță, programare și supervizare, creând o cerere pentru angajați calificați în domenii tehnice. Totuși, tranziția nu va fi ușoară, iar recalificarea a sute de mii de persoane într-un interval scurt de timp rămâne un obiectiv dificil.

Pentru moment, Amazon insistă că obiectivul său principal este eficiența, nu concedierea masivă. „Automatizarea nu este despre înlocuirea oamenilor, ci despre simplificarea sarcinilor și creșterea siguranței la locul de muncă”, a precizat compania. Cu toate acestea, datele interne sugerează că presiunea pentru reducerea costurilor rămâne uriașă, iar logistica complet automatizată pare inevitabilă.

Într-o eră în care roboții devin tot mai inteligenți, iar marile companii concurează pentru eficiență maximă, dilema Amazon devine simbolică: cât de mult progres tehnologic poate suporta o societate fără a sacrifica echilibrul social? Până în 2033, răspunsul ar putea schimba nu doar modul în care facem cumpărături, ci și modul în care definim munca însăși.