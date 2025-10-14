D’Angelo, câștigător al premiilor Grammy și pionier al curentului neo-soul, a murit la vârsta de 51 de ani. Artistul, răpus de o boală nemiloasă

Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 19:56
de Badea Violeta

Cunoscutul cântăreț american D’Angelo, considerat unul dintre cei mai influenți artiști de soul ai generației sale, s-a stins din viață la doar 51 de ani. Artistul, care a redefinit sunetul R&B-ului modern, a pierdut lupta cu cancerul pancreatic, după o perioadă de suferință ținută departe de ochii publicului.

De ce a fost D’Angelo considerat un pionier al neo-soul-ului

Artistul american D’Angelo, recunoscut ca unul dintre cei mai influenți muzicieni de soul ai generației sale, a încetat din viață la 51 de ani, potrivit surselor apropiate familiei, citate de TMZ și Daily Mail.

Născut Michael Eugene Archer, D’Angelo a fost mai mult decât un cântăreț de R&B – a fost o forță care a transformat radical peisajul muzicii soul în anii ’90 și 2000.

Într-o perioadă în care scena muzicală era dominată de ritmuri sintetice și producții comerciale, el a readus în prim-plan autenticitatea, profunzimea și vibrațiile calde ale soul-ului clasic, combinându-le cu influențe moderne de hip-hop și jazz. Albumul său de debut, ”Brown Sugar” (1995), a fost o adevărată revelație.

Cu un sound inovator, plin de senzualitate și rafinament, D’Angelo a devenit rapid simbolul unei noi ere muzicale – curentul neo-soul. Prin stilul său distinct și vocea catifelată, artistul a inspirat o generație întreagă de cântăreți, de la Alicia Keys la John Legend.

Care au fost cele mai mari reușite ale sale

Cariera lui D’Angelo a fost marcată de momente artistice memorabile și de recunoaștere internațională. Câștigător a patru premii Grammy, el a primit distincții pentru ”Best R&B Album” cu Voodoo (2001) și Black Messiah (2016), dar și pentru ”Best R&B Song” cu Really Love.

Piesa ”Untitled (How Does It Feel)”, lansată în anul 2000, a devenit un manifest al senzualității și al expresiei artistice, consolidându-i statutul de legendă în muzica soul. Clipul său minimalist, centrat doar pe artist, a rămas unul dintre cele mai iconice din istoria R&B-ului modern.

Prin talentul său, D’Angelo a reușit să creeze o punte între generații, păstrând spiritul autentic al soul-ului, dar adaptându-l unui public contemporan.

Cum este privită moștenirea sa artistică

Moartea lui D’Angelo lasă un gol imens în lumea muzicii. Cu o carieră întinsă pe aproape trei decenii, el a fost considerat de critici un artist vizionar, capabil să exprime vulnerabilitatea, pasiunea și forța interioară într-un mod unic.

Influența sa asupra genurilor soul, R&B și hip-hop este incontestabilă, iar albumele sale continuă să inspire artiști tineri care își caută autenticitatea. Moștenirea lui D’Angelo rămâne una vie – o combinație de artă pură, suflet și inovație sonoră.

Chiar dacă vocea sa s-a stins, muzica lui D’Angelo va continua să răsune, purtând mai departe spiritul unui artist care a redefinit dragostea, libertatea și profunzimea emoțională prin fiecare notă cântată.

