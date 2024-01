Leo Messi a câștigat premiul „FIFA The Best” și a declanșat un scandal european: ”Glumă de prost gust”

Leo Messi a câştigat trofeul pentru cel mai bun jucător al lumii în 2023, la Gala „FIFA The Best” și i-a luat fața lui Erling Haaland. După această decizie, presa europeană a luat foc și spune că totul e o ”glumă de prost gust”.

Scandal în presa europeană

După cel de-al optulea ”Balon de Aur” al carierei, Leo Messi a primit încă un premiu important. Deși în vară a lăsat pe PSG și s-a transferat în MLS, la Inter Miami, argentinianul a fost desemnat jucătorul anului 2023 în cadrul galei ”FIFA The Best”, dar nu a fost prezent la festivitate. Decizia nu a rămas fără ecou și a declanșat scandalul în presa europeană.

Premiul se bazează pe performanţele sportive obținute între 19 decembrie 2022, a doua zi după finala Cupei Mondiale, şi 20 august 2023, perioadă în care Leo Messi nu s-a remarcat în mod deosebit la PSG (9 goluri, 6 pase de gol) și a câștigat doar titlul în Franța.

Erling Haaland, era marele favorit la câștigarea acestui trofeu, după ce a cucerit în 2023 tripla: campionat – Cupa Angliei – Liga Campionilor cu Manchester City.

„Messi câştigă cel mai controversat The Best al tuturor timpurilor”

Postul Norsk rikskringkasting (NRK) din Norvegia se referă la „un scandal”, termen preluat şi de Dagbladet, unul dintre cele mai importante ziare din Norvegia, şi Verdens Gang, care titrează pe site-ul său „Totul este greşit”.

De asemenea, The Times a scris despre „o decizie foarte ciudată”, considerând că norvegianul Erling Haaland ar fi trebuit să fie încoronat, în timp ce Manchester Evening News şi-a exprimat surprinderea faţă de rezultat, împărtăşind frustrarea fanilor supărați ai lui Manchester City.

În Germania, căpitanul campioanei mondiale din 1990, Lothar Matthäus, a criticat alegerea lui Messi: „Nu a câştigat niciun titlu important!”.

Şi AS a scris despre gală: „Messi câştigă cel mai controversat The Best al tuturor timpurilor”.

„Gala The Best 2023 nu a fost lipsită de controverse, iar unul dintre principalele motive a fost faptul că Leo Messi a câştigat premiul FIFA Best Male Player 2023. Adevărul este că Erling Haaland, marele favorit la câştigarea premiului după tripla sa cu Manchester City, a fost la egalitate cu starul argentinian, dar criteriile de departajare ale FIFA au înclinat balanţa în favoarea lui Leo Messi„, a notat AS.

Pentru Marca, premiul pentru cel mai bun jucător acordat lui Lionel Messi a fost „o surpriză majoră în istoria recentă a premiilor din fotbal”. Un rezultat care chiar a „subminat serios credibilitatea Fifa, marele perdant al serii”, scrie ziarul madrilen.

Cu cine au votat Edi Iordănescu și Nicolae Stanciu în ancheta FIFA

Lupta pentru marele premiu a fost extrem de strânsă. Messi și Haaland s-au aflat la egalitate, dar argentinianul a câștigat datorită voturilor căpitanilor. Selecționerul Edi Iordănescu și căpitanul naționalei Nicolae Stanciu au votat și ei în ancheta FIFA.

Selecționerul României i-a ales pe Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), Kylian Mbappe (Franța, PSG) și Victor Osihmen (Nigeria, Napoli) pe primele trei poziții.

În ceea ce îl privește pe Nicolae Stanciu, voturile sale s-au dus către Lionel Messi (Argentina, PSG, Inter Miami), Kylian Mbappe (Franța, PSG) și Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City).