Administratorul blocului din Rahova, audiat ore întregi. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei

Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 10:48
de Iulia Kelt

Audieri în cazul exploziei blocului din Rahova / Foto: Colaj Playtech (sursă Facebook)

Administratora blocului din Rahova se află în centrul anchetei privind explozia care a distrus un imobil și a provocat moartea a trei persoane. Procurorii suspectează nereguli grave în reluarea alimentării cu gaz.

Tragedia din cartierul Rahova, produsă sâmbătă dimineață, a zguduit Capitala. Trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 13 au fost răniți după o explozie devastatoare într-un bloc cu 108 apartamente.

Printre victime se află și o tânără de 24 de ani, însărcinată, al cărei trup a fost recuperat după aproape zece ore de căutări sub dărâmături. În același timp, pompierii au reușit să salveze o femeie de 30 de ani, găsită în viață printre plăcile de beton.

În urma deflagrației, zeci de familii au fost evacuate și cazate temporar în hoteluri din București.

Clădirea, afectată structural, riscă să se prăbușească, iar accesul locatarilor este complet interzis până la finalizarea expertizelor.

Administratora, audiată ore întregi: anchetatorii suspectează o repornire ilegală a gazului

Ancheta penală deschisă pentru distrugere din culpă are ca punct central posibila intervenție neautorizată asupra instalației de gaz.

Potrivit primelor date, alimentarea fusese sistată de joi, în urma unei verificări efectuate de Distrigaz.

Cu toate acestea, vineri seara cineva ar fi rupt sigiliul de la robinetul de branșament, fapt care ar fi dus la acumularea de gaz și, ulterior, la explozie.

Surse apropiate anchetei indică faptul că administratora blocului ar fi apelat la o firmă privată agreată de ANRE, în încercarea de a restabili alimentarea.

Un locatar susține că reprezentanții firmei ar fi cerut bani pentru redeschiderea gazului, însă, după refuzul proprietarilor, ar fi plecat, lăsând sigiliul rupt.

Administratora a negat implicarea directă, însă a fost audiată mai multe ore la sediul Direcției de Investigații Criminale din Capitală.

Potrivit anchetatorilor, declarațiile sale sunt esențiale pentru reconstituirea evenimentelor din orele premergătoare exploziei.

Reprezentanții firmei invocate resping acuzațiile, afirmând că au doar constatat nereguli la instalație și că nu au efectuat nicio lucrare. Totuși, ancheta urmează să stabilească exact cine a manipulat robinetul sigilat și în ce condiții a fost posibil ca alimentarea să fie reluată, vorbind, în acest caz, despre momente lipsă care ar putea fi definitorii.

Blocul, aproape de colaps. Zeci de familii fără adăpost

Deflagrația a compromis unul dintre stâlpii de rezistență ai blocului, construit în 1981, iar inginerii avertizează că etajele superioare se pot prăbuși în orice moment.

Modificările neautorizate din apartamente, inclusiv eliminarea pereților despărțitori, ar fi agravat efectul exploziei. Zona rămâne izolată, sub pază permanentă a jandarmilor, iar locatarii nu au voie să-și recupereze bunurile.

Primăria Capitalei a promis cazare și sprijin financiar pentru toți sinistrații, urmând ca, începând de luni, să fie identificate locuințe sociale pentru familiile afectate.

Peste 170 de apartamente aveau polițe de asigurare facultativă, iar pagubele totale sunt estimate la aproximativ nouă milioane de euro.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
