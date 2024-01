Țara în care un an durează 13 luni: Lucruri fascinante despre istoria, cultura și credința din Etiopia

Etiopienii marchează începutul unui nou an, cu sărbători în multe case, în ciuda dificultăților cauzate de creșterea prețurilor și de criza războiului și a foametei care răzbate în nord. Aflați mai multe despre calendarul unic și moștenirea culturală a Etiopiei.

Anul durează 13 luni în Etiopia

Nu numai atât – calendarul etiopian este, de asemenea, cu șapte ani și opt luni în urmă față de calendarul occidental. Acest lucru se datorează faptului că ei calculează anul nașterii lui Isus Hristos în mod diferit. Când Biserica Catolică și-a modificat calculul în anul 500 d.Hr., Biserica Ortodoxă Etiopiană nu a făcut-o.

Deci noul an cade pe 11 septembrie în calendarul occidental sau 12 septembrie în anii bisecți, la începutul primăverii. În Etiopia este simplu: 12 luni au fiecare câte 30 de zile, iar a 13-a – ultima din an – are cinci sau șase zile, în funcție de faptul dacă este un an bisect.

De asemenea, timpul este numărat diferit – ziua împărțită în două intervale de 12 ore începând de la ora 06:00, ceea ce ar face atât prânzul, cât și miezul nopții la șase în ora Etiopiei. Așa că, dacă cineva aranjează să te întâlnească în Addis Abeba la ora 10 pentru o ceașcă de cafea – Etiopia este, până la urmă, locul de naștere al boabelor arabice – nu fii surprins dacă ajung la 16:00.

Singura țara africană ce nu a fost colonizat niciodată

Italia a încercat să invadeze Etiopia, sau Abisinia, așa cum era cunoscută în 1895, când puterile europene împărțeau continentul african între ele – dar a suferit o înfrângere umilitoare.

Italia reușise să colonizeze vecina Eritreea după ce o companie de transport maritim italian a cumpărat portul Assab de la Marea Roșie. Confuzia, după moartea în 1889 a împăratului etiopian Yohannes al IV-lea, a permis Italiei să ocupe zonele înalte de-a lungul coastei.

Dar câțiva ani mai târziu, când Italia a încercat să pătrundă mai mult în Etiopia, a fost învinsă în bătălia de la Adwa. Patru brigăzi de trupe italiene au fost depășite în câteva ore. la 1 martie 1896, de etiopienii care slujeau sub împăratul Menelik al II-lea. Astfel, Italia a fost forțată să semneze un tratat care recunoaște independența Etiopiei – deși zeci de ani mai târziu liderul fascist Benito Mussolini l-a încălcat, ocupând țara timp de cinci ani.

Unul dintre succesorii lui Menelik, împăratul Haile Selassie, a valorificat victoria sa italiană făcând eforturi pentru crearea Organizației Unității Africane (OUA), acum Uniunea Africană, care își are sediul în capitala Etiopiei, Addis Abeba.

„Libertatea noastră este lipsită de sens dacă nu toți africanii sunt liberi”, a spus Selassie la lansarea OUA în 1963, o perioadă în care o mare parte a continentului era încă condusă de puteri europene.

El i-a invitat pe cei care conduc lupta împotriva colonialismului să se antreneze – inclusiv pe Nelson Mandela din Africa de Sud – căruia i-a fost acordat un pașaport etiopian, care i-a permis să călătorească în jurul Africii în 1962.

Rastafarienii se închină la împăratul Haile Selassie

Acest fapt provine dintr-un citat din 1920 al influentului lider jamaican pentru drepturile negrilor, Marcus Garvey, care a fost în spatele mișcării Back to Africa (Înapoi în Africa): „Priviți la Africa, când un rege negru va fi încoronat, pentru că ziua eliberării este aproape”.

Un deceniu mai târziu, când Ras Tafari (sau șeful Tafari), în vârstă de 38 de ani, a fost încoronat Haile Selassie I al Etiopiei, mulți din Jamaica au văzut că această profeție se împlinește și s-a născut mișcarea Rastafari.

Legenda reggae Bob Marley a jucat un rol esențial în răspândirea mesajului Rasta – iar versurile cântecului său, War, citează discursul împăratului adresat Adunării Generale a ONU în 1963, cerând pacea mondială: „Până când filozofia care menține o rasă superioară și alta inferioară este în sfârșit și definitiv discreditată și abandonată… până în acea zi, continentul african nu va cunoaște pacea”.

Piesa lui Marley, Exodus, numită de revista Time drept albumul secolului al XX-lea, reflectă dorința rastafari de a se întoarce în Africa, pe care milioane de oameni au fost forțați să o părăsească în timpul comerțului transatlantic cu sclavi. Până în prezent, o mică comunitate rastafariană trăiește în orașul etiopian Shashamene, la 225 km sud de Addis Abeba, pe terenul acordat de Selassie oamenilor de culoare din Occident care l-au sprijinit împotriva lui Mussolini.

Selassie, un creștin ortodox, poate să nu fi fost un credincios rasta, dar rastafarienii încă îl venerează ca pe Leul lui Iuda. Aceasta este o referire la presupusa descendență a lui Selassie, despre care rastafarieni și mulți etiopieni cred că poate fi urmărită până la regele biblic Solomon.

Chivotul Legământului

Pentru mulți etiopieni, cufărul sacru care conține cele două tăblițe cu cele zece porunci despre care Biblia spune că au fost date lui Moise de către Dumnezeu nu este pierdut – Indiana Jones trebuia doar să fi plecat în orașul Aksum.

Biserica Ortodoxă Etiopiană spune că arca este sub pază constantă pe terenul Bisericii Maicii Domnului din Sion din Aksum, unde nimeni nu are voie să o vadă. Tradiția spune că biserica are această relicvă prețioasă datorită reginei din Saba, a cărei existență poate fi contestată de istorici, dar în general nu de etiopieni.

Ei cred că ea a călătorit de la Aksum la Ierusalim pentru a-l vizita pe regele Solomon pentru a afla mai multe despre înțelepciunea sa reputată în jurul anului 950 î.Hr. Povestea călătoriei sale și seducția de către Solomon sunt detaliate în epopeea Kebra Nagast (Gloria regilor) – o operă literară etiopienă scrisă în limba Ge’ez în secolul al XIV-lea.

Povestește cum Makeda, regina din Saba, a născut un fiu – Menelik (adică Fiul Înțelepților) – și cum ani mai târziu a călătorit la Ierusalim pentru a-și întâlni tatăl. Solomon dorea ca el să rămână și să conducă după moartea sa, dar a fost de acord cu dorința tânărului de a merge acasă, trimițându-l înapoi cu un contingent de israeliți – dintre care unul a furat arca, înlocuind originalul cu un fals.

Când Menelik a aflat că a acceptat să-l păstreze, crezând că este voia lui Dumnezeu ca acesta să rămână în Etiopia – iar pentru creștinii ortodocși ai țării rămâne sacru și ceva pe care încă sunt dispuși să-l protejeze cu viața.

Acest lucru a fost evident anul trecut, când, în timpul conflictului care a izbucnit în regiunea Tigray, din nordul Etiopiei, soldații din Eritreea ar fi încercat să jefuiască Biserica Maria din Sion în urma unui masacru oribil. Un funcționar public din oraș a declarat pentru BBC că tinerii au fugit la fața locului pentru a proteja arca: „Fiecare bărbat și femeie s-au luptat cu ei. Au tras cu arme și i-au ucis pe unii, dar suntem fericiți că nu am omis să ne protejăm comorile”.