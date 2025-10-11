Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
11 oct. 2025 | 22:37
de Andrei Simion

Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani: legenda din „Nașul” și câștigătoare de Oscar pentru „Annie Hall”

ȘTIRI EXTERNE
Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani: legenda din „Nașul” și câștigătoare de Oscar pentru „Annie Hall”
Actrița Diane Keaton.

Diane Keaton, una dintre figurile definitorii ale cinematografiei americane, a murit la vârsta de 79 de ani, în California, potrivit familiei. Vestea marchează încheierea unei cariere întinse pe mai bine de o jumătate de secol, în care actrița a trecut cu naturalețe de la roluri dramatice la comedii romantice și a impus un stil inconfundabil, atât pe ecran, cât și în afara lui.

La începutul anilor ’70, Diane Keaton a devenit cunoscută publicului larg prin „Nașul”, iar consacrarea definitivă a venit prin „Annie Hall”, filmul pentru care a obținut premiul Oscar și un Glob de Aur. De-a lungul deceniilor, a rămas o prezență constantă în producții populare, de la „Baby Boom” la „First Wives Club” și „Something’s Gotta Give”, demonstrând versatilitate și un simț al comediei greu de egalat.

Începuturile și ascensiunea unei cariere remarcabile

Născută la Los Angeles, Diane Keaton a debutat în cinema în 1970, în „Lovers and Other Strangers”. Doar doi ani mai târziu, interpreta Kay Adams-Corleone în „Nașul”, alături de Marlon Brando și Al Pacino, rol care i-a deschis drumul către statutul de actriță de prim-plan. Tot în 1972, apărea în „Play It Again, Sam”, începutul unei colaborări de lungă durată cu Woody Allen.

Consacrarea a venit în 1977, cu „Annie Hall”, pentru care a primit Oscarul și Globul de Aur în 1978. Filmul a transformat-o într-un reper al comediei romantice, iar stilul vestimentar — sacouri masculine, pălării bowler, malete negre — a devenit o marcă personală. În anii care au urmat, Keaton a alternat roluri în drame de autor cu comedii populare, menținând un echilibru rar între succesul comercial și aprecierea critică.

Actrița Diane Keaton, alături de Al Pacino, în Nașul.

Actrița Diane Keaton, alături de Al Pacino, în „Nașul”.

Roluri memorabile, stil inconfundabil și recunoaștere

În anii ’80 și ’90, Diane Keaton a jucat în titluri devenite repere pentru publicul larg: „Baby Boom”, „Father of the Bride” și „First Wives Club” i-au consolidat imaginea de actriță capabilă să transforme teme cotidiene în povești calde și inteligente. În 2003, prestația din „Something’s Gotta Give”, în parteneriat cu Jack Nicholson, i-a adus un al doilea Glob de Aur și i-a reconfirmat statutul de star matur, cu un registru comic rafinat.

Dincolo de actorie, Keaton a fost scriitoare, regizoare și fotografă, iar prezența ei publică, marcată de umor autoironic și eleganță nonșalantă, a inspirat generații de spectatori. Relațiile sale cu figuri emblematice de la Hollywood — precum Al Pacino, Warren Beatty sau Woody Allen — au crescut interesul presei, însă cariera a rămas mereu în centrul atenției, cu un portofoliu de roluri variat și relevant.

Diane Keaton, în diverse roluri din lunga sa carieră cinematografică.

Diane Keaton, în diverse roluri din lunga sa carieră cinematografică.

Moștenirea culturală și reacțiile după dispariție

De-a lungul timpului, Diane Keaton a întruchipat personaje complexe, femei puternice și vulnerabile deopotrivă, reușind să impună un tip de naturalețe pe ecran care a devenit model pentru actrițele ce au urmat. Filmele în care a jucat au traversat generații, fie că vorbim despre saga „Nașul”, fie despre comedii care au redefinit genul. În mod constant, Keaton a mizat pe scenarii bine scrise și pe parteneriate artistice solide.

Familia a confirmat decesul fără a oferi, deocamdată, detalii suplimentare. Diane Keaton este supraviețuită de cei doi copii ai săi, Dexter (29) și Duke (25). Industria filmului își pierde una dintre vocile sale cele mai recognoscibile, iar publicul, o prezență care a adus pe ecran grație, inteligență și un umor cu semnătură proprie. Moștenirea ei rămâne în rolurile care au emoționat și au făcut istorie, dar și în imaginea unei artiste care a știut să fie, în același timp, clasică și modernă.

Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
Recomandări
Bărbatul cu cel mai lung nume din lume are peste 2.253 de prenume. Metoda inedită prin care le-a ales
Bărbatul cu cel mai lung nume din lume are peste 2.253 de prenume. Metoda inedită prin care le-a ales
Ce spune legea despre câinii care latră prea mult. Poți fi amendat dacă deranjezi vecinii
Ce spune legea despre câinii care latră prea mult. Poți fi amendat dacă deranjezi vecinii
„Va fi foarte rău”: în Big Tech cresc temerile că bula AI se sparge, iar o criză financiară e inevitabilă
„Va fi foarte rău”: în Big Tech cresc temerile că bula AI se sparge, iar o criză financiară e inevitabilă
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Locul unde va fi depus trupul neînsuflețit
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Locul unde va fi depus trupul neînsuflețit
Joe Biden a început tratamentul cu radioterapie și terapie hormonală pentru cancer. Ce șanse de vindecare are și cât de avansată e boala
Joe Biden a început tratamentul cu radioterapie și terapie hormonală pentru cancer. Ce șanse de vindecare are și cât de avansată e boala
Blackout în România: ce spune ministrul Energiei despre condițiile care ar putea duce la o pană totală de curent
Blackout în România: ce spune ministrul Energiei despre condițiile care ar putea duce la o pană totală de curent
Ce se întâmplă cu cardurile sociale din 2026: vești importante pentru pensionari și familiile cu venituri mici
Ce se întâmplă cu cardurile sociale din 2026: vești importante pentru pensionari și familiile cu venituri mici
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
Revista presei
Adevarul
La ce vârstă creierul uman atinge apogeul performanței cognitive
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Playtech Știri
Zodiile cu mare noroc financiar în săptămâna 13-19 octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Iniţiativa este cuvântul momentului pentru nativii Berbec
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...