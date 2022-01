Noaptea dintre ani a trecut, iar toată lumea s-a bucurat la maximum de ultima petrecere uriașă din anul 2021. Cu toate astea, oamenii dintr-o țară au rămas în anul 2014. Despre ce este vorba și cum este posibil acest lucru?

Lumea a intrat în 2022, dar o țară a rămas în anul 2014: cum este posibil?

Ultima sărbătoare cu fast din anul 2021 a fost o reușită pentru toată lumea. Mulți adoră Revelionul pentru că face trecerea unui nou an cu mai multă speranță și poate mai mult noroc. Câțiva consideră că au o șansă nouă să experimenteze altfel și să lase în urmă trecutul.

Iată că nu toți am sărbătorit 2022, pentru că locuitorii dintr-o țară din Africa au rămas în anul 2014, an în care a intrat pe 11 septembrie 2021. Etiopienii sărbătoresc Revelionul pe 11 septembrie sau 12 septembrie, dacă este vorba despre un an bisect.

Un alt detaliu este că un an are 13 luni în Etiopia: 12 luni a câte 30 de zile, iar a 13-a de câte 5 zile (6 zile în anii bisecți). Timpul se calculează astfel: ziua de 24 de ore este împărțită în 2 bucăți a câte 12 ore, începând cu ora 06:00. Concret, mijlocul zilei și mijlocul nopții sunt la ora 6.

Ce arată calculele?

Calculele arată că Etiopia este în urmă cu 7-8 ani față de lumea din occident și de calendarul nostru. Mai exact, ei au sărbătorit pe 11 septembrie 2007 intrarea în noul mileniu. Etiopia se mai face remarcată și prin alte lucruri.

Ea este singura țară africană care n-a fost colonizată, păstrează în continuare Chivotul Legământului, a găzduit primii musulmani în afara Arabiei Saudite și sunt adepții mșcării rastafariene îi au ca idol pe fostul lider etiopian – Șeful Tafari. Cel din urmă a devenit împăratul Haile Selassie I în anul 1930.

