Top 5 melodii cunoscute, cu versuri versatile: de la Imagine la Every Breath You Take – ce credeai că înseamnă, ce a vrut autorul să transmită, de fapt

Trebuie să recunoști, există anumite melodii care, cu siguranță, nu le vei putea uita niciodată. Motivele pentru care nu vei putea face asta depind, în mare măsură de tine, de amintirile de care le legi, însă și de densitatea cu care le-au promovat, la un moment dat, posturile de radio sau televiziunile de profil.

Așadar, de vreme ce anumite melodii îți pot aminti de o iubire pierdută, de noaptea nunții, ori poate chiar de balul de absolvire, s-ar putea să fii destul de dezamăgit când vei afla că unele versuri ale celebrelor piese nu se referă absolut deloc la ceea ce credeai tu că se referă.

Cu alte cuvinte, iată ce a „vrut poetul să zică”, în melodiile pe care le iubești atât de mult. Trebuie să te avertizez că, imediat ce vei termina de citit acest articol, s-ar putea să privești aceste hit-uri cu alți ochi și, în mod evident, să nu mai însemne același lucru pentru tine.

1. The Police – Every Breath You Take

Oamenii iubesc cu toată ardoarea acest cântec, iar mulți dintre ei l-au folosit chiar și pentru celebrul dans de nuntă. Dar dacă ar ști ei că emoționantul „I’ll be watching you” (care pare să se repete de aproximativ o sută de ori, la sfârșitul cântecului) nu se referă absolut deloc la grija pe care o porți unei persoane iubite, ci la un om periculos, de tip „stalker”, probabil că ar renunța să o folosească în acest fel.

În 1982, Sting a scris melodia întrucât trecea printr-o despărțire complicată de soția sa, actrița Frances Tomelty. Noua sa parteneră și soție, cu care a rămas până în zilele noastre, Trudie Styler, era la acea vreme cea mai bună prietenă a ei și, de asemenea, un vecin apropiat al cuplului – de unde și complicațiile.

Viața este uneori complicată, în sine: însuși maestrul Sting a subliniat acest amănunt în procesul de creare a compoziției: „M-am trezit în miezul nopții cu acel vers în cap, m-am așezat la pian și am reușit să scriu melodia într-o jumătate de oră. Melodia, în sine, este generică, ca alte sute, asemenea ei, dar cuvintele sunt interesante. Sună ca un cântec de dragoste reconfortant. Nu mi-am dat seama la acea vreme cât de sinistru era, de fapt. Cred că mă gândeam la Big Brother”, a declarat Sting, la un moment dat.

2. Green Day – Good Riddance (Time of Your Life)

În mod surprinzător pentru trupă, această compoziție a devenit coloana sonoră aproape indispensabilă a balului de absolvire, celebra petrecere cu dans și cântec, pentru liceeni.

Așadar, în mare, melodia este văzută ca fiind imnul celor care se străduie să facă tranziția de la copilărie la maturitate, majoritatea identificându-se cu versurile, într-o notă extrem de nostalgică.

Chiar dacă are sens să interpretăm fraza în acest fel, piesa este, totuși, despre despărțirea solistului Billie Joe Armstrong de iubita sa, care a preferat viața în Ecuadorul exotic, în detrimentul unei relații agitate cu un star punk rock.

După cum sugerează și titlul melodiei, Billie nu a fost pe deplin mulțumit de decizia ei și, prin urmare, subliniază, în mod ironic, că ea se descurcă foarte bine și fără el.

Totuși, majoritatea oamenilor preferă sensul poetic și atmosfera nostalgică a compoziției, care sunt mai potrivite pentru ideea unei tranziții între copilărie și maturitate. În cele din urmă, muzicienii de la Green Day au fost puși în fața faptului împlinit și au acceptat acest nou sens al melodiei lor, întrucât se pare că nu prea au avut de ales.

3. John Lennon și Yoko Ono – Imagine

„Imagine” este cea mai de succes melodie a lui John Lennon, după ce a părăsit trupa The Beatles, și a fost scrisă împreună cu soția sa, Yoko Ono. În general, cântecul este considerat ca fiind un imn neoficial al tuturor oamenilor care caută pacea, adevărul și iubirea, în lume.

În mod surprinzător, se pare că John Lennon ar fi scris compoziția cu gândul la un manifest comunist. Și pentru că era un tip deștept, și-a dat imediat seama că această melodie nu va fi acceptată, iar el s-ar putea să iasă ciufulit din această situație, așa că a împachetat acest mesaj politic destul de clar în fraze poetice și romantice, despre o lume fără materialism, fără granițe care ne despart de alte naţiuni şi, în mod clar, fără religie.

4. Baha Men – Who Let The Dogs Out

Who Let The Dogs Out este mega hit-ul tuturor petrecerilor ce au avut loc în anii 2000. În mare, subiectul melodiei pare să se refere la niște câini scăpați din lesă. De fapt, acesta este un cântec feminist care condamnă „catcalling” – expresie argotică pentru strigăte sexuale explicite și ofensatoare în public, majoritatea provenind de la bărbați și adresate femeilor atractive.

Povestea descrisă în cântec se desfășoară cam așa: utilizarea metaforică a vieții, ca fiind o mare petrecere în care toată lumea se bucură, dar totul se schimbă brusc când o grămadă de tipi neplăcuți și nepoliticoși încep să jignească femeile la petrecere. Evident, acestora nu le place, așa că încep să le cânte „Who Let The Dogs Out”, unde câinii sunt reprezentarea stilistică a bărbaților care pur și simplu se comportă nepotrivit cu femeile, în general.

5. Phil Collins – In The Air Tonight

„Dacă mi-ai spune că te îneci, nu ți-aș da o mână de ajutor”. Aceste versuri din cântec au stârnit diverse reacții, făcând, de-a lungul timpului, obiectul multor legende urbane, răspândite în toată lumea.

Una dintre acestea a susținut că Phil Collins ar fi fost inspirat de o poveste „adevărată” și destul de înfricoșătoare, din copilăria sa, când ar fi văzut un bărbat înecându-se și pur și simplu nu l-a putut ajuta. Cealaltă legendă spunea că artistul nu l-a ajutat în mod deliberat pe bărbatul care s-a înecat, deoarece știa că și-a violat soția.

În anii 1990, piesa a intrat în atenția tuturor, discutându-se foarte mult pe această temă.

Chiar și așa, adevărul este că Phil Collins ar fi improvizat versurile pe loc, în timpul sesiunilor de înregistrare în studio. Se pare că melodia nu este nimic altceva decât o explozie plină de frustrare și furie venită în urma recentului (la acea vreme) divorț de prima sa soție. Collins ar fi fost atât de dezamăgit și îndurerat încât a părăsit trupa Genesis pentru o scurtă perioadă, ca să se refacă.