Avatar 2 depășește un alt record: cât de sus poate să ajungă filmul lui James Cameron, Calea Apei

Avatar: The Way of Water bate recorduri după recorduri iar recent a bifat încă unul destul de semnificativ.

Mai exact, a reușit să încaseze peste 2 miliarde de dolari.

Filmul, care a debutat pe 16 decembrie 2022, reprezintă continuarea destul de târzie a primului Avatar al lui James Cameron, din 2009, care rămâne filmul cu cele mai mare încasări din toate timpurile, la nivel mondial.

Avatar: The Way of Water readuce în prim-plan distribuția originală, în acest caz ne referim la Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver și Stephen Lang, dar și la actori nou-veniți ca Edie Falco, Jack Champion sau Kate Winslet.

Avatar: Calea Apei pare de neoprit

Potrivit The Hollywood Reporter, încasările Avatar: The Way of Water au atins o nouă piatră de hotar în acest weekend.

Filmul a strâns un total de 2.024 de miliarde de dolari la nivel mondial, fiind unul dintre cele șase filme care au depășit vreodată punctul de referință de 2 miliarde de dolari, în istoria cinematografiei.

Este al treilea film al lui James Cameron care reușește o astfel de performanță, după Titanic, din 1997, și primul Avatar, care se află pe locul întâi.

Există destul de mulți factori care contribuie la succesul extraordinar de box office al lui Avatar: The Way of Water. În primul rând este vorba despre reputația care vine la pachet cu titlul Avatar.

Continuarea mult așteptată este o continuare a unuia dintre cele mai populare filme din toate timpurile, așa că a existat suficient public care a aștepta să vadă ce se întâmplă mai departe, în poveste.

Filmele Avatar sunt, de asemenea, cunoscute pentru utilizarea efectelor speciale de ultimă generație, astfel că interesul publicului pentru acestea ar putea avea legătură și cu acest aspect.

Un alt lucru care a ajutat pelicula să atingă succesul este faptul că pandemia de COVID-19 a limitat numărul de blockbuster-uri din cinematografe, în ultimii câțiva ani, astfel că oamenii au acum tendința de a se entuziasma mai ușor ca de obicei.