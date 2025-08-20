Alimentele pe care nu ai voie să le duci în Marea Britanie. Amenzile ajung la 5.000 de lire dacă ai în bagaj chiar şi un sendviş sau carne

Regulile de călătorie nu vizează doar bagajele de mână sau dimensiunea trollerului, ci și ceea ce pui în el. Cei care revin în Regatul Unit dintr-o vacanță europeană trebuie acum să fie atenți nu doar la suveniruri, ci și la mâncare. Autoritățile britanice au introdus restricții drastice privind transportul anumitor produse alimentare, măsuri menite să protejeze agricultura locală de un risc considerat major.

Ce alimente sunt complet interzise la frontieră

Lista neagră a guvernului britanic include cinci produse alimentare de bază: sandvișuri, brânzeturi, carne maturată (precum salam sau chorizo), carne crudă și lapte. Acestea nu pot fi introduse în țară în nicio formă, indiferent dacă sunt cumpărate dintr-un supermarket, dintr-un magazin duty-free sau chiar dacă ambalajul este sigilat.

Încălcarea regulilor poate atrage amenzi de până la 5.000 de lire, iar autoritățile au avertizat că, pe lângă sancțiunea financiară, pasagerii riscă și confiscarea produselor sau chiar reținerea temporară la frontieră.

De ce a impus Londra restricții alimentare

Măsurile au fost introduse ca urmare a apariției cazurilor de febră aftoasă în mai multe țări europene, inclusiv Germania, Austria, Slovacia și Ungaria. Această boală extrem de contagioasă afectează bovinele, porcii, oile și caprele, iar un singur focar ar putea declanșa un lanț de pierderi economice uriașe.

Guvernul britanic a explicat că un eventual val epidemic ar însemna sacrificarea masivă a animalelor, oprirea exporturilor și pierderi de miliarde de lire pentru fermierii locali.

Ministrul Agriculturii, Daniel Zeichner, a subliniat: „protecția fermierilor britanici este prioritară”. În același timp, Dr. Jorge Martin-Almagro, director veterinar adjunct pentru comerț internațional, a confirmat că planurile de urgență și măsurile de biosecuritate au fost deja activate pentru a preveni orice risc.

Țările vizate de controalele suplimentare

Regulile stricte se aplică în special pasagerilor care sosesc din Spania, Franța, Italia, Grecia, România și Ungaria, zone în care autoritățile britanice consideră că riscul este mai ridicat. Totuși, restricțiile nu se aplică celor care călătoresc între Regatul Unit și Irlanda de Nord, Insula Man, Jersey sau Guernsey.

Cu toate acestea, turiștii care se întorc dintr-un sejur european trebuie să fie foarte atenți la ceea ce pun în bagaje. Chiar și cumpărăturile făcute în aeroport, pe ultima sută de metri, pot intra sub incidența acestor reguli și pot fi confiscate imediat la controlul de frontieră.

Ce excepții există pentru pasageri

Deși regulile sunt dure, există câteva excepții. Pasagerii pot transporta cantități mici de lapte pentru bebeluși, produse nutriționale medicale speciale, dar și alimente procesate precum ciocolata, pâinea, pastele sau prăjiturile. În schimb, toate celelalte produse de origine animală trebuie consumate înainte de îmbarcare sau aruncate.

Astfel, pentru a evita amenzi considerabile și situații neplăcute la vamă, cei care revin din vacanțe europene sunt sfătuiți să-și verifice atent bagajele și să nu riște introducerea produselor aflate pe lista interzisă.