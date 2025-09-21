Adolescentul rănit grav după ce a căzut cu trotineta electrică în Sibiu la începutul lunii septembrie a murit

Adolescentul în vârstă de numai 13 ani din Sibiu, care a ajuns la spital în stare gravă în urmă cu 18 zile, după ce a căzut cu trotineta electrică, a decedat.

Adolescentul din Sibiu care a căzut cu trotineta a murit la spital

Medicii au făcut anunțul trist și au recunoscut că starea băiatului nu s-a îmbunătățit deloc, pe parcursul celor 18 zile petrecute în spital. Într-un final, medicii nu au mai putut face nimic pentru copil.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale”, au anunțat duminică reprezentanții Spitalului Clinic Județean Sibiu, conform news.ro.

Accidentul din 2 septembrie

Teribilul accident a avut loc pe data de 2 septembrie, în apropiere de mall-ul de pe strada Lector din Sibiu, unde băiatul de 13 ani a căzut în timp ce conducea o trotinetă electrică.

La fața locului a intervenit un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, constatând că băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav și multiple escoriații ale membrelor și toracelui.

După acordarea primului ajutor, băiatul a fost transportat la CPU Luther pentru investigații suplimentare și tratament, unde a murit 18 zile mai târziu.