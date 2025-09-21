Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
21 sept. 2025 | 14:36
de Filon Stan

Adolescentul rănit grav după ce a căzut cu trotineta electrică în Sibiu la începutul lunii septembrie a murit

Social
Adolescentul rănit grav după ce a căzut cu trotineta electrică în Sibiu la începutul lunii septembrie a murit
Adolescentul din Sibiu care a cazut cu trotineta a murit la spital

Adolescentul în vârstă de numai 13 ani din Sibiu, care a ajuns la spital în stare gravă în urmă cu 18 zile, după ce a căzut cu trotineta electrică, a decedat.

Adolescentul din Sibiu care a căzut cu trotineta a murit la spital

Medicii au făcut anunțul trist și au recunoscut că starea băiatului nu s-a îmbunătățit deloc, pe parcursul celor 18 zile petrecute în spital. Într-un final, medicii nu au mai putut face nimic pentru copil.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale”, au anunțat duminică reprezentanții Spitalului Clinic Județean Sibiu, conform news.ro.

Accidentul din 2 septembrie

Teribilul accident a avut loc pe data de 2 septembrie, în apropiere de mall-ul de pe strada Lector din Sibiu, unde băiatul de 13 ani a căzut în timp ce conducea o trotinetă electrică.

La fața locului a intervenit un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, constatând că băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav și multiple escoriații ale membrelor și toracelui.

După acordarea primului ajutor, băiatul a fost transportat la CPU Luther pentru investigații suplimentare și tratament, unde a murit 18 zile mai târziu.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
Dezvăluiri din culisele dineului regal: bucătarii regelui, în conflict cu agenții secreti ai lui Donald Trump
Dezvăluiri din culisele dineului regal: bucătarii regelui, în conflict cu agenții secreti ai lui Donald Trump
Cât economisești dacă plătești anticipat un credit pe 30 de ani: simulări pe sume reale
Cât economisești dacă plătești anticipat un credit pe 30 de ani: simulări pe sume reale
Ce se știe despre atacul cibernetic asupra aeroporturilor europene. Pe cine ar fi vizat
Ce se știe despre atacul cibernetic asupra aeroporturilor europene. Pe cine ar fi vizat
Ce se pune în varul pentru pomi ca să reziste mai mult pe scoarță. Cum se prepară corect soluția folosită de pomicultori
Ce se pune în varul pentru pomi ca să reziste mai mult pe scoarță. Cum se prepară corect soluția folosită de pomicultori
Copacul din România amenințat de schimbările climatice. Producția scade dramatic
Copacul din România amenințat de schimbările climatice. Producția scade dramatic
Un congolez beat a spulberat un refugiu de tramvai și un gard. Momentul accidentului, surprins de camerele video
Un congolez beat a spulberat un refugiu de tramvai și un gard. Momentul accidentului, surprins de camerele video
Haos la bordul unui avion din SUA după anunțul lui Trump despre vizele H-1B: „Indienii au implorat să coboare”
Haos la bordul unui avion din SUA după anunțul lui Trump despre vizele H-1B: „Indienii au implorat să coboare”
Panică în stațiunile din Antalya din cauza incendiilor: turiști evacuați din hotelurile de lux din Belek: Martor român: „Turcii sunt praf la capitolul protecție”
Panică în stațiunile din Antalya din cauza incendiilor: turiști evacuați din hotelurile de lux din Belek: Martor român: „Turcii sunt praf la capitolul protecție”
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Cum și-a surprins mama fiica de ziua ei specială, cu 35 de imagini unice
Playtech Știri
Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate
Playtech Știri
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...