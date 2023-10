Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur. Starul argentinian, discurs emoționant în care a amintit despre Maradona – VIDEO & FOTO

Lionel Messi a primit Balonul de Aur, luni, 30.10.2023, într-o ceremonie care a avut loc la Paris. Este trofeul cu numărul opt câștigat de campionul mondial, care a amintit în discursul lui de Diego Armando Maradona și Erling Haaland.

Lionel Messi a primit din nou coroana de „rege al fotbalului”, după ce a câștigat Balonul de Aur pentru a opta oară. Starul argentinian nu a reușit mare lucru la nivelul echipelor de club, dar succesul de la Campionatul Mondial din Qatar, unde și-a condus naționala spre titlu, l-a ajutat enorm să obțină acest trofeu. Pe locurile următoare s-au clasat Erling Haaland și Kylian Mbappe. La turneul final, starul sud-american a marcat șapte goluri și a oferit trei pase decisive.

În sezonul 2022/23, Messi a macat 20 de goluri și a oferit 20 de assist-uri la Paris Saint Germain în toate competițiile, câștigând titlul în Ligue 1 și Cupa Franței. Acum joacă la Inter Miami, în MLS, și este singurul fotbalist care nu joacă în Europa și care a reușit să se impună. El a mai obținut anterior trofeul, rezervat celui mai bun fotbalist al planetei, în anii 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 şi 2021, fiind urmat de portughezul Cristiano Ronaldo, care a câştigat de cinci ori Balonul de Aur (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Lionel Messi a primit trofeul de la David Beckham, unul dintre acționarii lui Inter Miami și omul care a insistat foarte mult să-l aducă în MLS. Starul argentinian a avut un discurs emoționant și a amintit de idolul lui Diego Armando Maradona, dar a vorbit extraordinar și de norvegianul Erling Haaland.

🌕 Lionel Messi pays tribute to Diego Maradona

💬”Wherever you are, happy birthday Diego! This trophy is also for you.”#ballondor pic.twitter.com/mcx9V0Hqyz

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023