The Beatles în Povestirile Istorice ale românilor, cum a fost posibil. Detaliul fascinant care le-a scăpat tovarășilor cu cenzura

În anii ’80, unele dintre cele mai populare cărți au fost cele din seria Povestiri Istorice, care prezentau momente semnificative din istoria națională, filtrate, binînțeles, de perspectiva regimului condus de Nicolae Ceaușescu.

Însă puțini cunosc faptul că printre personajele ilustrate în aceste cărți s-au strecurat și figurile celor patru staruri rock din trupa The Beatles.

Artistul Valentin Tănase a vorbit despre cum George Harrison a fost distribuit în rolul haiducului Pintea Viteazul, alături de colegii săi de trupă.

Valentin Tănase îi „strecura” pe cei din trupa The Beatles în desenele sale

Valentin Tănase, creatorul ilustrațiilor din seria Povestiri Istorice, a dezvăluit cum a ales să utilizeze figuri extrem de familiare din „capitalismul decadent” în roluri de haiduci.

„Îi strecuram pe Beatleşi ca un fel de frondă a mea, că ştiam că nu ai voie, era o formă de protest. În acea perioadă nu aveai voie să porţi plete, nu aveai voie să ai haine mai nu ştiu cum, şi, pentru mine, era o formă de protest, de revoltă”, a declarat Valentin Tănase, pentru Libertatea.

„Am început din 1980 să public în revista Cutezătorii benzi desenate, iar acolo întotdeauna îi strecuram pe cei de la Beatles. Puteau să fie şi benzi desenate istorice, science fiction, nu conta, oriunde aveam posibilitatea, îi strecuram şi pe Beatleşi. În 1980 am primit comanda să fac acele Povestiri istorice, cu Dumitru Almaş, care să cuprindă toata istoria României pâna la momentul pe care îl dorea regimul, în principal, istoria veche”, îşi mai aminteşte artistul Valentin Tănase.

Dintre cei patru Beatleşi, cel mai des l-am inserat pe George Harrison, pentru că se potrivea foarte bine ca alură cu benzile desenate pe care le făceam, dar si pe Ringo. Pe Paul şi pe Lennon i-am făcut mai puţin, dar când s-a putut, i-am făcut şi pe ei”, a mai spus acesta, conform sursei menționate anterior.

Traian Băsescu, bănuit că ar fi fost sursă de inspirație pentru artist. Care a fost, de fapt, adevărul

Acum mai bine de două decenii și jumătate, o frescă semnată de Valentin Tănase a stârnit reacții negative. „Există o frescă la Ministerul Apărării Naţionale, frescă mare pe care am făcut-o în 1994. Deja nu mai eram în comunism. Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia are 14 metri pe 4 metri. mare, un perete întreg.

Şi, binenţeles că fiind atât de mare, am vreo 50-60 de personaje în acea frescă. Şi, în spatele lui Mihai Vitezul călare pe cal, i-am desenat şi pe cei patru Beatleşi, şi ei tot pe cai”, a mai declarat acesta.

Valentin Tănase a menționat, de asemenea, că știrea a făcut obiectul unei ediții a emisiunii Chestiunea Zilei, cu Florin Călinescu. „Atunci, şeful de stat major a zis domnule, dacă nu alterezi un pic treaba aia, mă văd nevoit să il modific, nu se poate, nu ne putem permite să avem lucruri de genul ăsta, îmi pare rău, asta e situaţia! Ca să nu mă pun rău cu ei, m-am dus şi uşor am alterat fresca, să nu mai semene cu ei neapărat.

Cam asta a fost cu fresca mea, care şi acum există. Se mai spunea că este acolo şi Traian Băsescu, dar nu e adevărat, eu l-am pictat acolo pe socrul meu, care întâmplarea face că semăna, şi seamănă şi acum, la 87 ani cu el.

Şi, deşi am dat numeroase dezminţiri, am apărut şi la Pro TV. Toată lumea a rămas cu această idee, că e Băsescu, care, întradevăr, dintr-un colţ seamănă cu Traian Băsescu. Dar, în anul 1994 când am pictat eu acea frescă, Băsescu nu era cunoscut ca în timpul mandatului. Lumea s-a prins că semăna cu Traian Băsescu exact dupa 2004, când a devenit preşedinte”, a concluzionat Valentin Tănase, conform Libertatea.