Elevii unui liceu au descoperit o comoară istorică sub sala de sport. Vila romană veche de 1.800 de ani era ascunsă în Roma

Vila romană ascunsă sub liceu

Clădirea liceului se află într-o zonă extrem de bogată arheologic, aproape de Colosseum și de Forul Roman. În Antichitate, cartierul era locuit de familii importante, iar istoricii amintesc că în această parte a Romei au trăit figuri precum Cicero, Pompei sau Octavian, viitorul împărat Augustus.

Sub sala de sport a liceului, arheologii au identificat o domus, adică o casă urbană romană destinată unei familii înstărite. Vila, numită provizoriu Domus Liceo Cavour, datează din mijlocul secolului al II-lea. Pe baza unei inscripții descoperite într-o cercetare mai veche, locuința ar fi putut aparține unui membru al familiei Umbrius.

Descoperirea nu a apărut complet din senin. The Times notează că în școală circulau de mult povești despre încăperi ascunse sub sală, iar o parte din spații fusese observată încă din secolul al XIX-lea, când clădirea a fost ridicată pe locul unei foste instituții religioase. Apoi, informația a fost uitată, iar locul a rămas ascuns sub straturile orașului modern. The Times

Fresce, mozaicuri și urme ale exploratorilor moderni

Arheologii au găsit decorațiuni din stuc pe tavane, fresce figurative și florale pe pereți și un mozaic cu plăci mari, neregulate, un stil apreciat de elitele romane ale perioadei. Astfel de detalii arată că nu era vorba despre o locuință modestă, ci despre o casă aparținând unei familii cu statut social ridicat.

În mod curios, vila nu păstrează doar urme romane. Pe pereți au fost descoperite și graffiti moderne, lăsate de elevi, turiști sau alți exploratori care au intrat în spațiile subterane în secolul XX. Astfel, locul spune două povești în același timp: una despre Roma antică și alta despre generațiile moderne care au bănuit, au explorat sau au ignorat ce se afla sub școală.

Pe Playtech am mai scris despre descoperiri romane vechi de aproape 2.000 de ani, inclusiv despre obiecte ascunse sau păstrate în locuințe antice. Cazul din Roma este spectaculos tocmai pentru că nu vorbim despre un sit izolat, ci despre o casă romană aflată sub un liceu funcțional.

Elevii ar putea deveni ghizi pentru viitorii vizitatori

Până acum, doar o parte din Domus Liceo Cavour a fost cercetată, pentru că structura se întinde sub școală și probabil dincolo de zonele accesibile. Autoritățile arheologice din Roma și liceul iau în calcul deschiderea spațiului pentru public, iar o variantă discutată este ca elevii să poată fi implicați ca ghizi.