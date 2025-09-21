Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament

21 sept. 2025 | 09:54

de Ana Ionescu
21 sept. 2025 | 09:54
de Ana Ionescu

Eveniment
Accident grav în Bacău: patru adulți și un copil, răniți după impactul cu un autocar
Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în Bacău Foto: Arhiva

Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe raza comunei Nicolae Bălcescu din județul Bacău. În urma evenimentului, patru adulți și un copil au ajuns la spital.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, în incident a fost implicat un autocar. La fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje de salvare: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, un microbuz și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

„Au fost identificate cinci victime conștiente, patru adulți și un minor. Toate au fost evaluate de echipajele medicale și transportate ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe din Bacău”, a precizat ISU.

Restul pasagerilor aflați în autocar au fost preluați de un alt vehicul și și-au continuat drumul către destinația finală.

Știre în curs de actualizare

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
