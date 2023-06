Paul McCartney folosește inteligența artificială pentru a crea o melodie finală pentru The Beatles

Inteligența artificială va transforma un demo al lui John Lennon într-o melodie.

Paul McCartney a dezvăluit pentru BBC Radio 4 că folosește inteligența artificială pentru a transforma un demo al lui John Lennon într-o ultimă melodie pentru The Beatles. Tehnologia a ajutat la extragerea vocii lui Lennon pentru a obține o versiune „pură” care ar putea fi mixată într-o compoziție finită. Piesa va fi lansată mai târziu în acest an, spune McCartney.

Paul McCartney folosește inteligența artificială pentru a lansa o melodie Beatles

McCartney nu a denumit cântecul, dar se crede că se va numi „Now and Then”, un cântec de dragoste din 1978 compus de Lennon. The Guardian observă că melodia a fost considerată pentru lansare ca o melodie de reuniune, alături de alte piese, cum ar fi „Free As A Bird”. Cu toate astea, Beatles au respins melodia, după ce George Harrison a crezut că este proastă.

Inspirația pentru renașterea melodiei și lansarea sa abia acum a venit din lucrarea editorului de dialog Emile de la Rey la documentarul Get Back, unde inteligența artificială a separat vocile celor de la Beatles de instrumente și alte sunete. Astfel, tehnologia oferă „un fel de marjă de libertate” pentru producerea de melodii, adaugă McCartney.

Ca referință, până în prezent, casele de discuri muzicale de obicei nu au fost pasionate de inteligența artificială, din cauza problemlor privind drepturile de autor. Creatorii au folosit algoritmi pentru a-i determina pe artiști celebri să „cânte” melodii pe care nu le-au produs niciodată, cum ar fi o colaborare fantezistă recentă între Drake și The Weeknd. Acest lucru, totuși, este diferit – McCartney folosește inteligența artificială pentru a salva o piesă care altfel nu ar fi ajuns la public. De asemenea, nu va fi surprinzător dacă alți artiști vor folosi tehnica pentru a recupera lucrări care altfel ar sta într-o arhivă și nu ar fi lansate pe piață, pentru a bucura fanii.