Leo Messi a dezvăluit de ce nu îi place să fie numit ”Dumnezeul fotbalului”. Papa Francisc a intervenit

Leo Messi este considerat de mulți cel mai bun jucător din istorie, iar fanii îl numesc ”Dumnezeul fotbalului”. Starul argentinian a explicat într-un interviu de ce nu îi place să i se spună așa. Ce a avut Papa Francisc de comentat despre acest lucru.

Leo Messi a câștigat de șapte ori ”Balonul de aur”, iar în decembrie 2022 și-a îndeplinit cel mai mare vis: a devenit campion mondial alături de colegii din naționala Argentinei. Datorită trofeelor câștigate în carieră, pentru mulți microbilști din întreaga lume, fostul star al Barcelonei este numit ”Dumnezeul fotnalului”.

Dar chiar Leo Messi a mărturisit într-un interviu că nu îi place să i se spună așa și i se pare o exagerare din partea celor care care îl numesc așa ”Dumnezeul fotnalului”.

Starul argentinian a mai povestit că fiii săi au tendința să copieze ceea ce aud, iar unul dintrei ei, Matteo, îl strigă prin casă numai Leo Messi. ”Îl aud când îmi zice ‘Leo Messi, hai să mergem afară’. Este ciudat, dar și amuzant”.

„So, Messi … what’s it like to be called a God?”

(via @rac1) pic.twitter.com/aGUcBrl5s8

— ESPN FC (@ESPNFC) October 9, 2019