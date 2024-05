NVIDIA GeForce Now – experiența de gaming la care ai visat din copilărie, pe PC, Mac, TV, smartphone sau tabletă. Așa te bucuri cum trebuie de jocurile tale

În ultimii ani, pe piața globală de divertisment, la fel ca valul masiv de servicii de streaming, au apărut soluții de gaming în cloud. Tot un fel de streaming, dar pentru jocuri. Pe această zonă, GeForce Now nu doar că a fost una dintre primele platforme foarte bine puse la punct, dar continuă să fie în fața concurenței cu, probabil, cea mai mare colecție de jocuri compatibile și cea mai bună experiență cross-platform.

Serviciul funcționează impecabil aproape de fiecare dată, indiferent dacă îl experimentezi pe un TV cu Android TV, un Samsung sau LG din ultimii câțiva ani. Nu contează dacă ai un PC mai vechi și vrei ”să-l readuci la viață” când vine vorba de gaming prin GeForce Now sau ai un telefon cu un ecran generos pe care ai vrea să te joci titlurile tale preferate din ultimele decenii când ești în deplasare, cu ajutorul unui controller. Totul merge cât se poate de lin. Nu ai nevoie de tutoriale, de ghiduri complicate sau o investiție fabuloasă.

Singurul lucru pe care trebuie să-l ai este jocurile, deși există o sumedenie de jocuri gratuite pe care le poți experimenta prin GeForce Now. Lista include Call of Duty: Warzone, Overwatch, Counter-Strike 2, Rocket League, Dota 2, Apex Legends și nu numai. Dincolo de asta, îți împerechezi conturile de Steam, Battle.net, Ubisoft și Xbox, iar aproape orice joc pe care l-ai cumpărat de pe respectivele platforme poate fi și el experimentat acasă sau în deplasare pe oricare dintre dispozitivele tale preferate.

Experiență GeForce Now Ultimate – de ce s-ar putea să fie cea mai bună variantă

În urmă cu ceva timp, am făcut o investiție într-un monitor de 34 de inci ultrawide care, în opinia mea, este un monstru când vine vorba de productivitate. Este ca și cum ai avea două monitoare tradiționale unul lângă altul. Poți avea mai multe ferestre una lângă alta, să fii ordonat și eficient, indiferent care este scenariul tău de lucru de pe timpul zilei. Rezoluția lui nativă este de 3440 x 1440 pixeli. Odată cu lansarea Diablo IV, deși nu sunt un gamer înrăit, am vrut să-l experimentez și eu.

Din păcate, aveam două probleme. În primul rând, sunt utilizator de Mac, iar cel mai nou titlu din seria celor de la Blizzard nu este disponibil pe sisteme Apple. În al doilea rând, aveam un MacBook Pro din 2019 care, deși își face treaba impecabil pe partea de muncă de birou, nu a fost menit pentru gaming, nici atunci, cu atât mai puțin acum. Cu GeForce Now Ultimate am rezolvat ambele probleme. Ca referință, pentru că Priority este limitat la Full HD 1080p, m-aș fi jucat cu niște bare negre de dimensiuni foarte generoase pe stânga și dreapta monitorului meu cu raport de aspect 21:9. În plus, o sesiune de gaming pe Ultimate, mai ales pe un ecran de mari dimensiuni, arată spectaculos, mai ales dacă ești pasionat de titluri foarte pretențioase din prisma resurselor hardware, precum Cyberpunk 2077, Sniper Elite Elite 5, recent lansatul Senua`s Saga Hellblade II și, desigur, Diablo IV.

Dincolo de situația mea particulară însă, GeForce Now Ultimate este perfect ca o soluție complementară pentru cei care au un sistem decent de gaming pentru titluri mai vechi, precum Counter-Strike, Dota 2 sau League of Legends (LoL), dar nu vor să-și schimbe sistemul sau să facă o investiție fabuloasă într-o placă video de top pentru Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Ark: Survival Ascendend, Metro Exodus. Nu de alta, dar este păcat să nu experimentezi la prima mână tehnologii precum ray tracing, DLSS 3.5, Reflex și nu numai, având în vedere cât de frumos pot arăta jocuri ca cele menționate și multe altele. Apropo, GeForce Now suportă și HDR, dacă ai un monitor compatibil.

GeForce Now Ultimate versus PlayStation 5 și Xbox Series X

Un alt scenariu foarte plauzibil și pe care ar fi bine să-l iei în calcul este cel în care ai o consolă de gaming de ultimă generație, precum Xbox Series X sau PlayStation 5, dar există câteva jocuri care există doar pe PC. Atunci, îți conectezi controllerul preferat la un smart TV recent prin Bluetooth sau chiar și la un Chromecast 4K și te apuci de joacă. Nu uita și faptul că întotdeauna versiunile de PC ale unor creații precum Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sau Alan Wake 2 vor arăta mai bine decât pe consolă tocmai din cauza unor tehnologii grafice avansate pe care le ai doar pe GeForce Now Ultimate.

Practic, cele mai noi console menționate mai sus, cel puțin în teorie, suportă gaming în rezoluție 4K. De cele mai multe ori însă, saltul la Ultra HD vine cu un compromis de performanță. De asta în majoritatea jocurilor AAA de pe PS5 poți să-ți alegi ”performanță” (Performance Mode) sau ”detalii înalte/calitate vizuală sporită” (Fidelity Mode). Când mergi pe prima variantă, faci compromisuri pe partea grafică, scazi rezoluția (1440p sau 1080p în loc de 4K), renunți la ray tracing, dar obții 60 de cadre pe secundă sau mai mult. Când ai toate detaliile active, inclusiv ray tracing și gaming la rezoluție Ultra HD, rezoluția scade la 30FPS în majoritatea jocurilor, mai ales cele de top, AAA. Nu în ultimul rând, în unele jocuri, PlayStation 5 utilizează tehnici de upscaling sau checkerboarding pentru a reda jocurile la o rezoluție mai mică (de exemplu, 1800p) și a le scala la 4K. Aceste tehnici sunt eficiente în a oferi o calitate vizuală apropiată de 4K nativ, dar nu sunt întotdeauna perfecte și pot prezenta artefacte vizuale minore.

Situația este similară și pe Xbox Series X. În teorie, consola suportă gaming în Ultra HD și rate de reîmprospătare de până la 120Hz, ceea ce poate face jocurile mult mai fluide și mai receptive. Cu toate acestea, nu toate jocurile sunt capabile să ruleze la 4K și 120Hz simultan, din cauza cerințelor de performanță ridicate.

Majoritatea jocurilor vor rula la 4K și 60Hz sau chiar 30Hz, ceea ce este decent pentru majoritatea jucătorilor, dar reprezintă un compromis, mai ales dacă ai în vedere că, în multe titluri pretențioase se apelează la o rezoluție dinamică. Aceasta se traduce prin faptul că, pentru a menține o performanță fluidă, unele jocuri utilizează tehnici de scalare dinamică a rezoluției. Astfel, rezoluția poate varia în funcție de momente din joc și de calitatea graficii sau intensitatea acțiunii, pentru a asigura o rată de cadre constantă.

Cu alte cuvinte, chiar și când alegi să te joci în 4K pe cele mai performante console ale momentului, nu va fi vorba în permanență de gaming la rezoluție Ultra HD. Fie vorbim de compromisuri pe partea de cadre de secundă, fie scade dinamic rezoluția, fie renunți la ray tracing și alte detalii grafice pentru a te bucura de rezoluția nativă a televizorului tău de 3840 x 2160 pixeli.

De ce trebuie trecute în revistă aceste aspecte? Pentru că pe GeForce Now, atâta timp cât ai o conexiune rapidă la internet, cu abonamentul Ultimate, sub nicio formă nu este vorba de compromisurile menționate. Jocurile arată impecabil în permanență, rezoluția este în mod constant 4K Ultra HD și, cel mai important, ai activate toate tehnologiile disponibile pe cele mai recente plăci grafice NVIDIA RTX, ray tracing, DLSS 3 și până la 240 de cadre pe secundă, pe monitoarele și TV-urile compatibile. Practic, spre deosebire de console, ești limitat doar de abilitățile ecranului tău, atât. Indiferent dacă vorbim de Call of Duty: Warzone, Alan Wake 2 sau Cyberpunk, pe console te poți aștepta fie la 30 de cadre pe secundă și 4K, fie o rezoluție de 1260p, 1440p sau 1520p pentru a obține 60 de cadre pe secundă. În final, GeForce Now Ultimate oferă o experiență de gaming net superioară.

Din acest punct de vedere, îți trebuie doar un TV bun de la Samsung și LG, un Sony sau Philips cu Android TV. Când spun ”TV bun”, mă refer la un Samsung sau LG din 2021 sau mai nou, deși există și câteva modele din 2020 care îți oferă acces la aplicația GeForce Now. Eventual, dacă procesorul TV-ului și implicit televizorul sunt mai vechi, s-ar putea să fii limitat la Full HD, în loc de 4K. Dacă ești curios de mai multe detalii pe partea de streaming de pe TV la cea mai bună rezoluție și ce televizoare sunt compatibile, NVIDIA îți oferă toate detaliile pe marginea subiectului aici.

Pe partea de PC sau Mac, GeForce Now Ultimate îți transformă aproape orice sistem într-unul de gaming. Dacă te poți uita la un clip pe YouTube în 4K fără emoții, așteaptă-te să te poți și juca la aceeași rezoluție prin streaming din cloud. Ca o notă importantă de subsol, NVIDIA îți pune la dispoziție și abonamente de o zi la 4,39 euro – Priority și 8,79 euro – Ultimate, dacă nu vrei să faci direct investiția într-o lună sau, pur și simplu, s-a nimerit să ai un weekend în care ai un pic mai mult timp liber și vrei să te joci cum ți-ai dorit de când erai mic să o faci, fără compromisuri.

Set-up-ul perfect pentru a profita de GeForce Now pe smartphone sau PC

O experiență de gaming autentică și de foarte bună calitate, în opinia mea, implică, printre altele, un controller bun de gaming și o pereche de căști care, în egală măsură, să te transpună în lumea jocului, dar să faciliteze și comunicarea cu colegii de echipă în Call of Duty sau Counter-Strike. În contextul în care cei de la Razer au o vastă experiență pe ambele fronturi, eu am optat pentru un controller Razer Kishi Ultra și o pereche de căști Razer Hammerhead Pro Hyperspeed. Dacă nu era evident, ambele se completează perfect cu GeForce Now, inclusiv pe iPhone sau Android. În imaginea de mai sus, de exemplu, mă jucam Forza Horizon 5, un titlu foarte pretențios de consolă, pe iPhone 15 Pro Max prin intermediul GeForce Now Ultimate. Am făcut teste și cu Diablo IV și deși a fost necesară o scurtă perioadă de adaptare, pentru că mă jucasem doar pe Mac, cu mouse și tastatură, au fost necesare doar câteva minute pentru a clasifica experiența ca fiind impecabilă.

În orice caz, Razer Kishi Ultra este compatibil cu majoritatea telefoanelor recente cu Android, începând cu Galaxy S23 sau Google Pixel 6, cu iPhone 15 și iPad Mini (Gen 6) și, nu în ultimul rând, cu un PC cu Windows 11, atunci când îl conectezi printr-un cablu USB Type-C. Așa suportă și vibrații haptice. Are 266 de grame și vine în pachet cu o serie de cauciucuri pe care le poți folosi pentru a-ți fixa telefonul sau tableta, chiar și cu husă. Se conectează prin USB C la terminalul tău, are un al doilea USB C pe exterior pentru a-ți încărca și telefonul în timp ce te joci, iar o mufă de căști stereo de 3,5mm te ajută să-ți conectezi căștile tale preferate, chiar și dacă nu sunt cele mai noi. Cel mai mare avantaj este însă calitatea construcției, nu pare că te lasă la greu. Apăsarea triggerelor și a D-Pad-ului este satisfăcătoare, iar stick-urile au o aderență deosebită.

În ceea ce privește căștile Razer Hammerhead Pro Hyperspeed, acestea au fost create de la zero pentru gaming și sunt partenerul perfect dacă vrei să te afunzi într-o sesiune extinsă de GeForce Now fără compromisuri în privința experienței audio. Suportă o plajă de frecvență între 20Hz și 20KHz, au drivere de 10 mm și se conectează fie prin Bluetooth, fie prin intermediul unul dongle USB C inclus în pachet. Acesta din urmă este pentru PC, Playstation, Nintendo Switch sau Android și facilitează o conexiune wireless ultra rapidă pe 2,4GHz. Microfonul este de foarte bună calitate, cu un raport de semnal-zgomot de 64 dB și ENC Beamforming pentru a-ți capta vocea cât mai eficient în orice situație. La doar 6 grame per cască și 46 de grame carcasa căștilor, autonomia de 6,5 ore sau 5,5 ore cu anularea zgomotului de fond activă, plus 24 de ore din carcasă, este cu atât mai impresionantă. Sunt certificate IPX4 pentru rezistență la stropi, dacă le folosești în ploaie. În orice caz, se aud impresionant, iar certificarea THX reprezintă o confirmare suplimentară a acestui fapt.

NVIDIA GeForceForce Now Priority versus Ultimate

Deși există și un abonament gratuit pentru a accesa GeForce Now, acesta vine cu timpi de așteptare, sesiuni de gaming de maxim o oră și reclame. Pentru a înțelege cu adevărat ce are de oferit această platformă online, trebuie să alegi între GeForce Now Priority sau GeForce Now Ultimate, iar mai jos voi detalia avantajele fiecăruia dintre ele.

Performanță și calitate grafică

GeForce Now Priority – Abonamentul Priority oferă acces la servere cu GPU-uri de performanță medie, echivalente cu NVIDIA RTX 2060. Aceasta permite utilizatorilor să joace jocuri la o calitate bună, cu ray tracing activat pentru efecte vizuale avansate. Rezoluția maximă disponibilă este de 1080p la 60 FPS, ceea ce este adecvat pentru majoritatea gamerilor care doresc o experiență de joc fluidă și detalii vizuale bune.

GeForce Now Ultimate – Abonamentul Ultimate, pe de altă parte, oferă acces la servere cu GPU-uri de top, echivalente cu NVIDIA RTX 4080 sau superioare. Aceasta permite jocuri la rezoluție 4K la 120 FPS sau chiar 1440p la 240 FPS, ceea ce este ideal pentru gameri care doresc cea mai bună calitate grafică și cea mai fluidă experiență de joc posibilă. De asemenea, utilizatorii Ultimate beneficiază de ray tracing avansat și DLSS (Deep Learning Super Sampling) pentru performanțe îmbunătățite și imagini clare.

Sesiunile de gaming și accesul la servere

GeForce Now Priority – Utilizatorii Priority beneficiază de sesiuni de joc de până la 6 ore, ceea ce este suficient pentru sesiuni lungi de gaming în majoritatea cazurilor. În plus, aceștia au prioritate mai mare la accesul pe servere comparativ cu utilizatorii gratuiti, ceea ce reduce timpii de așteptare în orele de vârf. Să nu uităm, de asemenea, că după cele 6 ore poți ieși și intra din nou în joc, deși s-ar putea să aștepți un pic reconectarea, în funcție de cât de aglomerate sunt serverele.

GeForce Now Ultimate – Utilizatorii Ultimate au sesiuni de joc nelimitate, ceea ce înseamnă că pot juca ore întregi fără întrerupere. De asemenea, aceștia au cea mai mare prioritate la accesul pe servere, asigurând timpi de așteptare minimi chiar și în cele mai aglomerate momente. Din experiența mea, aproape de fiecare, timpi de conectare au fost inexistenți.

Abonamentul Priority, cu un preț de 10,99 euro pe lună, este destinat celor care doresc o experiență de joc de calitate bună fără a investi prea mult. Este ideal pentru gameri casual sau pentru cei care doresc să se bucure de jocuri la o rezoluție bună și o performanță stabilă.

Abonamentul Ultimate, cu un preț de 21,99 euro pe lună, este pentru gameri dedicați care doresc cea mai bună performanță și calitate grafică. Este ideal pentru cei care joacă jocuri competitiv sau care doresc să experimenteze cele mai noi tehnologii grafice.

GeForce Now Ultimate – partenerul perfect de gaming oriunde și de pe orice dispozitiv

În final, marele avantaj la GeForce Now este, în opina mea, particularitatea cross-platform a întregului concept. La fel cum te uiți la filme pe orice ecran din casă, același ecran poate găzdui jocurile tale preferate lansate astăzi sau acum zece ani la o calitate impecabilă și fără timpi de așteptare. Nu faci compromisuri, iar într-o perioadă în care timpul este mai prețios ca niciodată, e o bucurie să vezi că începi o misiune în Diablo IV pe telefon seara în pat și o continui la laptop a doua zi, chiar și dacă ai un laptop decent de acum 5 ani.

Pe aceeași rețetă, într-o seară, faci o cursă pe Forza Horizon 5 înainte să te uiți la serialul tău preferat de pe Netflix direct pe televizor. Deși poate fi singura ta soluție de gaming, în opinia mea, GeForce Now strălucește ca o variantă complementară. Poate te joci deja Call of Duty Mobile pe Android sau iPhone, dar vrei să experimentezi și câteva misiuni mai puțin alerte în Sniper Elite 5. Atunci, apelezi la soluția de cloud gaming de la NVIDIA. Poate PC-ul tău ”își face treaba” în Counter Strike, jocul tău preferat, dar vrei să petreci câteva ore sau câteva zile și în Alan Wake 2, având în vedere câți oameni l-au lăudat pe internet. Din nou, GeForce Now e la un click distanță.