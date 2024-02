Leo Messi, gest incredibil pentru Barcelona. Ce a făcut starul argentinian

Leo Messi a scris istorie la Barcelona, echipă la care a crescut și la care a obținut cele mai multe succese din carieră. Starul argentinian a făcut un gest impresionant pentru clubul catalan, de unde a plecat în 2021. Despre ce este vorba.

Campionul mondial a plecat în vara lui 2021 de la Barcelona, la PSG, iar la desapărțirea de clubul catalan au curs multe lacrimi. Starul Argentinei a ajuns la Barcelona în anul 2000, după ce conducătorii de pe Camp Nou au rămas impresionați de calitățile celui care juca atunci la Newell’s Old Boys. Transferul a fost realizat pe 14 decembrie.

Pe 30 octombrie, Leo Messi a primit al 8-lea Balon de Aur din carieră, într-o gală desfășurată la Paris. Dovadă că nu a putut uita clubul catalan, este gestul impresionant făcut de jucătorul lui Inter Miami. Acesta a renunțat la trofeul primit de la revista France Football și l-a donat pentru muzeul Barcelonei. Deși a cucerit Balonul de Aur ca jucător la PSG și Inter Miami, Leo Messi l-a oferit echipei blaugrana pentru a fi expus alături de celelalte șapte trofee.

Starul argentinian a câștigat cu echipa catalană patru trofee ale Ligii Campionilor, şapte Cupe ale Spaniei, trei Supercupe ale Europei, trei Cupe Mondiale ale cluburilor şi zece campionate.

Inter Miami a jucat la începutul lunii februarie un meci amical în China, în compania unei selecţionate locale din Hong Kong. Leo Messi a rămas pe bancă, ceea ce a declanșat un imens scandal, el bucurându-se de o popularitate imensă în această țară.

”Puricele” a vorbit despre această situație și a explicat că a fost vorba despre o accidentare și nu de un gest politic.

„După cum ştie toată lumea, vreau să joc şi să fiu mereu prezent la fiecare meci. Am auzit că nu am vrut să joc din motive politice, însă, dacă ar fi fost cazul, nu aş fi făcut deplasarea la Hong Kong”, a explicat Leo Messi, într-o înregistrare video postată luni seara pe reţeaua chineză de socializare Weibo.

Leo Messi a mai precizat că de la începutul carierei sale de fotbalist, relaţiile cu China au fost mereu „foarte bune şi foarte strânse”.

„Am făcut multe lucruri cu China, interviuri şi meciuri, atât cu FC Barcelona, cât şi cu selecţionata Argentinei. Este la fel de simplu cum am spus deja: aveam o inflamaţie la muşchii aductori şi nu puteam juca.

Am citit şi am auzit multe lucruri după ceea ce s-a întâmplat la meciul de la Hong Kong şi de aceea am decis să fac acest video, pentru a explica ce este cu adevărat, pentru a nu fi nevoit să citesc lucruri false„, a adăugat starul argentinian.