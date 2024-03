Țara în care anul are 13 luni, în loc de 12. Explicația unui fenomen bizar pentru restul planetei [VIDEO]

Calendarul etiopian sau calendarul Ge’ez este calendarul oficial al Etiopiei. Este utilizat atât ca un calendar civil, cât și bisericesc.

Este, practic, întruchiparea anului liturgic pentru creștinii etiopieni și eritreieni care aparțin Bisericilor Ortodoxe Tewahedo (Biserica Ortodoxă Tewahedo Etiopiană și Biserica Ortodoxă Tewahedo Eritreeană), Bisericilor Catolice Orientale (Biserica Catolică Eritreeană și Biserica Catolică Etiopiană) și Bisericilor Protestante Creștine P’ent’ay (Evanghelice Etiopiene-Eritreene).

Ce este calendarul etiopian, cum funcționează

Calendarul etiopian este un calendar solar care are multe în comun cu calendarul Bisericii Ortodoxe din Alexandria și Biserica Coptică Catolică, dar, asemenea calendarului iulian, adaugă o zi bisectă la fiecare patru ani fără excepție și începe anul pe 11 sau 12 septembrie.

Discrepanța de șapte până la opt ani între calendarele etiopian și gregorian rezultă dintr-un calcul alternativ în determinarea datei Bunei Vestiri. Calendarul etiopian are douăsprezece luni, fiecare având treizeci de zile, și cinci sau șase zile epagomenale, care formează o a treisprezecea lună.

Lunile etiopiene încep în aceleași zile ca cele din calendarul copt, dar numele lor sunt în limba Ge’ez. O a șasea zi epagomenală este adăugată la fiecare patru ani, fără excepție, pe 29 august în calendarul iulian, la șase luni înainte de ziua bisectă iuliană corespunzătoare.

Astfel, prima zi a anului etiopian, 1 Mäskäräm, pentru anii între 1900 și 2099 (inclusiv), este de obicei pe 11 septembrie. Cu toate acestea, ea cade pe 13 septembrie în anii precedând anul bisect gregorian.

Anul Nou în Etiopia

O clădire din centrul Addis Ababa, Etiopia, este împodobită cu stegulețe în culorile naționale etiopiene verde, galben și roșu pentru a marca Mileniul Etiopian, pe 11 septembrie 2007.

Anul Nou etiopian este numit Kudus Yohannes în Ge’ez și Tigrinya, în timp ce în Amharică, limba oficială a Etiopiei, este numit Enkutatash, ceea ce înseamnă „dar de bijuterii”.

Acesta are loc pe 11 septembrie în calendarul gregorian, cu excepția anului precedent unui an bisect, când are loc pe 12 septembrie. Ca referință, anul etiopian 1998 Amätä Məhrät (Anul Milostivirii) a început pe 11 septembrie 2005 în calendarul gregorian.

Anii etiopieni 1992 și 1996 au început, totuși, cu datele gregoriane de 12 septembrie în 1999 și, respectiv, 2003.

Această corespondență a datelor se aplică pentru anii gregorieni 1900 până în 2099. Anul bisect etiopian se întâmplă la fiecare patru ani fără excepție, în timp ce anii centenari gregoriani sunt bisecți doar atunci când sunt exact divizibili cu 400.

Astfel, un set de date corespunzătoare se va aplica cel mai des pentru un singur secol, deoarece anul gregorian 2000 este un an bisect, corespondența actuală durează două secole în schimb.

Începutul anului etiopian, Sărbătoarea El-Nayrouz, cade pe 29 sau 30 august, în anul de dinaintea anului bisect iulian. Această dată corespunde calendarului iulian vechi, iar începutul anului a fost transferat înainte în calendarul gregorian folosit.

Etiopia: Un tărâm al contrastelor fascinante

Etiopia, o țară situată în estul Africii, te captivează prin diversitatea sa culturală și naturală. De la vârfurile semețe ale Munților Simien, unde se află Parcul Național cu același nume, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, la peisajele aride ale Depresiunii Danakil, Etiopia te poartă printr-o călătorie fascinantă.

Istoria bogată a țării se reflectă în monumentele antice, precum orașul-ruină Aksum, cunoscut pentru stelele sale gigantice din piatră, sau bisericile rupestre din Lalibela, sculptate în stâncă în secolul al XII-lea. Cultura vibrantă a Etiopiei se manifestă prin diversitatea etnică, tradițiile unice și festivalurile colorate, oferind o experiență memorabilă pentru vizitatori.