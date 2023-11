Ce a putut să spună Leo Messi despre Pep Guardiola: ”A făcut mult rău fotbalului”

Leo Messi a spus lucrurilor pe nume atunci când a fost rugat să-l caracterizeze pe Pep Guardiola, fostul său antrenor din perioada de glorie a Barcelonei. El a vorbit într-un interviu acordat publicației Movistar Plus+. Iată ce a spus campionul mondial despre tehnicianul lui Manchester City.

Leo Messi a vorbit despre Pep Guardiola, antrenorul pe care l-a avut la Barcelona în perioada iulie 2008 – iunie 2012, Atunci, echipa catalană a câștigat Liga Campionilor și a fost considerată cea mai bună din istorie.

În interviu, Leo Messi, cel mai recent câștigător al Balonului de Aur, a avut numai cuvinte de laudă despre actualul tehnician al lui Manchester City și a spus că acesta a schimbat fotbalul prin tacticile sale.

Mai mult, Leo Messi a afirmat că Pep Guardiola a avut o mare influență asupra jocului său. Catalanul l-a antrenat pe starul argentinian în 219 partide, timp în care Leo a reușit să marcheze 211 goluri și să ofere 94 de pase decisive.

”Când mă uitam la ceea ce se juca în străinătate, am înțeles cu adevărat ce și unde am reușit să ajungem. A fost efectiv incredibil. Nu am nicio îndoială când spun că Pep Guardiola rămâne un antrenor special, probabil cel mai bun pe care l-am avut în cariera mea”, a adăugat campionul mondial.