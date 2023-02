Avatar 2, mai tare ca Titanic, dar James Cameron nu se supără: ce recorduri a mai bătut Calea Apei

Cifrele pentru Avatar: The Way of Water cresc văzând cu ochii, iar acum filmul a depășit un alt record avut, în trecut, tot de James Cameron, cu Titanic.

Filmul reprezintă revenirea lui James Cameron la filmul care a spart toate barierele, în 2009, și continuă povestea lui Jake (Sam Worthington) și a lui Neytiri (Zoe Saldaña). Cei doi se luptă pentru a-și proteja familia de oamenii care se întorc pe Pandora.

Potrivit Variety, Avatar: The Way of Water a depășit acum 1,538 miliarde de dolari, luând fața Titanic în Statele Unite ale Americii.

Deși nu a depășit încă totalul de box-office mondial al Titanic, nu mai are mult până acolo, având nevoie să câștige doar 20 de milioane de dolari în plus pentru a depăși această etapă, lucru pe care ar trebui să îl poată face cu ușurință în săptămâna viitoare.

Cam cât de sus poate să ajungă The Way of Water

Pare mai puțin probabil ca Avatar: Calea Apei să urce mai sus de locul 3 în topul mondial, totuși.

Cu toate acestea, aceasta este încă o realizare uimitoare, deoarece acum este unul dintre singurele șase filme care au câștigat vreodată peste 2 miliarde de dolari în întreaga lume.

Cameron a avertizat că filmul va trebui să devină unul dintre cele mai importante din toate timpurile pentru a primi sequelele promise și iată că depășit cu mult această marjă.

Ceea ce înseamnă că Avatar 3 și Avatar 4 sunt pe drumul cel bun și vor fi lansate pe 20 decembrie 2024 și, respectiv, 18 decembrie 2026.

Filmele vor continua să exploreze lumea minunată a Pandorei, inclusiv povestea tribului Na’vi. De asemenea, a fost promis că Avatar 5 ar putea explora pământul futurist pe care personajul intepretat de Worthington l-a lăsat în urmă.

Mai mult, Avatar 2 are șanse reale să plece acasă inclusiv cu un premiu Oscar, anul acesta, de vreme ce a primit o nominalizare la categoria: cel mai bun film, printre altele.