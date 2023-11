VIDEO The Beatles a lansat prima melodie nouă după aproape 50 de ani, probabil ultima – Now and Then

Nimic nu este mai facil decât să fii fan Beatles, de-a lungul carierei lor, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star și George Harrison au lansat unele dintre cele mai ușor identificabile piese din toate timpurile.

Toată lumea știe Let it be, Yesterday sau Hey Jude. Acum, cei doi membri care mai sunt în viață, speră să îndrăgești la fel de mult și Now and Then. Aceasta din urmă este o melodie interpretată vocală integral de John Lennon în dormitorul său în 1970, probabil cu puțin timp înainte să-și piardă viața în fața blocului în care locuia în New York împreună cu Yoko Ono și fiul lor, Sean Ono Lennon. Instrumentația complexă din spate a venit însă câteva decenii mai târziu.

The Beatles – Now and Then, o melodie specială

Efortul din spatele materializării noii melodii de la The Beatles a fost atât de complex încât face subiectul unui scurt metraj documentar de 12 minute pe care îl poți vedea mai sus. Cu această ocazie, vei înțelege de ce tehnic nu a fost posibil ca această piesă să ajungă online mai devreme.

Pe hârtie, piesa își are originile pe un reportofon folosit de John Lennon când a luat o pauză în anii `70 pentru a-și crește copilul în New York. În realitate însă, cu ajutorul rețelelor neurale, al inteligenței artificiale și a unor aplicații software create special de Peter Jackson pentru documentarul de acum câțiva ani despre Beatles, doar vocea lui John Lennon a fost extrasă de pe înregistrarea originală.

Now and Then este o piesă Beatles pentru că are toți membrii în spate

Instrumentația a reprezentat efortul de aproximativ două decenii al celorlalți trei membri ai formației. Deși George Harrison a încetat și el din viață în noiembrie 2001, în 1994, a compus o parte din instrumentația la chitară a piesei, iar aceea a fost înregistrată, după cum se poate vedea în documentarul de mai sus. Ulterior, în 2023, Paul McCartney a mai lucrat un pic la ea și a adăugat partea de chitară bass. Ringo Star a creat partea de percuție sau tobe în 2023. Pentru a-i adăuga un pic de gravitas, există și o parte a piesei realizată de o orchestră.

În orice caz, sună a Beatles, sună a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Star. În final, cred că asta este cel mai important. Nu trebuie să fie cea mai bună piesă a formației, cei patru și-au demonstrat ce au avut de demonstrat acum jumătate de secol.