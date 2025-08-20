Cele mai noi actualizări de securitate de la Microsoft fac ravagii pe Windows. Ce probleme întâmpină utilizatorii?

Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 09:12
de Iulia Kelt

Microsoft a confirmat că patch-urile de securitate lansate în august 2025 provoacă erori în procesul de resetare și recuperare a sistemului pe Windows 10 și anumite versiuni de Windows 11.

Compania din Redmond a precizat într-un buletin de sănătate Windows că instalarea actualizărilor de securitate din această lună poate duce la imposibilitatea utilizării funcțiilor Reset my PC și Fix problems using Windows Update.

Resetarea și recuperarea sistemului Windows, blocate după instalarea update-urilor

Practic, instrumentele permit reinstalarea sistemului de operare, fie păstrând fișierele utilizatorului, fie menținând aplicațiile și setările.

Problema afectează și administratorii care încearcă să efectueze resetări de la distanță prin intermediul RemoteWipe CSP (Configuration Service Provider).

Mai exact, utilizatorii care au nevoie să recupereze sau să reinstaleze Windows-ul se pot confrunta cu blocaje și erori, ceea ce îngreunează procesul de remediere a problemelor.

Bug-ul este prezent pe mai multe platforme după aplicarea următoarelor actualizări:

  • Windows 11 versiunile 23H2 și 22H2 (KB5063875),
  • Windows 10 22H2, Enterprise LTSC 2021 și IoT Enterprise LTSC 2021 (KB5063709),
  • Windows 10 Enterprise LTSC 2019 și IoT Enterprise LTSC 2019 (KB5063877).

Microsoft a transmis că lucrează deja la un patch corectiv care va fi livrat prin actualizări out-of-band în următoarele zile, pentru toate platformele afectate, potrivit Bleeping Computer.

Există și alte probleme recente generate de update-urile Windows

Aceasta nu este prima dificultate cauzată de update-urile Windows din ultima perioadă. Săptămâna trecută, compania a lansat o soluție prin Known Issue Rollback (KIR) pentru o eroare care bloca instalarea actualizărilor atunci când erau aplicate de pe o locație de rețea folosind Windows Update Standalone Installer (WUSA).

Tot în august, Microsoft a rezolvat și o defecțiune ce genera erori de tip 0x80240069 la actualizările livrate prin Windows Server Update Services (WSUS) pe sistemele Windows 11 24H2 după instalarea pachetului KB5063878.

Nu este prima dată când utilizatorii enterprise întâmpină dificultăți. În aprilie 2025, compania a recunoscut o problemă similară pe Windows 11 22H2 și 23H2, unde serviciul Windows Update afișa erori la încercarea de actualizare.

Atunci, soluția a venit printr-un KIR implementat pentru dispozitivele personale și pentru firmele mici, în luna mai.

Mai mult decât atât, în iulie 2025, Microsoft a cerut clienților să ignore erorile false legate de certificarea digitală apărute după instalarea versiunilor preview pentru Windows 11 24H2.

În aceeași perioadă, compania a corectat și o problemă care afecta serviciul Cluster și repornirea mașinilor virtuale după update-urile pentru Windows Server 2019.

Seria de erori consecutive din ultimele luni ridică semne de întrebare privind testarea internă a actualizărilor Windows înainte de distribuirea lor pe scară largă.

Deși Microsoft răspunde relativ rapid prin mecanisme precum KIR sau patch-uri out-of-band, utilizatorii finali și administratorii IT resimt tot mai des dificultăți majore după aplicarea patch-urilor de securitate.

