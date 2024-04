Cele 6 familii despre care se spune că s-ar afla la conducerea lumii: averea și influența lor fabuloasă, sursă de fascinație și conspirații

Indiferent că vorbim de bani, putere sau o foarte bună publicitate, se spune că anumite familii se află la conducerea lumii. Află câte dintre acestea sunt adevăruri și câte mituri.

Familii cunoscute care s-ar afla la conducerea lumii

Există dinastii legendare care dețin o putere surprinzătoare în Statele Unite ale Americii. Pe baza afacerilor pe care le-au dezvoltat și le-au adus averi uriașe, se zvonește că aceste dinastii americane se află și la tragerea frânghiilor lumii, precum într-un teatru de păpuși. Iată care sunt cele mai influente familii americane și cum au reușit să dobândească o putere incomensurabilă.

Familia Trump-Kushner

Unul dintre cei mai puternici magnați imobiliari de astăzi, Donald Trump și-a început cariera ca investitor și dezvoltator imobiliar la compania tatălui său. În timp ce s-a luptat cu falimentul și acuzațiile SEC în anii ’90, Trump s-a restabilit ca un om de afaceri de succes, iar astăzi este probabil cel mai bine cunoscut pentru faptul că a fost și președinte al SUA.

Fiica lui Trump, Ivanka, se dovedește a fi la fel de perspicace în afaceri. Ea a achiziționat The Doral Resort și terenul său de golf Blue Monster din Miami pentru 150 de milioane de dolari, potrivit Forbes, și intenționează să cheltuiască 200 de milioane de dolari pentru a-l renova. De asemenea, are o linie de bijuterii, parfumuri și pantofi de succes.

Soțul Ivanka, omul de afaceri Jared Kushner, conduce firma de dezvoltare imobiliară a familiei sale, Kushner Properties. El este fondatorul fondului de investiții Thrive Capital și deține The New York Observer, pe care l-a cumpărat în 2006 pentru 10 milioane de dolari. Donald Trump are o avere netă estimată la 3,9 miliarde de dolari, în timp ce Ivanka are 150 de milioane de dolari. Averea netă a lui Jared este de aproximativ 200 de milioane de dolari.

Familia Ford

Henry Ford a fondat Ford Motor Company în 1903, iar Fordurile au fost prima familie de automobile americane de atunci. Singurul său fiu, Edsel, a preluat compania în 1919 la vârsta de 26 de ani și i se atribuie design-urile elegante care au făcut brandul atât de popular. Fiul lui Edsel, Henric al II-lea, a preluat domnia Ford Motor Company în 1943, la vârsta de 25 de ani, și a reînviat compania după cel de-Al Doilea Război Mondial. Frații săi dețineau poziții înalte și puternice sub el.

Astăzi, familia este încă implicată în companie: fiul lui Henric al II-lea, Edsel al II-lea, mai face parte din consiliul de administrație al companiei, nepoata sa Elena este vicepreședinte la companie, iar William Jr., un nepot al lui Edsel Ford a fost Președinte și CEO până în 2006 și rămâne în continuare Președinte Executiv al companiei. Familia Ford deține acțiuni comune în valoare de 1,2 miliarde de dolari.

Familia Pritzker

Nicholas Pritzker a construit o moștenire legală pentru familia sa. A sosit fără bani de la Kiev, a învățat singur engleza și a lucrat ziua pentru a urma facultatea de drept noaptea. A continuat cu un cabinet de avocatură, dar fiii săi Harry, Abram și Jack au intrat în afaceri în schimb, investind în imobiliare și companii mici, care au devenit o mică avere de familie. Abram s-a adâncit în filantropie și a ajutat la înființarea Școlii de Medicină Pritzker de la Universitatea din Chicago.

Acum, Pritzkes sunt cei mai faimoși pentru că au condus imperiul hotelier Hyatt, datorită fiilor lui Abram, Jay, Robert și Donald. În 1957 au cumpărat hotelul Hyatt House din Los Angeles și, de-a lungul anilor, și-au transformat investiția într-un mare lanț de hoteluri Hyatt din întreaga lume. Ei au fondat, de asemenea, conglomeratul industrial Marmon Group, pe care l-au vândut lui Warren Buffett și Berkshire Hathaway în 2008 pentru 4,8 miliarde de dolari. Datele de la Forbes indică averea tuturor membrilor importanți ai familiei la aproape 20 de miliarde de dolari.

Familia Murdoch

Soții Murdoch sunt moguli media australo-americani care conduc un masiv conglomerat media. Deși originară din Scoția, familia a început să câștige putere la începutul anilor 1900 în Melbourne, Australia, când Keith Murdoch a fondat primul lanț național de media din Australia, numit News Limited.

Keith a avut patru copii, dar fiul său, Keith Rupert a preluat afacerea familiei după ce tatăl său a murit. Deși s-a născut în Australia, Rupert Murdoch s-a mutat la New York în 1974 și astăzi este cetățean american naturalizat. Mulți dintre copiii lui Rupert și alte rude lucrează sau lucrau și în mass-media la un moment dat.

Familia Rockefeller

În timp ce o serie de alte familii bogate din „breasla veche” și-au pierdut bogăția sau puterea, familia Rockefeller și-a păstrat vastul imperiu. Soții Rockefeller au venit în SUA, cel mai probabil din Germania, cândva în anii 1720. Averea lui John D. Rockefeller a început când a înființat o afacere cu produse care hrănea trupele Uniunii în timpul Războiului Civil.

După război, a început să investească în petrol și a co-fondat Standard Oil în 1870 cu un capital de 1 milion de dolari, făcând-o cea mai mare companie din țară la acea vreme. John D. a investit și în mari proiecte imobiliare în New York City, unde a locuit cu familia sa.

Fiul lui John D., John Jr. a investit în imobiliare și în cele din urmă a devenit acționar majoritar al Chase Bank. Fiul lui John Jr., Nelson, a ales să intre în politică, servind patru mandate ca guvernator al New York-ului până în 1973. Fratele său, Ioan al III-lea a donat 175 de milioane de dolari pentru a construi Lincoln Center, iar fratele său David, ultimul copil în viață al lui John D. a fost președinte și director executiv al Chase Bank.

Familia Bush

Bush a făcut parte atât din ​​ramurile executive, cât și din cele legislative ale guvernului. Familia a oferit țării doi președinți ai SUA și doi guvernatori de stat. Averea netă a familiei Bush este estimată la aproximativ 60 de milioane de dolari. Din cauza legăturilor lor strânse cu Texas, Bush sunt uneori percepuți pur și simplu ca magnați ai petrolului, dar petrolul este doar o industrie din care familia Bush a profitat.

Familia este, de asemenea, proeminentă în lumea investițiilor bancare, începând cu Samuel P. Bush, care a ajutat la înființarea Camerei de Comerț din SUA. În timpul Primului Război Mondial, afacerile sale i-au permis să pună bazele averii familiei. Fiul lui Samuel, Prescott, a devenit bogat prin finanțare, la Union Banking Corp. și prin petrol, ca membru al consiliului de administrație al companiei de echipamente petroliere Dresser Industries, care este compania în care fiul său George H.W. Bush a început. Dresser a fuzionat cu Halliburton la sfârșitul secolului al XX-lea.

George H.W. s-a căsătorit cu Barbara Pierce, a avut șase copii: Pauline, Neil, Marvin, Dorothy, John Ellis („Jeb”) și a fost ales președinte în 1988. Fiul său George W. a urmat în 2000, dar nu înainte de a începe și a vinde Arbusto Energy, aflat în dificultate.

De unde vin conspirațiile despre familiile care conduc lumea

Conspirațiile despre familiile care ar controla lumea, precum Rockefeller, Murdoch, Pritzker și Bush, sunt alimentate de mai mulți factori, inclusiv istoria, politica, economia și mass-media. Aceste narative se bazează pe combinația dintre influența reală exercitată de aceste familii în diferite sfere sociale și economice și interpretarea exagerată sau speculativă a acestei influențe. Iată câteva dintre sursele și motivele principale care stau la baza acestor teorii ale conspirației:

Istoria și puterea financiară

Factorii culturali și psihologici

Nevoia de explicații simple : În fața complexității lumii moderne, unii oameni caută explicații simplificate pentru evenimentele și tendințele globale. Teoriile conspirative despre familiile care „conduc lumea” oferă un narativ simplu care explică de ce lucrurile stau într-un anumit fel.

: În fața complexității lumii moderne, unii oameni caută explicații simplificate pentru evenimentele și tendințele globale. Teoriile conspirative despre familiile care „conduc lumea” oferă un narativ simplu care explică de ce lucrurile stau într-un anumit fel. Neîncrederea față de elite : Creșterea neîncrederii în instituții și elite, fie ele politice, economice sau mediatice, poate duce la popularizarea teoriilor conspirative. Aceste sentimente sunt adesea amplificate în perioade de criză economică sau politică.

: Creșterea neîncrederii în instituții și elite, fie ele politice, economice sau mediatice, poate duce la popularizarea teoriilor conspirative. Aceste sentimente sunt adesea amplificate în perioade de criză economică sau politică. Rolul internetului și al rețelelor sociale: Diseminarea rapidă a informațiilor – și dezinformărilor – prin internet și rețelele sociale a facilitat răspândirea și popularizarea teoriilor conspirative.

Deși este adevărat că aceste familii exercită o influență considerabilă în domeniile lor respective, tranziția de la influență la controlul total al lumii este o exagerare și simplificare. Teoriile conspirative despre aceste familii nu țin cont de complexitatea sistemelor sociale, economice și politice globale și tind să atribuie intenții malefice acțiunilor și influențelor lor.