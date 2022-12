Țara care trăiește în anul 2015 deși noi suntem în 2022

Probabil îți vine greu de crezut că pe tot globul, din cele 195 de țări care există, una singură trăiește în trecut, dar acesta este adevărul.

Și astăzi vorbim despre Etiopia, cunoscută oficial ca Republica Federală Democratică a Etiopiei.

Este vorba despre un stat fără ieșire la mare, situat în Cornul Africii și care se învecinează cu Eritreea la nord, cu Sudanul de Sud și Sudan la vest, Kenya la sud, Somalia la est și Djibouti la nord-est. Ei bine, această țară trăiește cu aproape 8 ani în urma noastră.

Hai să aflăm cum a fost posibil așa ceva!

Despre Etiopia

Etiopia este o țară africană cu o suprafață totală de 1.127.127 km pătrați și 91.500.000 de locuitori. Capitala este Addis Abeba și numără un total de 4.650.000 de locuitori. Limba oficială este amharică, dar sunt recunoscute alte câteva limbi. Se regăsesc mai multe religii aici, preponderente fiind cea ortodoxă, islamică și religia Animism.

Calendarul etiopian

Spre deosebire de alte țări, Etiopia este printre puținele state care are propriul său calendar și nu îl folosește pe cel gregorian, la care România a aderat la data de 1 aprilie 1919. Calendarul lor este folosit și în bisericile ortodoxe etiopiene Tewahedo, acolo unde ar fi fost implementat prima dată.

Acesta are altă formă deoarece este calculat diferit anul nașterii lui Iisus Hristos. Biserica Ortodoxă Etiopiană nu a aderat la modificarea Bisericii Catolice din anul 500 d.Hr., motiv pentru care sunt în urmă față de restul țărilor.

Caracteristicile calendarului etiopian

Calendarul etiopian este similar cu cel copt egiptean sau alexandrian, care au câte 13 luni. Dintre ele, 12 luni au câte 30 de zile, în timp ce ultima lună este considerată intercalară și apare la sfârșitul anului.

Cea de-a treisprezecea lună se numește „Pagume”, care înseamnă „zile uitate” în limba greacă, și are 5 zile într-un an normal și 6 zile într-un an bisect. Noul mileniu pentru Etiopia a început pe data de 11 septembrie 2007.

Anii bisecți în calendarul etiopian

Calendarul Etiopiei este cu 7 ani și 8 luni în urma celui gregorian. Are 365 de zile pe an, cel bisect fiind de 366 de zile și are loc o dată la 4 ani. Biserica Ortodoxă Tewahedo, unde calendarul Etiopiei și-a găsit pentru prima dată rădăcinile, a influențat, de asemenea, anatomia și existența calendarului.

Timpul este și el calculat diferit: ziua de 24 de ore este împărțită în 2 bucăți de câte 12 ore și începe cu ora 6 AM. Prânzul este dimineața și miezul nopții la ora 18 PM. Trecerea în noul an, adică Revelionul, are loc pe data de 11 septembrie sau 12 septembrie pentru anul bisect, în timp ce Crăciunul sau „Ganna” se sărbătorește pe 7 ianuarie. În prezent, noi suntem în 2022 si ne pregătim de trecerea în 2023, în timp ce Etiopia a trecut în 2015 și, la anul, va trece în 2016.

Alte curiozități despre Etiopia

Țara se mai face remarcată prin alte particularități: