A murit „cel mai frumos băiat din lume”, actorul suedez Björn Andrésen s-a stins la 70 de ani

Björn Andrésen, actorul suedez care a devenit celebru la vârsta de 15 ani datorită filmului Moarte la Veneția (1971), a murit la vârsta de 70 de ani.

Decesul a fost anunțat de Kristian Petri și Kristina Lindström, regizorii documentarului Cel mai frumos băiat din lume (2021), care au declarat pentru cotidianul suedez Dagens Nyheter că Andrésen a murit sâmbătă. Cauza decesului nu a fost făcută publică, informează The Guardian.

Născut la Stockholm în 1955, Andrésen a fost crescut de bunica sa după sinuciderea mamei, când avea doar zece ani. Tot ea l-a îndrumat spre actorie și modeling, dorindu-și, după cum el însuși a spus mai târziu, „un membru celebru în familie”.

La 15 ani, regizorul italian Luchino Visconti l-a distribuit în rolul lui Tadzio, tânărul de o frumusețe angelică din ecranizarea nuvelei lui Thomas Mann, Moarte la Veneția. Filmul a avut un succes uriaș, iar Visconti l-a numit în presă „cel mai frumos băiat din lume”, o etichetă care avea să-l urmărească toată viața.

O celebritate dificil de purtat pentru „cel mai frumos băiat din lume”

În interviuri ulterioare, Andrésen a descris perioada filmărilor drept una traumatică. Spunea că s-a simțit „ca un animal exotic într-o cușcă” și că experiența „i-a stricat viața într-un mod decent”.

Regizorul l-ar fi expus unor situații incomode, inclusiv într-un club gay, la doar 16 ani, moment pe care actorul l-a numit „foarte stânjenitor”. Despre Visconti, el a spus fără ocol: „Nu-i păsa de ce simțeam. Era un prădător cultural dispus să sacrifice orice pentru artă”.

După succesul filmului, Andrésen a plecat în Japonia, unde Moarte la Veneția devenise un fenomen. Acolo a fost transformat într-un idol pop, apărând în reclame și concerte, dar s-a simțit prins într-o isterie asemănătoare celei provocate de Beatles în America.

Mai târziu, s-a concentrat pe pasiunea sa pentru muzică, devenind pianist și compozitor, și a continuat să joace în filme și seriale suedeze, peste 30 în total.

Björn Andrésen a avut parte de o viață ce a balansat între traumă și redescoperire

În 2003, Andrésen a ajuns din nou în atenția publicului după ce a protestat împotriva folosirii imaginii sale pe coperta cărții The Beautiful Boy de Germaine Greer, fără consimțământul său.

„Iubirea adulților pentru adolescenți este ceva ce resping în principiu”, a spus el atunci, explicând că experiențele sale din tinerețe îi oferiseră o perspectivă dureroasă asupra acestui subiect.

După decenii de retragere și luptă cu propria imagine, actorul a revenit pe marele ecran în 2019, într-un rol secundar memorabil în filmul Midsommar al lui Ari Aster. „Să fii ucis într-un film de groază este visul oricărui băiat”, glumea el la lansare.

Björn Andrésen a avut doi copii împreună cu poeta Suzanna Roman: o fiică, Robine, și un fiu, Elvin, care a murit la nouă luni din cauza sindromului morții subite a sugarului.

După o viață marcată de glorie, vulnerabilitate și reflecție, Andrésen rămâne o figură tragică, dar fascinantă, a cinematografiei europene.