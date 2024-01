Barcelona poate rămâne fără șervețelul pe care Leo Messi a semnat contractul cu catalanii. Ce scria pe acesta

Leo Messi a semnat primul său contract cu Barcelona în urmă cu 23 de ani pe un șervețel. Întâmplarea inedită a intrat în istorie drept unul dintre cele mai reușite transferuri din fotbalul mondial. Ce se poate întâmpla acum cu hârtia cu semnătura starului argentinian.

Leo Messi a ajuns la Barcelona în anul 2000, după ce catalanii au rămas impresionați de calitățile celui care juca atunci la Newell’s Old Boys. Transferul a fost realizat pe 14 decembrie, iar înțelegerea dintre cele două părți a fost consemnată pe un șervețel.

Hârtia prețioasă cu semnătura lui Leo Messi nu a rămas în posesia catalinilor, ci a lui Horacio Gaggioli, fostul agent al ”Puricelui”. Acum, la mai bine de 23 de ani de la acel eveniment, șervețelul poate ajunge la oricine, deoarece va fi scos la licitație de către Bonhams, o firmă specializată din Marea Britanie, notează AS.

Messi’s first contract with Barcelona was detailed out on a paper napkin 🤯 pic.twitter.com/bc5PD9ii8c

— Jama (@JxmxUTD) July 2, 2021