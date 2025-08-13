Doi cetățeni români, arestați pe aeroport în Italia. Aveau în bagaje peste 60 de kilograme de tutun

Poliția financiară din Italia a reținut doi cetățeni români, în vârstă de 29 și 26 de ani, pe aeroportul Falcone Borsellino din Palermo, după ce aceștia au fost prinși cu aproape 64 de kilograme de tutun în bagaje. Cantitatea impresionantă, ascunsă în trei valize, era formată din produse fabricate în străinătate, cel mai probabil destinate pieței negre din Italia.

Comportamentul care a atras atenția autorităților

Cei doi tineri nu au ajuns direct la Palermo, ci au urmat un traseu complicat: plecare din Turcia, escală la Roma și apoi zbor intern spre Sicilia. Potrivit autorităților italiene, acest itinerar neobișnuit, combinat cu declarații neclare despre motivul călătoriei și destinația finală, a ridicat imediat suspiciuni în rândul echipelor de control.

Garda de Finanțe și agenții vamali au decis să efectueze o verificare amănunțită a bagajelor. Ceea ce au descoperit a confirmat temerile lor: în cele trei valize se aflau aproape 4.000 de pachete de țigări, fără timbre fiscale italiene, introduse ilegal în țară.

Operațiunea de depistare a fost coordonată de Comandamentul Provincial al Poliției Financiare, cu sprijinul Agenției Vamale și al Monopolurilor. Controlul a fost unul minuțios, agenții observând atât comportamentul tensionat al celor doi, cât și lipsa unor răspunsuri coerente la întrebările standard adresate pasagerilor.

În momentul în care valizele au fost trecute prin scanere și apoi deschise pentru control manual, conținutul lor a fost catalogat imediat ca marfă de contrabandă. Autoritățile au calculat că, odată puse pe piață, țigările ar fi generat pierderi importante la bugetul statului italian, prin neplata taxelor și accizelor.

Românii au fost acuzați de trafic de tutun

Românii au fost reținuți pe loc, fiind acuzați de trafic de tutun, o infracțiune gravă în legislația italiană. După formalitățile de identificare, cei doi au fost încătușați și transferați direct în arest, urmând să fie prezentați în fața procurorilor din Palermo.

În Italia, traficul de produse accizabile fără documente legale poate duce la pedepse cu închisoarea de până la 5 ani, în funcție de cantitatea implicată și de circumstanțele cazului. De asemenea, marfa confiscată este distrusă, iar autoritățile pot dispune și confiscarea altor bunuri dacă se dovedește că au fost folosite în activități ilegale.

Autoritățile italiene atrag atenția că traficul de țigări și tutun din afara Uniunii Europene este în creștere, rutele folosite fiind tot mai variate, pentru a evita controalele. România, fiind o țară de origine sau tranzit în multe cazuri, apare frecvent în rapoartele poliției financiare din statele UE.

Autoritățile din Italia tratează cu maximă seriozitate acest tip de infracțiune, iar controalele în aeroporturi, mai ales în sezonul estival, sunt intensificate.