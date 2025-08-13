Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 21:45
de Daoud Andra

Doi cetățeni români, arestați pe aeroport în Italia. Aveau în bagaje peste 60 de kilograme de tutun

Social
Doi cetățeni români, arestați pe aeroport în Italia. Aveau în bagaje peste 60 de kilograme de tutun
FOTO: Arhivă

Poliția financiară din Italia a reținut doi cetățeni români, în vârstă de 29 și 26 de ani, pe aeroportul Falcone Borsellino din Palermo, după ce aceștia au fost prinși cu aproape 64 de kilograme de tutun în bagaje. Cantitatea impresionantă, ascunsă în trei valize, era formată din produse fabricate în străinătate, cel mai probabil destinate pieței negre din Italia.

Comportamentul care a atras atenția autorităților

Cei doi tineri nu au ajuns direct la Palermo, ci au urmat un traseu complicat: plecare din Turcia, escală la Roma și apoi zbor intern spre Sicilia. Potrivit autorităților italiene, acest itinerar neobișnuit, combinat cu declarații neclare despre motivul călătoriei și destinația finală, a ridicat imediat suspiciuni în rândul echipelor de control.

Garda de Finanțe și agenții vamali au decis să efectueze o verificare amănunțită a bagajelor. Ceea ce au descoperit a confirmat temerile lor: în cele trei valize se aflau aproape 4.000 de pachete de țigări, fără timbre fiscale italiene, introduse ilegal în țară.

Vezi și:
Uită de Roma sau Florența! Micul orășel din Toscana este perla Italiei, un loc plin de farmec, istorie și deserturi fabuloase
Drepturile pe care le au românii din diaspora dacă primesc mai putin de 1.000 de euro pe lună. Statul italian este obligat să îi ajute inclusiv cu scutirea de la taxele universitare

Operațiunea de depistare a fost coordonată de Comandamentul Provincial al Poliției Financiare, cu sprijinul Agenției Vamale și al Monopolurilor. Controlul a fost unul minuțios, agenții observând atât comportamentul tensionat al celor doi, cât și lipsa unor răspunsuri coerente la întrebările standard adresate pasagerilor.

În momentul în care valizele au fost trecute prin scanere și apoi deschise pentru control manual, conținutul lor a fost catalogat imediat ca marfă de contrabandă. Autoritățile au calculat că, odată puse pe piață, țigările ar fi generat pierderi importante la bugetul statului italian, prin neplata taxelor și accizelor.

Românii au fost acuzați de trafic de tutun

Românii au fost reținuți pe loc, fiind acuzați de trafic de tutun, o infracțiune gravă în legislația italiană. După formalitățile de identificare, cei doi au fost încătușați și transferați direct în arest, urmând să fie prezentați în fața procurorilor din Palermo.

În Italia, traficul de produse accizabile fără documente legale poate duce la pedepse cu închisoarea de până la 5 ani, în funcție de cantitatea implicată și de circumstanțele cazului. De asemenea, marfa confiscată este distrusă, iar autoritățile pot dispune și confiscarea altor bunuri dacă se dovedește că au fost folosite în activități ilegale.

Autoritățile italiene atrag atenția că traficul de țigări și tutun din afara Uniunii Europene este în creștere, rutele folosite fiind tot mai variate, pentru a evita controalele. România, fiind o țară de origine sau tranzit în multe cazuri, apare frecvent în rapoartele poliției financiare din statele UE.

Autoritățile din Italia tratează cu maximă seriozitate acest tip de infracțiune, iar controalele în aeroporturi, mai ales în sezonul estival, sunt intensificate.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Explozie puternică la o locuință din județul Bacău. Patru persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă
Explozie puternică la o locuință din județul Bacău. Patru persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă
Incendiu de proporții la un complex turistic din Petroșani. Se intervine cu șase autospeciale ale pompierilor. Primele informații despre persoanele din interior
Incendiu de proporții la un complex turistic din Petroșani. Se intervine cu șase autospeciale ale pompierilor. Primele informații despre persoanele din interior
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
Moștenirea te poate costa scump. Surprizele neplăcute pe care le poți prelua
Moștenirea te poate costa scump. Surprizele neplăcute pe care le poți prelua
Guvernul lui Bolojan intoarce armele împotriva patronilor de firme cu datorii la stat – amenințări cu dosare penale pentru vânzarea SRL-urilor. Nazare, Finanțe: „Diverse firme erau vândute cu datorii tocmai pentru a scăpa de datorie”
Guvernul lui Bolojan intoarce armele împotriva patronilor de firme cu datorii la stat – amenințări cu dosare penale pentru vânzarea SRL-urilor. Nazare, Finanțe: „Diverse firme erau vândute cu datorii tocmai pentru a scăpa de datorie”
Nicușor Dan, concluziile videoconferinței cu liderii europeni și Donald Trump: „Modul în care se obține pacea este extrem de important pentru România”
Nicușor Dan, concluziile videoconferinței cu liderii europeni și Donald Trump: „Modul în care se obține pacea este extrem de important pentru România”
Vulnerabilitate gravă la mașinile Toyota: acces complet cu un cod VIN vizibil sub parbriz
Vulnerabilitate gravă la mașinile Toyota: acces complet cu un cod VIN vizibil sub parbriz
Cât câștigă un salvamar în România, în 2025. În Spania sau Italia salariile sunt de două ori mai mari
Cât câștigă un salvamar în România, în 2025. În Spania sau Italia salariile sunt de două ori mai mari
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
O mai ții minte pe „Mama Natură”, din emisiunile lui Dan Negru? Cum arată și cu ce se ocupă Roxana Ionescu în prezent, la 40 de ani
Playtech Știri
Cea mai simplă rețetă de dulceață de smochine. Ingredientul secret folosit de gospodinele din Banat
Playtech Știri
Gestul simplu care ajută trandafirii să înflorească mai mari și mai frumoși
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou