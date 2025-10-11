Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani: legenda din „Nașul” și câștigătoare de Oscar pentru „Annie Hall”

Diane Keaton, una dintre figurile definitorii ale cinematografiei americane, a murit la vârsta de 79 de ani, în California, potrivit familiei. Vestea marchează încheierea unei cariere întinse pe mai bine de o jumătate de secol, în care actrița a trecut cu naturalețe de la roluri dramatice la comedii romantice și a impus un stil inconfundabil, atât pe ecran, cât și în afara lui.

La începutul anilor ’70, Diane Keaton a devenit cunoscută publicului larg prin „Nașul”, iar consacrarea definitivă a venit prin „Annie Hall”, filmul pentru care a obținut premiul Oscar și un Glob de Aur. De-a lungul deceniilor, a rămas o prezență constantă în producții populare, de la „Baby Boom” la „First Wives Club” și „Something’s Gotta Give”, demonstrând versatilitate și un simț al comediei greu de egalat.

Începuturile și ascensiunea unei cariere remarcabile

Născută la Los Angeles, Diane Keaton a debutat în cinema în 1970, în „Lovers and Other Strangers”. Doar doi ani mai târziu, interpreta Kay Adams-Corleone în „Nașul”, alături de Marlon Brando și Al Pacino, rol care i-a deschis drumul către statutul de actriță de prim-plan. Tot în 1972, apărea în „Play It Again, Sam”, începutul unei colaborări de lungă durată cu Woody Allen.

Consacrarea a venit în 1977, cu „Annie Hall”, pentru care a primit Oscarul și Globul de Aur în 1978. Filmul a transformat-o într-un reper al comediei romantice, iar stilul vestimentar — sacouri masculine, pălării bowler, malete negre — a devenit o marcă personală. În anii care au urmat, Keaton a alternat roluri în drame de autor cu comedii populare, menținând un echilibru rar între succesul comercial și aprecierea critică.

Roluri memorabile, stil inconfundabil și recunoaștere

În anii ’80 și ’90, Diane Keaton a jucat în titluri devenite repere pentru publicul larg: „Baby Boom”, „Father of the Bride” și „First Wives Club” i-au consolidat imaginea de actriță capabilă să transforme teme cotidiene în povești calde și inteligente. În 2003, prestația din „Something’s Gotta Give”, în parteneriat cu Jack Nicholson, i-a adus un al doilea Glob de Aur și i-a reconfirmat statutul de star matur, cu un registru comic rafinat.

Dincolo de actorie, Keaton a fost scriitoare, regizoare și fotografă, iar prezența ei publică, marcată de umor autoironic și eleganță nonșalantă, a inspirat generații de spectatori. Relațiile sale cu figuri emblematice de la Hollywood — precum Al Pacino, Warren Beatty sau Woody Allen — au crescut interesul presei, însă cariera a rămas mereu în centrul atenției, cu un portofoliu de roluri variat și relevant.

Moștenirea culturală și reacțiile după dispariție

De-a lungul timpului, Diane Keaton a întruchipat personaje complexe, femei puternice și vulnerabile deopotrivă, reușind să impună un tip de naturalețe pe ecran care a devenit model pentru actrițele ce au urmat. Filmele în care a jucat au traversat generații, fie că vorbim despre saga „Nașul”, fie despre comedii care au redefinit genul. În mod constant, Keaton a mizat pe scenarii bine scrise și pe parteneriate artistice solide.

Familia a confirmat decesul fără a oferi, deocamdată, detalii suplimentare. Diane Keaton este supraviețuită de cei doi copii ai săi, Dexter (29) și Duke (25). Industria filmului își pierde una dintre vocile sale cele mai recognoscibile, iar publicul, o prezență care a adus pe ecran grație, inteligență și un umor cu semnătură proprie. Moștenirea ei rămâne în rolurile care au emoționat și au făcut istorie, dar și în imaginea unei artiste care a știut să fie, în același timp, clasică și modernă.