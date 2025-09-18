Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 15:17
de Badea Violeta

Prima reacție a cântăreței care ar fi fost prinsă la furat într-un supermarket din Târgu-Jiu: ”Băiatul meu cel mare m-a sunat plângând să mă întrebe dacă sunt la închisoare” VIDEO
Cum a reactionat artista dupa ce ar fi fost prinsa la furat intr-un supermarket din Targu-Jiu. Sursa foto: Profimedia

O cântăreață de muzică populară din Gorj și soțul ei, bucătar în județul Timiș, sunt în centrul unui scandal după ce au fost surprinși de camerele de supraveghere ale unui hypermarket din Târgu-Jiu încercând să sustragă mai multe produse. Poliția a intervenit rapid, a recuperat bunurile și a deschis dosar penal. Artista neagă însă acuzațiile și povestește că incidentul i-a afectat familia.

Primele declarații ale artistei acuzate că ar fi furat într-un magazin din Târgu-Jiu

Marți, pe data de 16 septembrie, liniștea aparentă dintr-un hypermarket de pe strada Termocentralei din Târgu-Jiu a fost tulburată după ce polițiștii municipali au fost alertați cu privire la faptul că două persoane ar fi sustras bunuri de pe rafturi.

”La data de 16 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un hypermarket din municipiu, au fost identificate două persoane bănuite de sustragerea unor bunuri”, se arată în informarea oficială.

Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului, acționând cu promptitudine pentru a clarifica situația și a preveni eventuale pagube. Incidentul a atras atenția cumpărătorilor aflați în magazin, transformând o zi obișnuită de cumpărături într-un moment de tensiune și curiozitate.

Ce ar fi furat celebra cântăreață și soțul ei

Polițiști de ordine publică s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș și o femeie de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuiți că ar fi sustras, de pe rafturile hypermarketului, situat pe strada Termocentralei, mai multe produse”, a transmis Poliția Municipiului Târgu Jiu.

Potrivit anchetatorilor, bunurile vizate erau parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante, în valoare totală de aproximativ 380 de lei. Produsele au fost recuperate și returnate magazinului, iar celor doi li s-a întocmit dosar penal pentru furt.

”Nu am furat”

Cazul a atras imediat atenția comunității locale și a rețelelor sociale, datorită notorietății interpretei Teodora Pană în muzica populară. În ciuda imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, artista respinge acuzațiile.

”Nu am furat”, a spus artista, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook Sunclick.

Teodora Pană susține că întreaga situație i-a afectat profund familia.

”Băiatul meu cel mare m-a sunat plângând să mă întrebe dacă sunt la închisoare”, a mărturisit cântăreața.

Cercetările continuă pentru a se stabili toate circumstanțele incidentului.

