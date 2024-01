În Etiopia, un trib neobișnuit, Bodi sau Me’en, adoră trăsătura fizică pe care majoritatea oamenilor o evită – grasimea. A fi gras în această comunitate din sud-vestul Etiopiei înseamnă a fi considerat frumos și erou. Într-o ceremonie anuală numită Ka’el, bărbații se angajează într-un concurs pentru a obține cât mai multă greutate, iar câștigătorul devine erou al tribului.

În Etiopia, dacă ești gras, ești erou

Eric Lafforgue, un artist francez, menționat de Daily Mail, a imortalizat această poveste într-o serie de fotografii, petrecând timp cu membrii tribului în timpul ceremoniei Ka’el. Pregătirile pentru acest eveniment încep cu șase săptămâni înainte de ziua cea mare, iar bărbații selectați sunt izolați timp de două luni și jumătate, fără a se muta și fără a avea relații sexuale.

Dieta concurenților constă într-un amestec de sânge de vacă și lapte, furnizat regulat de femeile din sat. Vacile sunt considerate sacre, așa că nu sunt ucise, ci li se fac incizii pentru a le lua sânge. În ziua ceremoniei, bărbații își acoperă corpurile voluminoase cu argilă și cenușă și se întorc în sat pentru a fi supravegheați într-un ritual circular care durează ore întregi.

Vezi și:Țara în care un an durează 13 luni: Lucruri fascinante despre istoria, cultura și credința din Etiopia

Ritualul din tribul Bodi

Câștigătorul competiției, desemnat cel mai gras bărbat, este considerat erou pe viață, chiar dacă ulterior va pierde din greutate. Ceremonia se încheie cu sacrificarea unei vaci, iar vracii analizează măruntaiele și sângele animalului pentru a face profeții despre viitorul tribului. În ochii tribului Bodi, a deveni erou este visul oricărui tânăr din comunitate.

Astfel, chiar dacă în alte părți din lume silueta subțire poate fi la modă, pentru poporul Bodi sau Me’en din Etiopia, dimpotrivă, mai mare este întotdeauna mai bun. Tribul, care locuiește într-un colț îndepărtat al Văii Omo din Etiopia, practică un ritual neobișnuit în care tinerii bărbați se înfruptă din sânge de vacă și lapte, în încercarea de a fi încununați cei mai grași bărbați.

Șase luni mai târziu, după începerea acestui regim, bărbații ies la iveală pentru a-și arăta corpurile nou îngrășate și pentru ca un câștigător să fie desemnat. Bărbatul gras campion este apoi celebrat ca un erou pentru tot restul vieții sale.

Vezi și: Locul unic din lume în care femeile se oferă turiștilor ca dar de bun venit. Povestea comunității uitate de lume, tribul Himba

Așadar, acest ritual puțin cunoscut este subiectul unor fotografii incredibile realizate de fotograful francez Eric Lafforgue – care a petrecut timp cu tribul Bodi, în timp ce călătorea prin sud-vestul Etiopiei în perioada pregătirilor pentru Anul Nou Bodi, sau ceremonia Ka’el.

Țara în care un an durează 13 luni

De asemenea, e interesant de menționat încă un lucru bizar despre Etiopia. Etiopienii marchează începutul unui nou an, cu sărbători în multe case, în ciuda dificultăților cauzate de creșterea prețurilor și de criza războiului și a foametei care răzbate în nord. Nu numai atât –calendarul etiopian este, de asemenea, cu șapte ani și opt luni în urmă față de calendarul occidental. Acest lucru se datorează faptului că ei calculează anul nașterii lui Isus Hristos în mod diferit. Când Biserica Catolică și-a modificat calculul în anul 500 d.Hr., Biserica Ortodoxă Etiopiană nu a făcut-o.

Deci, în Etiopia, un an durează 13 luni. Mai exact, noul an cade pe 11 septembrie în calendarul occidental sau 12 septembrie în anii bisecți, la începutul primăverii. În Etiopia este simplu: 12 luni au fiecare câte 30 de zile, iar a 13-a – ultima din an – are cinci sau șase zile, în funcție de faptul dacă este un an bisect.

De asemenea, timpul este numărat diferit – ziua împărțită în două intervale de 12 ore începând de la ora 06:00, ceea ce ar face atât prânzul, cât și miezul nopții la șase în ora Etiopiei. Așa că, dacă cineva aranjează să te întâlnească în Addis Abeba la ora 10 pentru o ceașcă de cafea – Etiopia este, până la urmă, locul de naștere al boabelor arabice – nu fii surprins dacă ajung la 16:00.