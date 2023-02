VIDEO: Singurele imagini „pe bune” din Avatar: The Way of Water: ce au declara creatorii CGI

Echipa care s-a ocupat de efectele vizuale pentru Avatar: The Way of Water a dezvăluit singurele două cadre din film care sunt în întregime live-action, adică fără CGI.

După ce Avatarul original al lui James Cameron a uimit publicul cu efectele vizuale revoluționare, în 2009, continuarea mult așteptată a regizorului a reușit să facă cam același lucru.

Avatar 2 prezintă o serie de salturi semnificative în ceea ce privește prezentarea vizuală, folosindu-se de tehnologie avansată pentru a continua povestea lui Jake (Sam Worthington), a lui Neytiri (Zoe Saldaña) și copiilor celor doi.

Ce au spus artiștii CGI despre Calea Apei

Într-un interviu recent acordat pentru Metro, la premiile Bafta 2023, la care au câștigat premiul pentru efecte vizuale speciale, artiștii VFX Avatar: The Way of Water Joe Letteri, Daniel Barrett și Eric Saindon au declarat că filmul are doar două cadre fără intervenția CGI.

„Există o imagine cu un glob ocular al lui Spider (nr. Jack Champion) și unul din fundul oceanului și doar câteva ondulații pe fundul apei. Există o mulțime de acțiuni live, o mulțime de personaje cu CG, dar toate celelalte scene au folosit efecte speciale”

Unele dintre cele mai mari provocări ale creatorilor Avatar: The Way of Water au fost limitările în ceea ce privește crearea unor astfel de medii acvatice folosind CGI.

Tehnologia de captare a performanței a fost, de asemenea, promovată, emoțiile și mișcările actorilor prinzând viață ca niciodată.

Odată cu Avatar 3 și două sequel-uri suplimentare în plan, franciza poate continua să depășească limitele în moduri noi și interesante.

Pe lângă faptul că va continua, cel mai probabil, să îmbunătățească captarea performanței în ceea ce privește subtilitățile jocului actorilor, franciza poate folosi Pandora pentru a continua să uimească în ceea ce privește efectele vizuale.

Apa a fost cea mai mare provocare a Avatar: The Way of Water, însă Avatar 3 și includerea a unui nou clan Na’vi, numit Oamenii Cenușii, ar putea reprezenta, din nou, o super provocare.

La fel ca apa, focul este adesea dificil de adus la viață folosind CGI. Rămâne de văzut cum se va întâmpla acest lucru.