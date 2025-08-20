Cum conduci legal o trotinetă electrică în România, unele dintre cele mai periculoase vehicule după numărul de accidente

Trotinetele electrice au devenit o soluție rapidă de mobilitate urbană, dar și una dintre cele mai riscante modalități de deplasare. Statisticile arată că, zilnic, au loc incidente rutiere în care sunt implicate trotinete sau triciclete electrice, multe dintre ele soldate cu victime. Din acest motiv, polițiștii și autoritățile amintesc periodic regulile care trebuie respectate atunci când circuli cu un astfel de vehicul.

Pe lângă faptul că legislația din România le tratează în funcție de putere și de viteza maximă, trotinetele și tricicletele electrice ridică o problemă de siguranță majoră: sunt folosite de multe ori de minori sau de persoane fără experiență în trafic, iar ignorarea regulilor de bază duce la accidente grave.

Ce reguli trebuie respectate pentru trotinetele și tricicletele electrice

În România, trotinetele electrice cu viteză maximă de sub 25 km/h și motor de cel mult 4000W nu necesită permis de conducere. Totuși, există o serie de obligații clare. Aceste vehicule pot fi folosite doar de persoane cu vârsta minimă de 14 ani, iar deplasarea lor este permisă exclusiv pe piste de biciclete, dacă acestea există. Dacă nu, pot circula doar pe drumuri unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Conducerea trotinetelor sau a tricicletelor electrice pe trotuar este interzisă, iar atunci când se schimbă direcția de mers sau se traversează strada, conducătorul trebuie să coboare și să meargă pe lângă vehicul. De asemenea, purtarea căștii de protecție este obligatorie pentru cei sub 16 ani, dar recomandată pentru toți utilizatorii.

În ceea ce privește tricicletele electrice, regulile sunt și mai stricte. Acestea trebuie să fie în stare tehnică bună și dotate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante. Transportul pasagerilor este interzis, iar conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise atrage sancțiuni similare cu cele pentru șoferii de autoturisme.

Dacă un triciclu electric depășește viteza de 45 km/h sau are o putere mai mare, acesta intră în categoria mopedelor sau motocicletelor, ceea ce presupune permis de conducere de tip AM sau B1, înmatriculare și asigurare RCA.

Creșterea alarmantă a accidentelor cu trotinete electrice

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a atras recent atenția asupra numărului ridicat de accidente în care sunt implicate trotinete și triciclete electrice. Aproape zilnic sunt raportate incidente, iar victimele variază de la adolescenți la persoane în vârstă.

Un caz recent a avut loc la Sucevița, unde două fete de 14 și 15 ani s-au dezechilibrat și au căzut cu o trotinetă electrică într-un șanț, fiind transportate de urgență la spital. În aceeași zi, un bărbat de 34 de ani a pierdut controlul trotinetei pe o porțiune de drum cu piatră cubică, fiind aruncat pe carosabil. Tot atunci, un bătrân de 86 de ani din Stroiești a căzut cu triciclul electric și a suferit răni grave.

Astfel de evenimente ilustrează pericolul real al acestor vehicule atunci când sunt folosite necorespunzător sau în afara regulilor. Din cauza lipsei de protecție și a vitezei relativ mari pe care o pot atinge, consecințele unui accident sunt adesea grave.

De ce este important să respecți legislația

Chiar dacă trotinetele electrice par o alternativă rapidă și simplă pentru deplasarea prin oraș, ele sunt vehicule reglementate de Codul Rutier. Asta înseamnă că responsabilitatea ta, ca utilizator, este aceeași ca a unui șofer sau biciclist. Respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci și o garanție pentru siguranța ta și a celor din jur.

Pe fondul creșterii numărului de accidente, este posibil ca în viitor legislația să devină și mai strictă, pentru a limita abuzurile și a proteja participanții la trafic. Până atunci, singura soluție rămâne respectarea regulilor existente și adoptarea unui comportament preventiv.