Cum poți învăța să cânți la chitară gratuit, folosind doar internetul

În trecut, lecțiile de chitară erau costisitoare, iar accesul la un profesor bun era esențial pentru a progresa.

Astăzi, internetul a schimbat complet modul în care oamenii învață, iar oricine poate deprinde tehnicile de bază fără să cheltuiască bani. Cu o chitară, o conexiune la internet și timp pentru exersat, poți învăța de acasă, în ritmul tău.

Lecții gratuite de chiatară direct pe YouTube

Un punct de pornire excelent îl reprezintă tutorialele video de pe YouTube. Există canale dedicate începătorilor, cum ar fi JustinGuitar, care oferă lecții structurate pentru acordurile majore de bază (E, A, G, C), poziționarea corectă a mâinilor pe grif și tehnici de strumming simple, potrivit How to Geek.

Canalul Marty Music este la fel de popular, cu explicații ușor de urmărit și melodii simple pe care le poți cânta chiar din primele zile.

Dacă vrei o abordare rapidă, Andy Guitar are un curs de 10 zile unde înveți melodii cu doar două acorduri. Este important să petreci câteva săptămâni consolidând fundațiile, acordurile, ritmurile de bază și scări simple, pentru a putea trece ulterior la piese mai complexe.

Pe lângă acorduri și ritm, poți exersa cu piese foarte ușoare precum Three Blind Mice sau Ode to Joy. În acest fel îți antrenezi degetele și deprinzi coordonarea necesară pentru melodii mai lungi de chitară.

Tabulaturi online și aplicații pentru acordaj

După ce stăpânești acordurile de bază, tabulaturile de chitară (tabs) te ajută să înveți piese întregi fără să cunoști notația clasică.

Site-uri precum Ultimate Guitar sau Songsterr oferă milioane de partituri gratuite, iar multe au funcții interactive, poți încetini tempo-ul, repeta secțiuni dificile sau reda doar linia de chitară.

Pentru acordaj, aplicații gratuite precum Fender Guitar Tuner sau GuitarTuna sunt foarte utile. Acestea îți arată vizual dacă nota este corectă și îți oferă feedback audio, astfel încât să îți acorzi rapid instrumentul. Alte aplicații, cum ar fi Yousician sau Fender Play, ascultă cum cânți și îți dau sfaturi despre poziția degetelor, ritm și acuratețe.

Pentru cei care doresc o experiență mai interactivă, platforme plătite precum Rocksmith+ combină elemente de joc video cu lecții de chitară, oferind feedback în timp real și crescând gradual nivelul de dificultate.