Am văzut viitorul televizoarelor LG în showroom: OLED-urile din 2026 nu mai sunt doar despre imagine, ci despre experiență completă

Ce m-a interesat cel mai mult a fost contactul direct cu aceste televizoare. Pe hârtie, fiecare producător promite culori spectaculoase, negru perfect, AI relevant și gaming fără compromisuri. În showroom, diferențele se văd altfel. Observi cât de mult contează reflexiile într-o cameră luminată, cât de repede reacționează interfața, cât de natural pare un conținut upscalat și cât de mult se schimbă percepția asupra unui televizor atunci când nu îl privești ca pe un simplu ecran, ci ca pe un obiect care rămâne permanent în living.

Ce trebuie să știi despre noile televizoare LG 2026

Gama LG 2026 este construită în jurul unei idei simple, dar ambițioase: televizorul premium nu mai poate fi definit doar prin panou. OLED-ul rămâne zona de prestigiu, însă LG pune tot mai mult accent pe procesare, pe controlul luminii, pe reducerea reflexiilor, pe gaming și pe inteligența artificială aplicată practic. Hyper Radiant Technology este cheia de boltă pentru noile OLED-uri de top, iar aceasta este descrisă ca o combinație între Brightness Booster Ultra, negru perfect, culoare puternică în condiții variate de lumină și procesare prin α11 AI Processor Gen3.

Cea mai importantă schimbare este că LG nu mai tratează luminozitatea ca pe un simplu număr de marketing. În zona OLED, luminozitatea a fost mult timp argumentul folosit de rivali pentru a împinge MiniLED sau QLED în față, mai ales pentru sufragerii luminoase. În 2026, LG vine cu mesajul că luminozitatea trebuie să fie susținută de negru perfect, control fin al pixelilor și tratament eficient al reflexiilor. Asta se vede mai ales în secvențele luminoase, unde obiectele strălucitoare nu par spălate, dar și în scenele întunecate, unde detaliile nu se pierd într-un negru artificial.

În paralel, LG mizează pe Micro RGB evo pentru zona LCD premium. Aici discuția nu este despre OLED, ci despre un alt tip de ambiție: să aduci un nivel mai fin de control al luminii și culorilor într-o tehnologie scalabilă, mai potrivită pentru diagonale foarte mari. Micro RGB evo promite acoperire completă BT.2020, DCI-P3 și Adobe RGB, iar acest lucru poziționează modelele MRGB95, MRGB9M și MRGB85 ca parte a unei familii gândite pentru reproducere de culoare mai amplă și mai precisă.

QNED-ul merge într-o direcție previzibilă, dar necesară: mai mult MiniLED și ecrane mai mari. LG vorbește despre o extindere a gamei QNED evo, despre îmbunătățirea reproducerii culorilor și despre diagonale ultra mari, până la 115 inci. Este zona în care brandul încearcă să fie competitiv pe segmentul mass premium, acolo unde utilizatorul poate să nu vrea neapărat OLED, dar vrea un televizor mare, luminos, bun pentru sport, filme, gaming și conținut TV obișnuit.

Un alt punct important este webOS 26. Dincolo de nume, contează că LG pare să înțeleagă foarte bine că un televizor premium poate fi sabotat de o interfață lentă. AI Chatbot, My Page, Home Hub, Quick Card pentru sport, muzică și gaming, integrarea cu LG ThinQ, Game Optimizer și Dashboard sunt funcții care arată că televizorul nu mai este doar destinația finală a conținutului, ci un hub al casei. Iar când ai plătit pentru un model premium, ai tot dreptul să te aștepți ca meniurile, recomandările, conexiunile și setările să nu devină un mic coșmar zilnic.

De ce m-a impresionat noua familie de OLED-uri

OLED-urile au fost, fără îndoială, partea cea mai spectaculoasă a demonstrației. Nu pentru că OLED-ul ar fi o noutate, ci pentru că LG reușește să îi dea din nou un aer de produs aspirațional. W6, G6, C6 și B6 nu par doar variante mai scumpe sau mai ieftine ale aceleiași idei, ci trepte diferite ale unei filozofii: de la televizorul-obiect de design, la televizorul de living premium, apoi la modelul pentru utilizatorul care vrea esența experienței OLED fără să urce neapărat în zona de lux absolut.