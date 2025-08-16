Cine este Alexandra Gheorghe, românca de 36 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. Plecase din România în 1989, în căutarea unei vieți mai bune

O tragedie a zguduit comunitatea românească din Italia după ce Alexandra Gheorghe, o tânără de 36 de ani, și-a pierdut viața într-un accident pe muntele Castore, în Masivul Rosa. Alături de ea a murit și partenerul său de escaladă, într-o cădere de peste 200 de metri. Alexandra plecase din România imediat după Revoluția din 1989, în căutarea unei vieți mai bune, și reușise să își construiască o viață stabilă și frumoasă în Italia, combinând cariera cu pasiunea pentru sport și călătorii. Tragedia a lăsat în urmă familie, prieteni și colegi care o descriu ca pe o persoană plină de energie și curaj.

Povestea Alexandrei Gheorghe

Alexandra Gheorghe s-a mutat în Italia împreună cu familia imediat după 1989, dorind să aibă acces la mai multe oportunități. A absolvit facultatea și a devenit membră a Federației Italiene de Atletism (FIDAL), demonstrând talent și perseverență în sport. În paralel, Alexandra și-a descoperit pasiunea pentru alpinism, activitate care, din păcate, i-a fost fatală.

Accidentul a avut loc în Masivul Castore, unde Alexandra și partenerul ei se aflau într-o expediție de escaladă. Alarma a fost dată de partenerul Alexandrei, îngrijorat că aceasta nu s-a mai întors. Deși primul survol cu elicopterul nu a oferit rezultate, polițiștii au reușit să localizeze zona exactă cu ajutorul semnalului GPS emis de ceasul uneia dintre victime. Trupurile neînsuflețite au fost descoperite rapid, potrivit Corriere del Veneto.

O viață dedicată pasiunilor

Alexandra era cunoscută pentru spiritul său liber și dragostea pentru natură și călătorii. Pe rețelele de socializare, împărtășea cu entuziasm experiențele sale, descriind fiecare călătorie ca pe o oportunitate de a cunoaște oameni și culturi noi. A vizitat destinații precum Vietnam, Iordania și Islanda, pe care le considera „experiențe care i-au schimbat viața”.

„M-am născut în 1989, sunt din Veneto și sunt pasionată de sport, happy hour-uri și, bineînțeles, de călătorii. Descoperirea de locuri noi, cunoașterea diferitelor culturi și oameni, văzând răsărituri și apusuri de soare, alergarea și experiențele noi din întreaga lume îmi umplu inima de bucurie. Îmi place să experimentez simplitatea și autenticitatea locurilor pe care le vizitez. Cele mai frumoase călătorii ale mele? Nu aș putea alege, fiecare are un loc special”, scria Alexandra, potrivit Fan Page.

Accidente recente în alpinism

Două victime franceze pe Mont Blanc

Pe 19 iulie, doi alpiniști francezi – o femeie de 25 de ani și un bărbat de 56 de ani – și-au pierdut viața în urma unei căderi pe Aiguille de Bionnassay, la 4.052 m altitudine, în Masivul Mont Blanc. Corpurile lor au fost recuperate de echipele de salvare din Chamonix.

Alpiniști greci victime în Alpi

Pe 5 august, un alpinist grec în vârstă de 33 de ani din Patra a murit în apropiere de Mont Blanc, în Alpii francezi. Accidentul a avut loc într-o zonă cunoscută pentru pericolele sale, iar autoritățile franceze au confirmat decesul.

Cristian Brenna, un ghid italian, decedat în Alpii italieni

La 3 iunie, Cristian Brenna, un alpinist italian de 54 de ani și ghid montan, a murit după o cădere pe Muntele Biaina, lângă Arco, Italia. În timpul unei traversări pe o creastă, a alunecat pe o pantă împădurită și a căzut pe stânci. Partenerul său nu a reușit să ajungă la el, iar serviciile de urgență au fost alertate.

Tendințe și riscuri în alpinism

Potrivit explorersweb.com, în perioada 21 iunie – 23 iulie 2025, în Alpii italieni au avut loc cel puțin 83 de accidente mortale, iar alte 5 persoane au dispărut, conform CNSAS. Aceasta înseamnă aproape trei decese pe zi, fiind una dintre cele mai grave perioade de până acum