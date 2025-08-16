A cumpărat de la vechituri o comodă cu 200 de euro și a descoperit în sertare 190.000 de euro. „Îl caut pe proprietar”

Ultima ora
16 aug. 2025 | 21:22
de Bianca Dumbrăveanu

Un bărbat din Crema, Italia, a avut parte de o întâmplare neașteptată care a stârnit rapid atenția presei și a publicului. După ce a cumpărat cu doar 200 de euro o comodă veche, acesta a descoperit în interiorul piesei de mobilier un adevărat tezaur: bonuri poștale fruttiferi cu o valoare actuală estimată la 190.000 de euro. Ceea ce face însă povestea și mai surprinzătoare nu este doar descoperirea în sine, ci decizia cumpărătorului. În loc să considere banii o lovitură de noroc personală, el a hotărât să lanseze un apel public pentru a găsi adevărații proprietari, considerând că acești bani trebuie să se întoarcă la familia care i-a pus deoparte în ani de muncă și sacrificii.

O descoperire în timpul restaurării

Bărbatul, care a ales să rămână anonim, a achiziționat comoda, un obiect de epocă ce ar data din prima jumătate a secolului trecut, atras de aspectul său vintage. Prețul plătit: 200 de euro. Nimic nu lăsa de bănuit ce urma să găsească câteva zile mai târziu.

În timpul restaurării, el a observat un zgomot ciudat venind dintr-un panou de lemn. Curios, a cercetat mai atent mobilierul și a descoperit un compartiment secret. Înăuntru, bine protejate în hârtie și bucăți de material textil, se aflau zeci de bonuri fruttiferi poștali din anii ’70 și ’80.

Un patrimoniu ascuns de zeci de ani

Când a verificat valoarea acestora, bărbatul a rămas fără cuvinte: suma totală se ridica la aproximativ 190.000 de euro. Experții spun că este foarte probabil să fie economiile unei familii, strânse cu răbdare și grijă în decursul a mai multor decenii. În acea perioadă, bonurile poștale ofereau dobânzi avantajoase și erau considerate una dintre cele mai sigure metode de economisire.

Faptul că documentele erau ascunse cu atâta grijă sugerează că intenția a fost clară: protejarea banilor acasă, poate pentru a fi lăsați moștenire. Posibil ca descoperirea să fie rezultatul unei uitări din partea urmașilor, care nu au știut niciodată de existența acelor bonuri.

„Nu pot păstra ceva ce nu îmi aparține”

În loc să profite de ocazie, bărbatul a ales calea onestității.

„Nu pot să păstrez ceva ce nu îmi aparține”, a spus el. „Este evident că acești bani au fost strânși prin ani de muncă. Trebuie să se întoarcă la cine are dreptul asupra lor.”

Pentru a face acest lucru posibil, a lansat un apel public prin intermediul presei locale și al rețelelor sociale. Singurul indiciu despre originea comodei este faptul că piesa ar proveni dintr-o casă din centrul istoric al orașului Crema sau din localitățile apropiate.

Aspectele legale și reacțiile publicului

Din punct de vedere legal, situația nu este una simplă. În principiu, cel care cumpără un obiect devine proprietar și al conținutului acestuia. Totuși, în cazul unor titluri de valoare, lucrurile se complică. Etica poate cântări mai greu decât litera legii, iar în această situație gestul cumpărătorului deschide calea unei posibile returnări către moștenitorii legitimi, dacă aceștia se prezintă cu documente care să dovedească proprietatea.

Dacă nimeni nu se va arăta interesat în perioada următoare, legislația permite ca titlurile să fie predate autorităților competente. Între timp, povestea a devenit virală pe internet, iar mii de persoane au lăudat gestul italianului, numindu-l „un exemplu de cinste” într-o lume în care tentația câștigului rapid este adesea greu de refuzat.

O practică veche, un final deschis

Astfel de descoperiri nu sunt fără precedent. În trecut, era obișnuit ca oamenii să ascundă bani sau titluri de valoare în locuință, departe de bănci. Totuși, rareori asemenea povești se încheie cu un gest de altruism, ci mai degrabă cu dorința de a păstra ceea ce s-a găsit.

Acum, apelul rămâne deschis, iar bărbatul speră ca adevărații proprietari sau urmașii lor să apară și să își revendice economiile.

„Îi caut pe cei care au pus acești bani deoparte”, a transmis el.

