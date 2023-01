Avatar: The Way of Water, pe locul patru în topul celor mai profitabile filme din istorie. Care sunt peliculele de pe podium

Avatar: The Way of Water al lui James Cameron continuă să aibă un impact masiv la o lună și jumătate după ce a fost lansat în cinematografe.

La doar câteva zile după ce a depășit Avengers: Infinity War de la Marvel Studios la box office-ul mondial, prima dintre continuările lui Cameron, centrată pe Pandora, a încasat acum 2,074 miliarde de dolari. The Way of Water este acum al patrulea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile la box office-ul mondial. Se află sub Titanic al lui Cameron (2,19 miliarde dolari), Avengers: Endgame (2,799 miliarde dolari) și primul film Avatar (2,9 miliarde dolari).

Avatar: The Way of Water, al patrulea film cel mai profitabil

Așadar, regizorul James Cameron are trei filme în top 5 cele mai profitabile producții din istorie, conform datelor oficiale.

Peste un miliard de dolari din volumul de box-office al filmului a fost obținut din proiecții 3D, ceea ce înseamnă că aproximativ jumătate dintre cei care s-au aventurat în cinematografe pentru a se bucura de film au avut o preferință pentru acest format. În plus, The Way of Water a devenit săptămâna trecută cel de-al doilea film cu cele mai mari încasări IMAX din istorie, cu 227 de milioane de dolari brut din format depășit doar de predecesorul său Avatar.

Nu numai că The Way of Water este filmul cu cele mai mari încasări din 2022, dar este și filmul cu cele mai mari încasări dintre nominalizații de anul acesta la Premiile Oscar pentru cel mai bun film. Filmul este, de asemenea, nominalizat pentru Cele mai bune efecte vizuale, Cel mai bun design de producție și Cel mai bun sunet. Cea de-a 95-a ceremonie a Premiilor Academiei va avea loc pe 12 martie la Dolby Theatre din Los Angeles, California. Rămâne de văzut câte premii poate lua filmul acasă, după ce filmul original Avatar a câștigat trei premii din nouă nominalizări în 2010.