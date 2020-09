Cele mai bune 14 documentare politice pe care să le vezi acum că s-au terminat alegerile locale

Dacă ar fi să facem educația altfel, momentele petrecute în timpul pandemiei au fost propice pentru a ne arăta că putem învăța foarte ușor și, cel mai important, mult mai plăcut, prin filme.

După ce am trecut peste momentul de cumpănă în ceea ce privește următorii patru ani ai administrației locale din România, putem să ne dăm seama că domeniul politic lipsește din educația noastră.

Iar dacă ne-am gândi să îmbinăm ambele domenii, entertainmentul ar avea niște informații de oferit, cu ajutorul cărora mai putem remedia într-o anumită măsură carența de cunoștințe politice și nu numai.

Deși mulți români vor fi pierdut șansa, cel puțin pentru aceste alegeri, mulți alții încă își mai pot extrage cunoștințe chiar din filme.

Pe măsură ce se apropie ziua alegerilor din Statele Unite din 3 noiembrie, mulți oameni vor începe să se instruiască cu privire la ce subiecte sunt importante pentru ei. Există mai multe documentare care evidențiază probleme în climatul nostru politic actual, precum “All In: The Fight for Democracy” și “Knock Down the House”.

Iată câteva dintre cele mai bune documentare, relevante din punct de vedere politic pentru a vă asigura că sunteți la curent cu contextul istoric al unora dintre cele mai importante probleme politice americane și nu numai.

13th (2016)

Puternicul documentar al lui Ava DuVernay, nominalizat la Oscar, explorează modul în care cel de-al 13-lea amendament ar fi putut aboli sclavia, dar a dus și la încarcerarea disproporționată a americanilor negri.

Angela Davis, Henry Louis Gates și Charles Rangel se numără printre cei intervievați despre modul în care evenimentele care au avut loc după Războiul Civil au avut un efect direct asupra politicilor lui Richard Nixon și Ronald Reagan 100 de ani mai târziu.

Disponibil pe Netflix.

Knock Down the House (2019)

Patru femei lipsite de beneficiul sprijinului corporativ au provocat reprezentanți puternici la alegerile de la jumătatea perioadei din 2018 ale Congresului și, împotriva oricărui pronostic, Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush și Paula Jean Swearengin au declanșat o supărare legendară.

Energia lor continuă să fie resimțită în toată țara, pe măsură ce femeile intră în politică într-un număr fără precedent.

Documentarul este disponibil pe Netflix.

Boys State (2020)

La evenimentul anual Boys State, o mie de adolescenți din întreaga țară se reunesc pentru a-și construi propriul guvern și pentru a alege un guvernator.

Este un exercițiu educațional, mai degrabă decât o alegere reală, dar băieții cu medii politice diferite și problemele cu care se confruntă în timpul evenimentului oferă o idee complet reală despre modul în care sunt formați politicienii, precum și despre dificultatea de a găsi consensul ca țară.

Disponibil pe Apple Plus.

Weiner (2016)

Dezintegrarea carierei politice a lui Anthony Weiner este un lucru dureros de urmărit, dar este, de asemenea, un portret captivant în timp real al unui bărbat al cărui viitor promițător și licitația de primar din New York se evaporă după ce ies la iveală mesajele sale explicite.

Documentarul descrie, de asemenea, căsătoria sfâșietoare dintre carismaticul democrat și personajul politic Huma Abedin, despre care Weiner a spus ulterior că nu se aștepta să fie inclus în filmări.

Disponibil pentru închiriere pe Amazon și alte platforme.

Immigration Nation (2020)

În acest documentar format din șase părți, regizorii Shaul Schwarz și Christina Clusiau aruncă o privire profundă asupra stării imigrației americane.

Seria surprinde activitatea zilnică a tuturor celor implicați, inclusiv a agenților de imigrare și de aplicare a vămii, a activiștilor, a parlamentarilor, a avocaților și a imigranților fără acte, atât noii veniți, cât și rezidenții de lungă durată.

Disponibil pe Netflix.

The Fight (2020)

Într-un moment decisiv din istoria americană, avocații ACLU își continuă luptele legale pentru drepturile LGBTQIA, legile privind imigrația, drepturile la avort și multe altele.

Produs de Kerry Washington și regizat de Eli Despres, Josh Kriegman și Elyse Steinberg, filmul urmărește cazurile lor riguroase în timpul administrației Trump.

Disponibil pentru streaming pe Hulu și pentru închiriere pe Amazon.

Primary (1960)

Filmat cu camere mobile și echipamente de sunet mai slabe, “Primary” oferă o privire intimă asupra candidaților la președinție John F. Kennedy și Hubert H. Humphrey în cursul primarului din Wisconsin din 1960.

Filmul aclamat de critici a fost selectat pentru păstrare în Registrul Național al Filmelor din SUA de Biblioteca Congresului în 1990 și conservat de Arhiva Filmului Academiei în 1998.

Disponibil în flux pe HBO Max.

Last Men in Aleppo (2017)

White Helmets, un grup de voluntari care salvează civili în timpul războiului civil sirian, se confruntă cu dilema de a fugi din țara lor sau de a-și continua munca în Siria.

Filmul, scris și regizat de Feras Fayyad, urmărește fondatorii organizației, Khaled Omar Harrah, Subhi Alhussen și Mahmoud, și surprinde viețile supraviețuitorilor din Aleppo.

Disponibil pentru închiriere pe Amazon Prime Video.

Journeys With George (2002)

Producătorii de filme Alexandra Pelosi și Aaron Lubarsky îl urmăresc pe George W. Bush pe urmele campaniei sale pentru alegerile prezidențiale din 2000.

Filmul câștigător al premiilor Emmy descompune relația dintre presă și candidații la președinție și documentează viața jurnaliștilor călători.

Disponibil pentru streaming pe Hulu și HBO Max.

The War Room (1993)

În această relatare cu ușile închise a alegerilor prezidențiale din 1992 de Bill Clinton, realizatorii Chris Hegedus și D. A. Pennebaker captează echipa de campanie în acțiune.

Documentarul îi urmează pe consultanții politici James Carville și George Stephanopoulos din New Hampshire Primary până la sediul Campaniei Clinton din Little Rock, Ark.

Disponibil pentru streaming pe HBO Max și pentru închiriere pe Amazon.

All In: The Fight for Democracy (2020)

Împărtășind istoricul său personal în legătură cu dreptul de vot, Stacey Abrams face un apel la acțiune pentru a conduce publicul american la urne.

Filmul, realizat de regizorii Liz Garbus și Lisa Cortés, urmărește o linie de suprimare a alegătorilor de-a lungul istoriei și discută legăturile sale cu mișcarea de astăzi a vieții oamenilor de culoare.

Disponibil pe Amazon Prime Video.

Suppressed 2020: The Fight to Vote (2020)

Povestit de alegătorii de culoare din statul Georgia, scurtmetrajul discută despre modul în care restricțiile de vot prin poștă ale alegerilor din 2020 încalcă dreptul constituțional la vot.

Produs de Brave New Films, Suppressed 2020, discută despre modul în care pandemia coronavirus afectează în mod disproporționat bunăstarea și drepturile comunităților subreprezentate.

Disponibil pe YouTube.

Nobody Speak: Trials of the Free Press (2017)

În “Nobody Speak”, creatorul Brian Knappenberger examinează modul în care drepturile de confidențialitate pot fi confruntate cu libertatea presei.

Filmul se concentrează pe două incidente – Peter Thiel finanțând procesul luptătorului Hulk Hogan împotriva Gawker Media și achiziționarea de către proprietarul cazinoului Sheldon Adelson a revistei Las Vegas Review-Journal – pentru a discuta despre cât de mulți bani au fost “ascunși” de către mass-media.

Disponibil pe Netflix.

Four More Years (1972)

“Four More Years”, intitulat după sloganul campaniei prezidențiale a lui Richard Nixon, examinează Convenția Națională Republicană din 1972 prin interviuri informale, spontane, de Skip Blumberg și Maureen Orth.

Sfidând acoperirea convenției tradiționale, filmul urmărește, de asemenea, experiențele jurnaliștilor, membrilor audienței și protestatarilor la eveniment.

Disponibil pentru închiriere pe Amazon Prime Video.