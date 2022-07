“Nope” e pe val: de ce trebuie să vezi cel mai nou thriller SF, regizat de Jordan Peele

„Nope”, în regia lui Jordan Peele, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend cu 44 de milioane de dolari.

Thriller-ul științifico-fantastic a costat 68 de milioane de dolari, potrivit Variety.

Regizorul Peele a lucrat cu starul din „Get Out” Daniel Kaluuya, alături de Keke Palmer și Steven Yeun, la povestea fraților care locuiesc în California și încearcă să surprindă dovezi video ale unui OZN.

Scriind, regizând și producând Get Out și Us, Jordan Peele a devenit un maestru al groazei moderne, subminând frumos pilonii pe care fanii de groază s-au bazat în ultimele decenii. Nope ar putea fi considerat al treilea film spiritual din acea trilogie și îi are în rolurile principale pe Daniel Kaluuya, Keke Palmer și Steven Yeun.

Nope, în curând la cinema

Nu se știe absolut nimic despre povestea lui Nope, dar primul afiș al filmului înfățișează un nor cu aspect ciudat care plutește deasupra unui sat mic și izolat din munți, târând în spate un banner înfiorător de steaguri. Înțelegi ce vrei din treaba asta. Indiferent, reputația lui Peele, secretul intens al proiectului și un titlu super ciudat îi dau lui Nope un zgomot major înainte de lansarea din 2022.

Ca referință, „Thor: Love and Thunder” de la Disney a coborât pe locul doi după două săptămâni pe prima poziție. Filmul Marvel a adăugat 22,1 milioane de dolari (o scădere de 53%) din 4.370 de locații, încasările la nivel național ajungând la 276,2 milioane de dolari. La nivel mondial, al patrulea film „Thor” a încasat 598 de milioane de dolari și va depăși pragul de 600 de milioane de dolari.

De asemenea, un alt film Universal, „Minions: The Rise of Gru” a ocupat locul trei, cu 17,7 milioane de dolari din 3.816 de cinematografe. După patru săptămâni pe marele ecran, filmul de animație de familie a câștigat 297,8 milioane de dolari în America de Nord și 640,2 milioane de dolari în întreaga lume.