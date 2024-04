Filmul de pe Netflix care te îngrozește: De ce trebuie să vezi thrillerul SF “Nope”, neapărat cu lumina aprinsă

Filmul de pe Netflix „Nope”, în regia lui Jordan Peele, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, iar acum îl poți vedea pe celebra platformă de streaming.

Filmul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură

Thriller-ul științifico-fantastic a costat 68 de milioane de dolari, potrivit Variety. Regizorul Peele a lucrat cu starul din „Get Out” Daniel Kaluuya, alături de Keke Palmer și Steven Yeun, la povestea fraților care locuiesc în California și încearcă să surprindă dovezi video ale unui OZN.

Așadar, scriind, regizând și producând Get Out și Us, Jordan Peele a devenit un maestru al groazei moderne, subminând frumos pilonii pe care fanii de groază s-au bazat în ultimele decenii. Filmul de pe Netflix Nope ar putea fi considerat al treilea film spiritual din acea trilogie și îi are în rolurile principale pe Daniel Kaluuya, Keke Palmer și Steven Yeun.

O poveste atipică pentru acest gen

Filmul de pe Netflix Nope este un film american neo-vestern științifico-fantastic și de groază din 2022. În rolurile principale se află Daniel Kaluuya și Keke Palmer în rolurile unor frați care lucrează cu cai, ce încearcă să captureze dovezi ale unui obiect zburător neidentificat în Agua Dulce, California. În roluri secundare apar Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea și Keith David.