Microsoft pregătește retragerea unui Windows lansat special pentru piața educațională

Microsoft a anunțat că va opri dezvoltarea și suportul pentru Windows 11 SE, versiunea sistemului de operare creată special pentru piața educațională și destinată în principal laptopurilor ieftine, menită să concureze cu Chrome OS de la Google.

Windows 11 SE va fi scos oficial din producție anul viitor, iar update-urile software, patch-urile de securitate și asistența tehnică vor fi oferite doar până în octombrie 2026. După această dată, utilizatorii vor putea continua să folosească sistemul, dar Microsoft recomandă trecerea la o altă versiune de Windows 11 pentru a beneficia de actualizări și protecție împotriva amenințărilor cibernetice.

Un proiect născut din rivalitatea cu Google

Lansat cu scopul declarat de a concura Chrome OS, Windows 11 SE a fost prezentat ca o soluție simplificată și optimizată pentru școlile care foloseau laptopuri accesibile ca preț. Primul dispozitiv cu acest sistem de operare a fost Surface Laptop SE, lansat în 2012, urmat de modele produse de parteneri importanți precum Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP și Lenovo.

Sistemul a fost conceput pentru a funcționa bine pe hardware modest și pentru a oferi o experiență de utilizare prietenoasă în mediile educaționale. Cu toate acestea, adoptarea lui nu a atins nivelul anticipat de Microsoft, iar Chrome OS a rămas lider în segmentul său țintă – deși, potrivit datelor Gartner, cota de piață a sistemului Google este în scădere de aproape doi ani, în parte din cauza calității reduse a laptopurilor care îl utilizează.

Ce urmează pentru utilizatori

Dispozitivele cu Windows 11 SE vor continua să funcționeze, însă lipsa actualizărilor după octombrie 2026 le va expune riscurilor de securitate. Microsoft îi încurajează pe utilizatori să migreze către o versiune completă de Windows 11, care oferă compatibilitate extinsă cu aplicațiile și servicii moderne.

Renunțarea la Windows 11 SE marchează sfârșitul unei încercări directe de a concura cu Chrome OS pe piața educațională, dar și o schimbare de strategie din partea Microsoft, care pare să își concentreze resursele pe consolidarea versiunilor principale de Windows și pe integrarea acestora cu noile tehnologii AI.