REVIEW GeForce NOW – platforma de streaming pentru jocuri, mai bună ca niciodată

Serviciile de streaming de jocuri au câștigat popularitate recent, mai ales când majoritatea hardware-ului are un preț prohibitiv.

GeForce NOW de la Nvidia este un serviciu de streaming în cloud care vizează fix problema cu care se confruntă industria: disponibilitatea hardware-ului și prețul. În esență, plătești o taxă de abonament pentru posibilitatea de a utiliza computerele Nvidia pentru a transmite jocuri din biblioteca ta în loc de a avea un GPU fizic în computerul tău acasă.

Este un serviciu flexibil, prietenos și ușor de setat pentru a te putea juca jocurile preferate pe aproape orice dispozitiv.

Prețuri și cerințe

GeForce NOW este disponibil în trei tipuri de abonamente, Free, Priority și RTX 3080.

Free este, evident, gratuit și primești acces la un calculator de bază, te poți juca neîntrerupt timp de o oră și ai acces la servere normale.

Priority este al doilea abonament și costă 9,99 EUR pe lună. Pentru acești bani primești acces la un calculator premium cu RTX pornit, de asemenea vei avea acces la servere premium unde te poți juca în 1080p la 60 de FPS timp de șase ore neîntrerupt.

Varianta RTX 3080 costă 99.99 EUR pentru 6 luni. În baza acestui abonament îți este arondat un calculator de ultimă generație, primești acces la servere exclusive RTX 3080 și te poți juca în 1440p la 120 de FPS neîntrerupt timp de opt ore.

În ceea ce privește compatibilitatea, lista este destul de lungă. De altfel, GeForce NOW este compatibil cu o mulțime de dispozitive și sisteme de operare.

În cazul în care ai un PC o să ai nevoie de un sistem pe 64 de biți care să ruleze minim Windows 7, iar dacă folosești Mac, ai nevoie de un sistem cu un macOS 10.11 sau mai mare. Mai mult, GeForce NOW funcționează și cu majoritatea Chromebook-urilor care au 4 GB de RAM sau mai mult.

În ceea ce privește compatibilitatea cu browserele, GeForce NOW merge cu browserul Chrome 77.x sau o versiune ulterioară pentru macOS, Windows sau Chrome OS.

Pentru telefoanele sau tabletele Android, acestea trebuie să ruleze Android 5.0 sau o versiune ulterioară și suport pentru OpenGL ES2.0 sau o versiune ulterioară.

Pentru iPhone o să ai nevoie de un dispozitiv cu iOS 14.3 sau o versiune ulterioară, în timp ce pentru iPad e nevoie de minim iPadOS 14.3 sau o versiune ulterioară.

Nu în ultimul rând, GeForce NOW este compatibil și cu orice Android TV care rulează minim Android 5.0 sau o versiune ulterioară și care are suport pentru OpenGL ES2.0 sau o versiune ulterioară. Pentru restul TV-urilor o să ai nevoie de un Chromecast cu Google TV, 2021.

La fel ca toate serviciile de streaming de jocuri, GeForce NOW necesită multă lățime de bandă și viteză de internet. Are nevoie de o conexiune de cel puțin 15 Mbps pentru streaming de jocuri 720p60 și 25 Mbps pentru streaming 1080p60. Asta înseamnă fie o conexiune prin cablu, fie o conexiune Wi-Fi de 5 GHz la router-ul tău.

Jocuri

Spre deosebire de Stadia Pro, care include o mână de jocuri și PlayStation NOW, care include o bibliotecă masivă de titluri PlayStation, dar fără opțiuni à la carte, GeForce NOW nu include jocuri de vânzare cu amănuntul ca parte a serviciului. Poți juca o mulțime de titluri gratuite precum CS:GO, Apex, Fortnite și Path of Exile, dar pentru a profita cu adevărat de serviciu, trebuie să te loghezi în propriile biblioteci de jocuri digitale.

GeForce NOW se leagă la conturile tale Steam, Epic și Ubisoft pentru a îți permite să te joci multe dintre jocurile pe care le deții deja, rulând pe computere de gaming de ultimă generație și transmise prin stream pe orice dispozitiv compatibil.

Totuși, asta nu înseamnă că GeForce NOW funcționează cu toate jocurile tale. Serviciul acceptă sute de titluri majore, dar nu include tot ce este disponibil pe Steam. GeForce NOW oferă un motor de căutare pentru a verifica dacă jocul pe care dorești să-l joci este acceptat. Personal toate jocurile pe care le-am căutat, le-am găsit fără nicio problemă.

Deoarece GeForce NOW se conectează cu bibliotecile tale digitale, va trebui să te conectezi individual la fiecare bibliotecă atunci când începeți pentru prima dată un joc în acea bibliotecă. Serviciul m-a determinat să mă conectez la Steam pentru a juca Hunt Showdown, dar după aceea nu a mai trebuit să introduc alte informații pentru a juca Disco Elysium sau Cyberpunk 2077. Același lucru este valabil și pentru celelalte două aplicații, Ubisoft și Epic.

Streaming

Am testat GeForce NOW pe două dispozitive, un rig destul de performant cu placa grafică dedicată, dar și pe un MacBook Air M1 și nu am avut probleme la rularea niciunui joc prin platforma celor de la Nvidia.

În timp ce GeForce NOW poate transmite în flux până la 1080p60, jocurile rulează inițial la 720p. A trebuit să schimb manual rezoluția majorității jocurilor pe care le-am deschis la 1080p, dar consider că acest lucru este binevenit în cazul în care viteza de internet nu mi-ar permite rularea la 1080p.

După ce mi-am conectat conturile și m-am asigurat că totul a fost conectat, instalat și configurat corect, am avut o experiență impecabilă cu GeForce NOW. Fiecare joc pe care l-am jucat, inclusiv Hunt Showdown, Disco Elysium și Cyberpunk 2077, arăta și s-a simțit excelent, cu o grafică 1080p care părea să fie solidă pe 60 de cadre pe secundă.

Mai important, comenzile s-au simțit extrem de receptive și nu am putut detecta nicio întârziere între intrările mele și acțiunile de pe ecran ale personajelor mele. Acest lucru este vital pentru orice serviciu de streaming de jocuri. Chiar și cloud-ul salvează, fără nicio intervenție din partea mea.

Concluzie

În timpul acestei secete istorice pentru GPU, GeForce NOW de la Nvidia este cu siguranță o tehnologie care poate adăuga o valoare deosebită pentru cei care doresc să se joace pe un hardware capabil. Tehnologia poate fi impresionantă prin capacitatea de a reda jocuri cu ray-tracing la 1440p și 120fps.

Pentru mulți jucători, acest serviciu merită încercat. Poate fi chiar o modalitate excelentă de a te juca în timp ce aștepți ca piața GPU să revină la normal.

Având în vedere piața actuală, GeForce NOW este o alternativă rezonabilă pentru cei care doresc să experimenteze jocurile de nivel următor la un cost inițial mai rezonabil. Unii pot prefera chiar să folosească un serviciu ca acesta în loc să obțină un GPU.

Ar putea hardware-ul PC-ului să dispară ca pasărea Dodo? Puțin probabil, dar odată cu îmbunătățirea tehnologiei, streamingul poate fi cu siguranță o opțiune interesantă. Dacă standardele de latență continuă să se îmbunătățească și Nvidia continuă să ofere valoare pentru taxa de abonament, ar putea chiar să atragă mai mulți jucători hardcore.

Un lucru este cert, Nvidia demonstrează că dispune și de creativitate și de resursele necesare pentru a forța o schimbare monumentală în lumea jocurilor.