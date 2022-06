Nou în cinematografe, în iulie: lista completă a filmelor pe care le vei putea vedea în premieră

În iulie 2022, în cinematografe vei putea vedea cele mai așteptate filme ale anului, din diferite genuri, cum ar fi cea mai recentă intrare în Universul cinematografic Marvel, cel mai nou proiect al fraților Russo, cel mai așteptat film de groază al lui Jordan Peele și un alt film cu supereroi din universul DC.

Deși pandemia de coronavirus este departe de a fi terminată, lumea se adaptează la un nou tip de normalitate și, pentru asta, cinematografele din întreaga lume sunt deschise și funcționează din nou ca pe timpuri, în timp ce studiourile lansează în sfârșit toate acele filme care au trebuit să fie amânate.

În iunie au fost lansate câteva titluri mari, multe dintre ele având premiera la Festivalul de la Cannes 2022, precum thrillerul Watcher, Crimes of the Future de David Cronenberg și Elvis, alături de Jurassic World Dominion sau Lightyear de la Pixar. Cu toate acestea, spre deosebire de lunile precedente, niciuna dintre acestea nu a primit o lansare simultană în streaming, așa că publicul va trebui să aștepte 45 de zile pentru a le viziona pe diferite platforme, precum Elvis (HBO Max) și The Black Phone (Peacock).

Diversitate în cinematografe, în iulie: filme pentru toate gusturile și vârstele

În luna iulie, cele mai așteptate filme din 2022 vor ajunge în cinematografe, iar lansările par a fi, efectiv, pentru toate gusturile. Odată cu lansarea celei mai recente aventuri animate a Minionilor și revenirea lui Thor, cea mai recentă producție a fraților Russo vine să schimbe registrul, cel puțin un pic, cât să nu te plictisești.

Iată ce filme poți vedea la cinema, în luna iulie: