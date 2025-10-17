Ace Frehley, chitaristul legendarei trupe Kiss, a murit. Artistul avea 74 de ani

Lumea rockului este în doliu după moartea lui Ace Frehley, chitaristul și membrul fondator al trupei Kiss. Artistul s-a stins joi, 16 octombrie, la vârsta de 74 de ani, înconjurat de familie, în Morristown, New Jersey, după o cădere suferită recent. Familia a transmis că este ”complet devastată”, dar că îi va celebra mereu râsul și bunătatea.

Cum s-a stins ”Space Ace”, chitaristul care făcea instrumentele să lumineze

Potrivit CNN, decesul lui Frehley a fost confirmat de agentul său, care a precizat că acesta a murit liniștit, alături de cei dragi. Membrii familiei au transmis într-un comunicat că sunt ”complet devastați și cu inimile frânte”, dar că vor prețui mereu momentele de bucurie petrecute împreună.

Născut la New York, Paul Daniel Frehley a crescut într-o familie muzicală și a început să cânte la chitară la doar 13 ani. Înainte de a se alătura Kiss, a activat în formații locale și a lucrat ca tehnician de scenă pentru Jimi Hendrix. În trupa Kiss, el și-a construit identitatea scenică sub numele ”Space Ace” sau ”Spaceman”, fiind faimos pentru chitarele sale care scoteau fum și luminau pe scenă.

”Suntem devastați de moartea lui Ace Frehley”, au declarat Gene Simmons și Paul Stanley într-un comunicat comun. ”A fost un soldat al rockului, esențial și de neînlocuit, în unele dintre cele mai formative și fundamentale capitole din istoria trupei. El este și va rămâne mereu parte din moştenirea Kiss.”

Ce a însemnat Kiss pentru rockul mondial

Kiss, trupa ale cărei hituri includ ”Rock and Roll All Nite” și ”I Was Made for Lovin’ You”, a redefinit spectacolul rock prin teatrul său vizual: foc, sânge fals, armuri, platforme uriașe și machiaj alb-negru devenit marcă mondială.

Formația originală era compusă din Frehley, Paul Stanley, Gene Simmons și Peter Criss — iar moartea lui Frehley este prima pierdere în rândul fondatorilor. În anii ’70, Kiss a devenit un fenomen cultural global, vânzând zeci de milioane de albume și influențând generații întregi de muzicieni.

”Ace, fratele meu, nu-ţi pot mulțumi suficient pentru anii de muzică grozavă (…) și pentru solo-ul tău de chitară din Nothing But A Good Time”, a scris pe Instagram solistul Poison, Bret Michaels.

Cum a trăit și cum a părăsit scena Ace Frehley

Ace Frehley a părăsit Kiss în 1982, după conflicte interne cu Stanley și Simmons, dar s-a reîntors în anii ’90 pentru o reuniune triumfală. În 2014, cei patru membri originali au fost incluși în Rock & Roll Hall of Fame, însă o nouă dispută a împiedicat reunirea lor pe scenă.

În 2024, Kiss și-a vândut catalogul muzical companiei suedeze Pophouse Entertainment Group, într-o tranzacție de peste 300 de milioane de dolari.

Ultimul concert al trupei a avut loc în 2023, la Madison Square Garden — o închidere de cerc pentru o legendă care a ars intens, ca o chitară în flăcări.

Moștenirea lui Ace Frehley rămâne vie în sunetul electrizant al rockului și în amintirea celor care l-au privit, fascinați, făcând chitara să fumege sub lumina reflectoarelor.

