Am văzut viitorul televizoarelor LG în showroom: OLED-urile din 2026 nu mai sunt doar despre imagine, ci despre experiență completă
Am intrat în showroom-ul LG cu o așteptare destul de clară: să văd televizoare mai luminoase, procesoare mai rapide, rame mai subțiri și, inevitabil, încă un strat de AI pus peste tot ce înseamnă imagine, sunet și interfață. Am plecat însă cu senzația că 2026 este unul dintre acei ani în care LG încearcă să mute discuția dincolo de comparațiile reci dintre panouri. Noile televizoare pe care brandul le lansează în iunie 2026 nu vorbesc doar despre „mai multă luminozitate”, „mai mult contrast” sau „mai multe funcții smart”, ci despre felul în care televizorul se integrează în casă, în rutină și în felul în care consumi divertismentul.
Pentru mine, partea interesantă nu a fost doar demonstrația tehnologică, ci felul în care LG pare să își construiască noua gamă pe trei direcții clare: OLED-ul dus mai departe prin Hyper Radiant Technology, LCD-ul premium reinventat prin Micro RGB evo și zona de servicii post-achiziție, unde programul LG Elite Care încearcă să transforme cumpărarea unui televizor scump într-o experiență mai sigură și mai puțin stresantă. În prezentarea LG de la fața locului, am înțeles că direcțiile mari ale gamei 2026 includ OLED W6, G6, C6 și B6, Micro RGB evo. De asemenea, se pune accent pe extinderea QNED cu MiniLED și zona de experiențe noi, de la OLED transparent la StanbyME 2.
Ce m-a interesat cel mai mult a fost contactul direct cu aceste televizoare. Pe hârtie, fiecare producător promite culori spectaculoase, negru perfect, AI relevant și gaming fără compromisuri. În showroom, diferențele se văd altfel. Observi cât de mult contează reflexiile într-o cameră luminată, cât de repede reacționează interfața, cât de natural pare un conținut upscalat și cât de mult se schimbă percepția asupra unui televizor atunci când nu îl privești ca pe un simplu ecran, ci ca pe un obiect care rămâne permanent în living.
Ce trebuie să știi despre noile televizoare LG 2026
Gama LG 2026 este construită în jurul unei idei simple, dar ambițioase: televizorul premium nu mai poate fi definit doar prin panou. OLED-ul rămâne zona de prestigiu, însă LG pune tot mai mult accent pe procesare, pe controlul luminii, pe reducerea reflexiilor, pe gaming și pe inteligența artificială aplicată practic. Hyper Radiant Technology este cheia de boltă pentru noile OLED-uri de top, iar aceasta este descrisă ca o combinație între Brightness Booster Ultra, negru perfect, culoare puternică în condiții variate de lumină și procesare prin α11 AI Processor Gen3.
Cea mai importantă schimbare este că LG nu mai tratează luminozitatea ca pe un simplu număr de marketing. În zona OLED, luminozitatea a fost mult timp argumentul folosit de rivali pentru a împinge MiniLED sau QLED în față, mai ales pentru sufragerii luminoase. În 2026, LG vine cu mesajul că luminozitatea trebuie să fie susținută de negru perfect, control fin al pixelilor și tratament eficient al reflexiilor. Asta se vede mai ales în secvențele luminoase, unde obiectele strălucitoare nu par spălate, dar și în scenele întunecate, unde detaliile nu se pierd într-un negru artificial.
În paralel, LG mizează pe Micro RGB evo pentru zona LCD premium. Aici discuția nu este despre OLED, ci despre un alt tip de ambiție: să aduci un nivel mai fin de control al luminii și culorilor într-o tehnologie scalabilă, mai potrivită pentru diagonale foarte mari. Micro RGB evo promite acoperire completă BT.2020, DCI-P3 și Adobe RGB, iar acest lucru poziționează modelele MRGB95, MRGB9M și MRGB85 ca parte a unei familii gândite pentru reproducere de culoare mai amplă și mai precisă.
QNED-ul merge într-o direcție previzibilă, dar necesară: mai mult MiniLED și ecrane mai mari. LG vorbește despre o extindere a gamei QNED evo, despre îmbunătățirea reproducerii culorilor și despre diagonale ultra mari, până la 115 inci. Este zona în care brandul încearcă să fie competitiv pe segmentul mass premium, acolo unde utilizatorul poate să nu vrea neapărat OLED, dar vrea un televizor mare, luminos, bun pentru sport, filme, gaming și conținut TV obișnuit.
Un alt punct important este webOS 26. Dincolo de nume, contează că LG pare să înțeleagă foarte bine că un televizor premium poate fi sabotat de o interfață lentă. AI Chatbot, My Page, Home Hub, Quick Card pentru sport, muzică și gaming, integrarea cu LG ThinQ, Game Optimizer și Dashboard sunt funcții care arată că televizorul nu mai este doar destinația finală a conținutului, ci un hub al casei. Iar când ai plătit pentru un model premium, ai tot dreptul să te aștepți ca meniurile, recomandările, conexiunile și setările să nu devină un mic coșmar zilnic.
De ce m-a impresionat noua familie de OLED-uri
OLED-urile au fost, fără îndoială, partea cea mai spectaculoasă a demonstrației. Nu pentru că OLED-ul ar fi o noutate, ci pentru că LG reușește să îi dea din nou un aer de produs aspirațional. W6, G6, C6 și B6 nu par doar variante mai scumpe sau mai ieftine ale aceleiași idei, ci trepte diferite ale unei filozofii: de la televizorul-obiect de design, la televizorul de living premium, apoi la modelul pentru utilizatorul care vrea esența experienței OLED fără să urce neapărat în zona de lux absolut.
W6 este modelul care atrage primul privirea. Wallpaper Design, grosimea de numai 9,9 mm (poate cel mai subțire televizor pe care l-am văzut vreodată), integrarea all-in-one și True Wireless schimbă radical felul în care arată un televizor pe perete. Într-un showroom, acest tip de produs are avantajul evident al efectului „wow”, dar nu este doar o chestiune de spectacol. Dacă ai un living minimalist, dacă nu vrei cabluri vizibile și dacă televizorul este parte din arhitectura camerei, W6 devine mai degrabă o piesă de interior decât un aparat electronic clasic. LG îl poziționează ca model cu Hyper Radiant Technology, α11 AI Processor Gen3, Eyesafe, gaming avansat și conectivitate True Wireless cu latență redusă.
G6 mi s-a părut, însă, probabil cel mai relevant pentru publicul premium larg. Are design Gallery, gândit să stea aproape lipit de perete, dar nu merge atât de departe în zona de statement ca W6. Este modelul pe care îl vezi într-un living elegant, într-o casă în care televizorul trebuie să arate impecabil și oprit, nu doar pornit. Din punct de vedere tehnic, G6 vine cu OLED evo, α11 AI Processor Gen3, Hyper Radiant Color Technology, Reflection Free, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR 165Hz, G-SYNC și AMD FreeSync Premium. Am avut posibilitatea să experimentez noile implementări tehnologice printr-un setup de test comparativ instalat în showroom OLED G6 (display jos) versus OLED G5 (display sus).
De asemenea, C6 rămâne seria cu potențialul cel mai mare de volum, pentru că aici mulți utilizatori caută raportul corect între performanță, imagine și preț. Din ce am văzut, diferența față de ideea clasică de „seria C este varianta sigură” este că LG o apropie mai mult de modelele superioare prin procesare și experiență smart. C6 apare cu OLED evo, α11 AI Processor Gen3, AI Picture Pro, Reflection Free, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR 165Hz și funcții smart similare cu cele de pe seriile de top, cu mențiunea că disponibilitatea unor tehnologii poate depinde de diagonală și configurație. Si tot ca o dovadă a acestui efort de tranziție către seriile superioare, în 2026, OLED seria C6, strict diagonalele de 77 și 83 primesc cele mai noi display-uri de la LG cu tehnologia Hyper Radiant.
B6 este, în schimb, seria care ar putea să conteze enorm pentru cei care vor OLED, dar nu vor neapărat vârful de gamă. Aici procesorul este α8 AI Processor Gen3, rata VRR urcă la 144Hz, sistemul audio este mai modest, iar poziționarea este clar mai pragmatică. Totuși, faptul că B6 păstrează Perfect Black, Perfect Color, Low Blue Light, Flicker Free, Dolby Vision, HDR10, HLG, FILMMAKER MODE, G-SYNC și FreeSync Premium îl face un OLED de intrare mult mai serios decât ar sugera termenul „entry” în zona premium.
Cum se vede diferența dintre 2025 și 2026
Diferența dintre generația 2025 și cea 2026 nu stă într-un singur element. Nu este doar „mai luminos”, nu este doar „mai mult AI” și nu este doar „design mai subțire”. Din ce am observat, LG încearcă să lege toate aceste direcții într-o experiență coerentă. În 2025, OLED-ul LG era deja foarte matur, iar modelele G5 și C5 erau repere clare în zona premium. În 2026, senzația este că brandul încearcă să rezolve exact obiecțiile care mai rămâneau: luminozitatea în camere dificile, reflexiile, integrarea în designul casei și relevanța AI-ului.
Saltul de procesare este unul dintre cele mai importante detalii. LG vorbește despre α11 AI Processor Gen3 ca despre o componentă centrală în controlul imaginii, nu doar ca despre un cip care face meniurile mai rapide. Comparativ cu generația anterioară de procesoare OLED evo, prezentarea menționează îmbunătățiri semnificative pentru NPU, CPU și GPU, cu optimizare la nivel de pixel, scenă și gen de conținut. În practică, asta contează enorm pentru conținutul real pe care îl vezi acasă, pentru că nu toată lumea se uită doar la materiale 4K HDR impecabil masterizate.
Anul acesta, upscaling-ul devine un argument mai important decât pare. În România, foarte mult conținut TV, sport, știri, reality show-uri, arhivă, YouTube sau streaming comprimat nu ajunge la televizor în forma ideală. Dacă televizorul știe să curețe imaginea fără să o transforme într-un tablou artificial, diferența se simte zilnic. Aici LG pare să insiste pe AI Super Upscaling, optimizare pe gen și scenă, AI HDR Remastering și ajustări automate de luminozitate, contrast și sunet.
Reflection Free mi se pare una dintre acele tehnologii pe care le apreciezi abia când vezi televizorul într-o cameră normală, nu într-un demo perfect întunecat. În 2025, OLED-ul era deja excelent pentru filme seara. În 2026, impresia este că LG vrea să îl facă mai convingător și ziua, în sufragerii luminoase, cu ferestre mari, lampadare, mobilier lucios și surse de lumină greu de controlat. Părerea mea este că aceasta este una dintre diferențele reale dintre o evoluție pe hârtie și una care se simte în utilizarea de zi cu zi.
La gaming, mutarea spre 165Hz VRR pe W6, G6 și C6, alături de 0,1 ms timp de răspuns, G-SYNC, FreeSync Premium, ALLM, QMS, QFT și HGiG, arată că LG nu mai tratează gamerii ca pe o categorie separată. Televizorul premium de living trebuie să fie și ecran de cinema, și ecran de sport, și monitor de gaming pentru consolă sau PC. B6, cu VRR 144Hz, rămâne suficient de puternic pentru majoritatea utilizatorilor, ceea ce face diferențierea dintre serii mai corectă și mai ușor de înțeles.
LG Premium Care, experiența de top care contează după ce ai plătit televizorul
Un televizor premium nu se termină la diagonală, luminozitate, procesor de imagine sau tehnologiile din panou. După momentul achiziției, începe partea care contează la fel de mult în viața reală: cum ajunge produsul în sufragerie, cine îl instalează, ce se întâmplă dacă apare o problemă și cât de liniștit stai când vorbim despre o investiție serioasă. Tocmai aici intră în ecuație LG Premium Care, platforma de servicii lansată de LG în 2026 pentru televizoarele participante, cu beneficii diferite în funcție de categoria produsului ales.
Programul este construit în jurul a trei pachete, LG Elite Care, LG Smart Care și LG Start Care, fiecare gândit pentru un alt nivel de asistență post-achiziție. În partea superioară a gamei, accentul cade pe extra-garanție, garanție extinsă pentru display, instalare gratuită și protecție pentru daune accidentale în primul an. În celelalte variante, pachetul se concentrează pe instalare, training premium, call center dedicat sau protecție suplimentară pentru începutul experienței de utilizare. Ideea de bază este simplă: după ce ai plătit televizorul, LG încearcă să reducă la minimum stresul din jurul instalării și al situațiilor neprevăzute.
Instalarea gratuită este unul dintre cele mai importante beneficii, mai ales în cazul televizoarelor mari, unde manipularea, poziționarea sau montarea suportului pot deveni rapid o problemă. Echipa de specialiști se ocupă de dezambalare, alegerea poziției potrivite, verificarea funcționării, montarea suportului TV, punerea în funcțiune și, acolo unde este cazul, instalarea software. Practic, experiența premium începe înainte să apeși prima dată pe telecomandă, pentru că televizorul ajunge să fie pregătit corect din primul moment.
O altă componentă importantă este protecția împotriva daunelor accidentale în primul an, relevantă mai ales într-o casă în care există copii, animale de companie sau pur și simplu riscul unor incidente în timpul folosirii normale. Vorbim despre situații în care produsul poate fi deteriorat accidental, iar soluția poate merge, în funcție de condițiile aplicabile, către reparare sau înlocuire. Pentru un televizor premium, acest tip de protecție poate face diferența dintre o experiență relaxată și o cheltuială neprevăzută greu de ignorat.
În plus, procesul de înscriere este legat de dovada achiziției și trebuie realizat în termenul stabilit de campanie, prin completarea formularului dedicat și încărcarea facturii. După validare, utilizatorul primește confirmarea pe email și detaliile pentru pachetul aferent produsului cumpărat. În ansamblu, LG Premium Care transformă achiziția unui televizor într-un serviciu mai complet, nu doar într-o tranzacție, iar asta contează tot mai mult într-o zonă de preț în care clientul nu caută doar imagine bună, ci și siguranță pe termen lung.
Pachetul LG Elite Care este disponibil pentru modelele OLED83W69LA, OLED77W69LA, OLED97G61LW, OLED83G62LW, OLED77G62LW, OLED65G63LS, OLED65G62LW, OLED55G63LS, OLED55G62LW, OLED48G63LS, OLED97M59LA, OLED83M59LA, OLED77M59LA, OLED97G51LW, OLED83G51LW, OLED77G51LW, OLED65G53LS, OLED65G51LW, OLED55G53LS, OLED55G51LW și OLED48G53LS.
Pachetul LG Smart Care se aplică pentru modelele OLED83C61LA, OLED83C6ELB, OLED77C61LA, OLED77C6ELB, OLED65C61LA, OLED65C6ELB, OLED55C61LA, OLED55C6ELB, OLED48C61LA, OLED48C6ELB, OLED42C61LA, OLED42C6ELB, 100MRGB96B3, 86MRGB96B3B, 75MRGB96B3B, 86MRGB88B3B, 86MRGB87B3B, 75MRGB88B3B, 75MRGB87B3B, 65MRGB88B3B, 65MRGB87B3B, 55MRGB88B3B, 55MRGB87B3B, 50MRGB88B3B și 50MRGB87B3B.
Pachetul LG Start Care este destinat modelelor OLED83B62LA, OLED77B62LA, 115QNED93B6, 100QNED87B3, 86QNED87B3A, 75QNED87B3A, 85QNED8EB3A, 75QNED8EB3A, 85QNED72B3A, 75QNED72B3A, 85QNED7EB3A, 75QNED7EB3A, 85QNED70B3A și 75QNED70B3A. Este important de reținut că nu sunt doar modele care vizează exclusiv zona premium, iar programul Premium Care, în toate cele trei variante este construit pentru cumpărătorul care nu vrea să își asume singur toate grijile după livrare. Într-o piață în care multe branduri vorbesc doar despre produs, LG încearcă să vorbească și despre experiența de după produs.
Concluzie: ce urmează în industrie și de ce 2026 poate fi anul upgrade-ului
După demonstrația din showroom, impresia mea este că industria TV intră într-o etapă în care diferențele mari nu vor mai fi doar între OLED și MiniLED, ci între televizoare care livrează o experiență completă și televizoare care rămân simple panouri cu funcții smart adăugate. LG pare să înțeleagă asta foarte bine. OLED-ul merge mai departe prin luminozitate, design și control al reflexiilor, Micro RGB evo atacă zona LCD premium, QNED crește în diagonale mari, iar webOS 26 încearcă să facă interacțiunea mai fluidă și mai personală.
Motivul de upgrade nu este același pentru toată lumea. Dacă ai deja un OLED recent, poate că nu vei simți nevoia să schimbi televizorul doar pentru un plus de luminozitate. Dar dacă ai un model mai vechi, dacă te deranjează reflexiile, dacă vrei un ecran mai mare, dacă folosești televizorul și pentru gaming sau dacă ai ajuns să te lovești zilnic de o interfață lentă, generația LG 2026 începe să aibă sens.
W6 este modelul pentru cei care vor un televizor care aproape dispare în perete. G6 este alegerea premium echilibrată, cu imagine spectaculoasă și design de galerie. C6 rămâne seria care poate deveni preferata publicului exigent, dar atent la buget. B6 democratizează accesul la OLED fără să golească experiența de funcțiile importante. Micro RGB evo și QNED duc lupta mai departe în zona ecranelor foarte mari, unde OLED-ul nu este întotdeauna prima sau cea mai practică opțiune.
Pentru mine, noile televizoare LG nu au fost interesante doar pentru că arată foarte bine în showroom. Asta era de așteptat. Au fost interesante pentru că arată direcția în care se duce piața: televizoare mai luminoase, mai inteligente, mai bine integrate în casă, mai sigure după achiziție și mai puțin dependente de compromisurile generațiilor trecute. Iar dacă 2025 a fost anul în care OLED-ul LG și-a confirmat maturitatea, 2026 pare anul în care LG încearcă să îl facă mai convingător ca niciodată pentru livingul real, nu doar pentru camera ideală de test.